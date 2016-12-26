В Сыктывкаре подвели итоги программы «Ты – предприниматель»

Более двухсот начинающих бизнесменов собрал прошедший в столице Коми в минувшую субботу IV республиканский форум молодых предпринимателей, который стал итогом федеральной программы «Ты – предприниматель» в 2016 году.

Как рассказал руководитель проекта «Ты – предприниматель» в Республике Коми Александр Мелихов, программа предусматривает информационную работу по вовлечению желающих стать предпринимателями, отбор кандидатов, обучение, сопровождение, конкурс бизнес-проектов, участие во всевозможных площадках. В уходящем году на этапе вовлечения организаторы провели 21 информационную конференцию в профессиональных образовательных учреждениях Сыктывкара и Ухты, активно использовали для этого социальные сети и интернет-порталы. В результате для участия в программе было отобрано 759 человек. А всего по республике было обучено 447 человек. Их разделили на два потока: «Старт» – для тех, кто только задумывается об открытии своего дела, и «Развитие» – для тех, кто хочет расширить бизнес.

В итоговом конкурсе «Молодой предприниматель» были определены четыре победителя в четырех номинациях, которые 26 декабря поехали в Москву на всероссийский этап. А всего в этом году начинающие бизнесмены открыли 17 новых предприятий. По словам Александра Мелихова, это очень хорошие показатели, и Коми на всех российских мероприятиях постоянно приводят в пример.

Участники конкурса представили 11 бизнес-проектов, которые, по словам Александра Мелихова, достойны внимания инвесторов. Но особо эксперты отметили два проекта, авторами которых являются Юрий Матюшев и Ольга Иржак. Юрий Матюшев планирует открыть студию «Детская семейная фотография», а Ольга Иржак решила организовать занятия фитнесом по заявкам коллективов на площади клиентов. Сыктывкарка – молодая мама и сейчас находится в декретном отпуске. Идея сделать фитнес своим бизнесом пришла к ней после того, как она сама занялась спортом, желая сбросить лишние килограммы. Эффект от занятий настолько воодушевил девушку, что у нее появилось желание посвятить этому себя не только на досуге, но и сделать это своим бизнесом.

В планах Ольги Иржак – привлекать профессиональных фитнес-тренеров для работы вне фитнес-центров и по сниженным тарифам с сотрудниками различных организаций и предприятий. В ходе форума победителям вручили сертификаты на сумму 50 тысяч рублей на развитие дела.

В перерыве форума директор республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов пояснил «Республике», почему после обучения в бизнесе стартуют немногие. По его словам, по статистике, только три процента населения России заняты в области предпринимательства.

– И наша задача из ста человек отобрать тех троих, кто потенциально способен вести бизнес. Обучить их, дать им знания. Некоторым нужно дозреть, поэтому на выходе всегда людей меньше, чем по факту мы проинформировали и обучили. Зато жизнь показывает, что те бизнесы, которые были созданы участниками программы «Ты – предприниматель», являются гораздо более жизнестойкими, чем те, которые открыты самостоятельно, без обучения. Знания помогают им стабильно развивать бизнес, – рассказал Сергей Жеребцов.

Поддержка начинающих бизнесменов в 2017 году расширится за счет того, что в Сыктывкаре будет открыт Дом предпринимателей Республики Коми, где каждый начинающий или действующий предприниматель сможет получить бесплатную консультацию. Помещение площадью сто квадратных метров для этих целей уже взято в аренду, осталось только запустить проект.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия, в ходе которой молодые предприниматели получили возможность задать присутствующим экспертам свои вопросы. Основная волна недовольства вылилась на представителей двух банков – Сбербанка и ВТБ-24. Всех возмущали высокие процентные ставки, в то время как, по мнению молодых людей, начинающим предпринимателям нужно делать какие-то послабления и предлагать особый продукт в виде пониженной процентной ставки. На что банкиры отвечали, что банки и так находятся в зоне повышенного риска, так как в России пока очень велика доля теневой экономики. И если человек никогда не занимался бизнесом, банк рисковать не станет, предоставляя ему кредиты. Вот через полгода-год успешной работы, когда по финансовым операциям можно будет судить об успешности бизнеса, человеку могут предоставить кредит на развитие дела. Поэтому желающим открыть свое дело нужно иметь начальный капитал.

В свою очередь гость форума – эксперт №1 в России по партизанскому маркетингу Александр Левитас утешил предпринимателей, сказав, что сейчас первоначальные инвестиции в бизнес не так важны, как пять-семь лет назад. Если раньше на создание своего сайта требовалась немалая сумма, то сегодня для рекламы своего продукта можно использовать бесплатные социальные сети, а хороший сайт реально создать за цену, равную чашке кофе с пирожным.

– Сегодня многие задачи можно решать с минимальными затратами. Помните об этом, – ободрил форумчан авторитетный эксперт в области бизнеса.

Возмущались предприниматели и тем, что в глубинке нет филиалов банков, в лучшем случае – только банкоматы. И сельский предприниматель иногда вынужден переводить большие суммы через банкомат, что, мягко говоря, очень неудобно. Банкиры в свою очередь резонно аргументировали, что открытие филиалов – процесс дорогостоящий и хотя это и планируется в отдельных поселениях, но массовым явлением пока не станет.

На вопрос, как отличить действительно эффективные образовательные курсы по основам предпринимательства от плохих, Александр Левитас ответил, что лучше всего заручиться мнением тех, кто уже там обучался. Если у них появились реальные успехи в деле после обучения, значит, курсам можно доверять. Но самым незаменимым помощником может стать литература по ведению бизнеса. Тем же, кто хочет получать информацию на форумах в интернете, он порекомендовал не доверять выложенным там отзывам, которые могут быть фальшивыми. И привел пример того, как недавно было вычислено, что двадцать положительных откликов об одной из бизнес-школ были отправлены под разными именами с одного компьютера.

В рамках панельной дискуссии ответить на все вопросы не представилось возможным, поэтому зампред правительства Наталья Михальченкова, которая и открывала форум, предложила организовать отдельную встречу, на которой молодые предприниматели могли бы обсудить проблемы.

После панельной дискуссии форумчане разошлись по секциям и круглым столам. Практически в течение всего дня премудростями ведения бизнеса и получения прибыли с ними делился Александр Левитас. Программа, насыщенная практическими знаниями, завершилась уже поздно вечером.

Галина ГАЕВА