Гранты главы Коми – дополнительный ресурс для развития территорий 

В селе Визинга Сысольского района, к примеру, за счёт призовых средств приобрели новый трактор для зимней очистки дорог. Напомним, по инициативе Сергея Гапликова МинЖКХ региона провело в этом году конкурс среди муниципальных образований республики на лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период.



Лучшими в конкурсе из городских поселений стали: Инта – 1 место, Нижний Одес – 2 место, Усогорск – 3 место. За лучшие результаты они получили 14 млн, 10 млн и 6 млн рублей соответственно. Лучшими сельскими поселениями признаны Корткерос – 1 место, Каджером – 2 место, Визинга – 3 место. Гранты для них составили 10 млн, 6 млн и 4 млн рублей соответственно.

В соответствии с соглашениями, подписанными между МинЖКХ Коми и администрациями муниципальных образований, призовые средства должны быть направлены на мероприятия по благоустройству, в том числе на уборку территорий в зимний период и приобретение снегоуборочной техники.

По итогам общественных слушаний в Визинге единогласно проголосовали за то, чтобы направить часть средств на приобретение МТЗ 82.1 с прицепным и навесным оборудованием.