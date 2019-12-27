Диалог в новом формате

Глава Коми Сергей Гапликов впервые ответил на вопросы жителей республики в режиме прямой видеотрансляции в социальной сети «ВКонтакте». Онлайн-общение состоялось 25 декабря в полдень. В течение часа, пока длилась трансляция, руководитель региона успел ответить на более чем два десятка вопросов, заверив, что обязательно даст ответы на те вопросы, которые были направлены, но не успели прозвучать в эфире.

Выбор «ВКонтакте» для трансляции диалога неслучаен – именно эта социальная сеть наиболее популярна в Республике Коми. Даже анонс в группе главы региона набрал за сутки 50 тысяч просмотров. Подписчики направляли свои вопросы заранее и во время эфира в комментариях.

Сам Сергей Гапликов завел свой аккаунт в соцсети еще четыре года назад, сразу, как только возглавил регион.

– Много неточностей, много вызовов, но социальные сети крайне полезны. У нас все министры находятся в социальной сети, это прямой диалог с населением, это быстрая реакция на возникающие проблемы. И не стоит ждать, заниматься перепиской, когда ты точно знаешь, что где-то есть проблема. Ее нужно решать моментально. Сегодня сети это помогают делать, – отметил глава республики.

Непосредственно диалог начался с вопроса об арктических перспективах Воркуты и Инты: «Что запланировано на 2020 год для улучшения жизни и благосостояния жителей заполярного и приполярного городов?»

– Было время разбрасывать камни, а сейчас время их собирать. Сейчас в государстве делается акцент на развитии Арктики, а наши территории либо находятся в Арктической зоне, либо, как по Инте, ведется работа по включению в эту зону. До того, как был подготовлен план развития Воркуты и Инты, на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и руководителями угольных предприятий я докладывал наши предложения и очень благодарен президенту, что он меня услышал, потому что без федерального центра нам не обойтись. Сейчас подготовленный стратегический план уже передан в Минэкономразвития России и проходит согласование в федеральных органах. Идет работа по разработке законодательной базы, в которой содержатся определенные преференции для стимулирования бизнеса и облегчения жизни людей в суровых арктических условиях, – сообщил Сергей Гапликов.

В числе первых был задан и вопрос о строительстве мусорного полигона на станции Шиес.

– Для меня самое важное – это законность и экологическая безопасность, информационная открытость. Хотя формально полигон Шиес находится на территории Архангельской области, но так сложилось, он ближе к населенным пунктам Республики Коми, чем к населенным пунктам Архангельской области. Поэтому я считаю, что мнение жителей Республики Коми при реализации этого проекта должно быть учтено. С точки зрения последствий – они будут сказываться. Ведется дискуссия, наши доводы услышаны президентом. Работы на полигоне приостановлены, – ответил глава.

Сергей Гапликов подчеркнул, что все работы на объекте в Шиесе будут только после экспертиз, а также общественного обсуждения. Мнение людей будет учтено в любом случае.

– Наш приоритет – это сохранение экологической безопасности жителей республики. Что касается реализации мусорной реформы, то в Коми разработана территориальная схема размещения отходов, и она постоянно дополняется. Мы также ведем переговоры с регоператором, который взял на себя вопросы переработки отходов в Ухте и Сыктывкаре. Будем общаться с населением, совместно искать варианты решений. Кроме того, в части запуска производств по переработке отходов есть и ряд частных инициатив, – рассказал руководитель республики.

Еще одна актуальная для региона тема – нашествие диких животных. Напомним, после трагической гибели девочки от зубов хищников в поселке Ёдва Удорского района за отстрел каждого дикого зверя была назначена выплата 20 тысяч рублей. Вознаграждение уже выплачено 83 охотникам. «Станут ли выплаты за отстрел волков и медведей постоянной мерой поддержки охотников?» – спросили подписчики группы главы Коми.

Сергей Гапликов прежде всего выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей девочки, признавшись, что ее гибель стала для него личной трагедией. Введенная выплата, по его словам, оказалась действенной мерой – за последний месяц по сравнению с предыдущим выходов диких животных к людям стало в пять раз меньше. Поэтому стимулирующий фонд заложен и на следующий год.

– Мы будем продолжать стимулировать своих охотников. Эта мера станет постоянной. Чтобы для людей охота была не только хобби, но и чтобы охотники помогали обеспечивать безопасность, – пояснил он.

