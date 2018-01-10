Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»

Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса». Теперь оно будет называться «стандартным», сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, Минстрой установит требования к такому жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам помещений. До этого момента под стандартным будет пониматься жилье, условия которого соответствуют экономклассу.

Закон также вводит два новых вида аукционов, которые организует Агентство ипотечного жилищного кредитования. Это аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, а также аукцион, который предполагает обязательство застройщика передать часть имущества Агентству. Они могут проводиться в электронной форме.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин назвал слова «дешевый» и «экономкласс» обидными для россиян. По его мнению, жилье должно быть доступным, но не дешевым.

РИА Новости https://realty.ria.ru/news_house/20180109/1512289809.html