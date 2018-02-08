Тысяча человек каждый день: Урал активно переходит на 4G

Каждую минуту на Урале становится на одного 4G-пользователя больше. Такую скорость освоения новых технологий вывели эксперты «МегаФона» по итогам прошлого года. Жители Коми тоже в мобильном тренде: за прошлый год число любителей 4G выросло в 2 раза.

В 2017 году люди ежемесячно покупали в салонах связи почти на 1 000 устройств больше, чем годом ранее. Два из трех реализованных гаджетов поддерживают передачу данных в сети четвёртого поколения.

Самым «горячим» месяцем для консультантов «МегаФона» стал декабрь, который лидирует по числу покупок. Суббота, 30 декабря побила рекорды продаж – за смартфонами в этот день пришли в 4,5 раза больше человек.

«Любовь к смартфонам растет. В январе мы уже продали на 6% больше устройств. Пьедестал самых востребованных гаджетов заняла продукция Samsung с поддержкой LTE. Современное оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а интернет еще быстрее», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 500 000 тестов через сети всех операторов с 1 500 000 LTE-устройств, «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета.

ТОП смартфонов года:

· Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE

· Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE

· Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE

· Apple iPhone SE

· Vertex Impress

ТОП планшетов года:

· Irbis TZ55

· Oysters T72HMs

· Prestigio PMT3318

· Samsung Galaxy Tab A 7.0

· Prestigio PMT3618

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текст и фото «МегаФон»