Уже в завершение прямой трансляции, когда ведущие задали Сергею Гапликову несколько вопросов в режиме блиц, руководитель региона сказал, что лично он предпочитает охоте рыбалку, правда, пока ни разу порыбачить в Коми ему не довелось.

Большое внимание в ходе онлайн-общения было уделено теме дорог и благоустройства. Глава сообщил, что на ремонт и содержание дорог на 2020 год предусмотрено 6,4 миллиарда рублей, причем 1,7 миллиарда – это дополнительные средства, которые были изысканы по его поручению. Основная масса средств будет направлена на содержание дорог и мостов и на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Говоря о благоустройстве городов и сел, руководитель региона высказал благодарность социальным партнерам республики, которые помогают преображать территории своей производственной деятельности.

– Посмотрите, как преобразилась Ухта, преображаются Печора, Сыктывкар. Учитывая, что много лет вопросам благоустройства не уделялось должного внимания, теперь на эти цели необходимы большие средства. Очень помогают в этом наши соцпарт-неры, крупные компании, работающие на территории республики: ЛУКОЙЛ, «Транснефть», Монди СЛПК, «Газпром». Посмотрите, какая прекрасная набережная Газовиков в Ухте. Благодаря нашим партнерам, за короткое время мечта многих ухтинцев стала реальностью – пустырь на берегу реки превратился в прекрасную современную набережную, с местами для пешеходных и велопрогулок, занятий спортом для детей и взрослых. Этот проект можно смело назвать одним из лучших в стране, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Он также упомянул ухтинский Центр развития детей и юношества имени Карчевского, который в ближайшее время, опять-таки благодаря социальным партнерам, преобразится до неузнаваемости.

На вопрос о завершении строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар глава ответил, что это стратегическая дорога, работа над которой в рамках государственно-частного партнерства велась несколько лет. Почти 100 километров отремонтировано, остался участок в 23 километра – Кабанты – Малая Пера. Конкурс уже отыгран, федеральные средства поступили.

К крупным проектам, безусловно, относится и реконструкция республиканского стадиона, который станет главной площадкой проводимого в республике в 2021 году чемпионата мира по хоккею с мячом. В комментариях спросили, не стыдно ли будет принимать гостей, а самое главное – состоится ли бенди после решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишить Россию права участвовать в международных соревнованиях.

Сергей Гапликов успокоил – работы по реконструкции стадиона уже стартовали, в случае отмены или срыва чемпионата виновных ждут серьезные последствия:

– Все, что было принято Международной федерацией бенди, было принято до соответствующего решения ВАДА. Соревнования уже включены в календарь, все мероприятия сверстаны. Страны оповещены, команды готовятся. Есть наши обязательства перед организаторами и организаторов перед нами. Мы выполняем все на сто процентов. Если вдруг что-то случится и к нам не приедут, будут серьезные последствия.

Что касается реконструкции республиканского стадиона, то появится не одна, а две арены – преображение коснется и запасного стадиона. Заниматься здесь спортом можно будет круглый год. К принятию гостей готовится и в целом столица республики – многое уже приведено в порядок.

В этой связи уместно прозвучал вопрос о сносе деревяшек, уродующих облик столицы. Сергей Гапликов сообщил, что Сыктывкар ждет реновация, это позволит комплексно ликвидировать ветхие деревянные дома. В целом в 2019 году в республике было снесено 121 аварийное здание в рамках программы переселения. При этом перед фондом реформирования ЖКХ регион не имеет невыполненных обязательств, все средства осваиваются с опережением.

Не обошли вниманием участники онлайн-диалога и сельскую тематику. «Работы на селе нет, местные мужики либо спиваются, либо работают вахтовым методом. В соседнем селе фермеры строят, а у нас нет, кому-то деньги на поддержку дают, кому-то нет. Мы, конечно, не нефть и газ, но без села разве жизнь будет? Когда власть обратит на нас внимание?» – спросила сельчанка Анна Никифорова.

Глава Коми не согласился, что власть не обращает внимания на село, отметив, что государство готово помогать человеку, если он этого сам хочет. В качестве примера он привел выпускницу 11 класса Алену Купэ из Прилузья, которая после окончания школы решила остаться в родной деревне Калининская и заниматься животноводством.

