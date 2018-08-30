«Республика» ценит каждого подписчика

Дорогие читатели газеты «Республика», мы очень ценим ваши преданность и внимание к газете, поэтому приготовили для вас конкурс! Оформите подписку на первое полугодие 2019 года до 10 сентября 2018 года и получите шанс выиграть путёвку в Казань от турфирмы «Зелёный свет»!

От вас требуется:

Оформить подписку в любом почтовом отделении «Почты России» на газету «Республика» на первое полугодие 2019 года и прислать копию или сканкопию подписного абонемента к нам в редакцию любым удобным для вас способом: через почту по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229, Редакция газеты «Республика» или на адрес электронной почты редакции sokolova_gazeta@mail.ru с пометкой «Открой для себя «Республику»!»

Редакция газеты каждой присланной копии подписного абонемента присвоит порядковый номер, затем 14 сентября 2018 года проведет розыгрыш приза с помощью лототрона. Номер, который будет первым вынут из лототрона, признается выигрышным.

А теперь подробнее о призе.

Двухдневная поездка в Казань 21 сентября 2018 года на одного (!) человека включает в себя:

* Увлекательные экскурсии — мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, Казанский Кремль

* Храм всех религий — Раифский монастырь

* Мега-шоппинг в ТЦ Мега-Икея

* Национальные блюда Татарстана — чак-чак, эчпочмак, бишбармак, кумыс, айран



Трансфер: Сыктывкар-Казань-Сыктывкар

С более подробной информацией о туре вы можете ознакомиться на сайте турфирмы «Зеленый свет» http://zelensvet.ru/avtobus.html или по телефонам: +7 (8212) 24-42-77

+7 (8212) 55-26-20

По вопросам проведения конкурса звоните по телефону: 8(8212)