– Мы ее поддержали. Но ведь цель – не просто потратить деньги, должен быть результат, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Руководитель республики напомнил о мерах поддержки для сельских территорий: в 2019 году выделено 420 миллионов, на 40 процентов больше, чем в 2018 году. Субсидии выделяются сельхозпроизводителям на закупку техники, начинающим фермерам минсельхоз Коми помогает с составлением бизнес-планов, выделяются гранты. Один из них получила многодетная семья в Корткеросском районе, построившая на эти деньги перепелиную ферму.

– Мы субсидируем готовую продукцию, закупочную цену до 70 процентов, восстанавливаем оборотные средства. Помогаем составлять бизнес-планы, участвовать в разработке концепции. Это разве мало? Помогаем всем, кто берет на себя ответственность и добивается результата, – резюмировал глава.

Жителей отдаленной глубинки интересовало, когда для них наконец будут доступны современные средства связи.

– У нас большие планы по Ижемскому району, несколько поселков в 2020 году точно будут подключены. Это же касается и Усинского района, и Усть-Цильмы, и Троицко-Печорска, и Прилузского района – все те, которые на сегодняшний день, к сожалению, пока остаются без устойчивой интернет-связи. В 2018 году было подключено в два раза меньше населенных пунктов, чем в 2019 году. В Ижму придет почти 700 километров оптоволоконной линии, это широкополосный интернет, появятся возможности на этой структуре строить вышки, передающие центры, и это в большей степени разовьет возможности получения услуг, в том числе сотовой связи, – рассказал о перспективах развития средств связи в глубинке Сергей Гапликов.

Все больше становится на селе объектов культуры. Для районов уже не редкость современные кинотеатры, виртуальные концертные залы. До 2024 года в Коми на селе появится 14 новых культурно-досуговых центров.

Также Сергей Гапликов подробно ответил на вопросы о новых мерах поддержки семей с детьми. Например, по его инициативе республика стала первым регионом, где за первенца выделяется 150 тысяч, и столько же за третьего ребенка. Причем это не зависит от благосостояния семьи.

Беспрецедентный опыт республики позаимствовала Тюменская область, но ввела ограничение – право на выплату имеют только те родители, кто прожил в регионе не менее пяти лет.

– У нас таких ограничений нет, – подчеркнул глава.

Новый формат общения с жителями Республики Коми оценила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева:

– Считаю, что выбран конструктивный и очень смелый формат общения, который предполагает обратную связь с населением и быструю реакцию на поступающие вопросы. Очень правильно, что глава коснулся темы строительства на станции Шиес Архангельской области мусорного полигона. Сегодня эта тема беспокоит многих граждан Коми, потому что объект расположен достаточно близко к республике. Глава подчеркнул, что все работы возможны только после экспертиз, а также общественного обсуждения, и при реализации проекта необходимо учитывать мнение жителей Коми. Главными особенностями этого проекта Сергей Анатольевич назвал законность, экологическую безопасность и информационную открытость. Сейчас работы на полигоне приостановлены, ведется дискуссия, доводы региона услышаны президентом.

Республика продолжит всяческую поддержку многодетных семей. Это касается и развития талантов детей из таких семей. В ходе онлайн-общения жительница Ухты, воспитывающая пятерых детей, пожаловалась, что городские власти лишили ее многодетную семью 50-процентной льготы за посещение детьми музыкальной школы. Сейчас там занимаются два старших ребенка, но и младшие тоже мечтают посещать музыкальные занятия. Сергей Гапликов ответил, что администрация в этом вопросе не права, и с проблемой уже разобрались. Так как решение неправомерное, изменения в документы школы уже внесены.

В завершение онлайн-диалога Сергей Гапликов ответил на вопросы частного характера. Дома он предпочитает читать книги в традиционном бумажном исполнении, а в командировках слушает аудиокниги. Сейчас читает «Три товарища» Ремарка. Музыкальные пристрастия – рок, а из видов спорта наибольшие эмоции у него вызывают командные.

На заключительный вопрос: «В чем сила?» – Сергей Гапликов ответил так:

– Сила в правде и в ответственности, которую мужчина берет на себя. Женщина оценивает мужчину по поступкам, а поступок – это всегда ответственность.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото newtimes.ru, Трофима МЯНДИНА и Анны ПОТЕХИНОЙ