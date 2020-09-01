С «генералом» и добрыми пожеланиями

В Сосногорске открыли современный железнодорожный вокзал

Церемония открытия, в которой принял участие врио главы Коми Владимир Уйба, состоялась 28 августа. В строительство здания вокзала инвестировали свыше 600 миллионов рублей.

Владимир Уйба высоко оценил новый вокзал, где все сделано по современным требованиям. Строительство велось в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Коми, ОАО «РЖД» и администрацией района, заключенного в августе 2018 года.

С раннего утра в Сосногорске шли последние приготовления к открытию вокзала: рабочие устанавливали новые дорожные знаки и рисовали разметки, сотрудники развешивали воздушные шары. Любопытные журналисты, уговорив железнодорожников, успели пройти в свежеиспеченное здание еще до официальных лиц. Внутри все сделано по последнему слову техники, а внешний облик просто одухотворяет своей красотой. Экстерьер самого здания также сильно впечатляет, учитывая, что прежнее здание было деревянным. Увидев фотографии в соцсетях, многие жители региона даже сначала даже не сразу поверили, что корреспонденты делятся снимками из Сосногорска.

Вокруг вокзала в ожидании приезда врио главы радостно гуляли местные жители. Благо в этот день повезло с погодой, будто в целом пасмурный и хмурый август специально для сосногорцев решил выделить один солнечный денек. Люди делали памятные фото на фоне вокзала и у большого декоративного стакана с подстаканником. Такие стаканы устанавливают на вокзалах по всей стране. Арт-объекты символизируют путешествия по России на поездах ОАО «РЖД», ведь ни одна такая поездка не обходится без чашки чая, выпитого из такого фирменного стакана. Местный жителей порадовали и костюмированным шоу: по перрону расхаживали люди в разных исторических костюмах, особенно выделялся молодой человек в костюме чумного доктора.

Общая стоимость проекта составила 612 миллионов рублей. Вокзал полностью адаптирован для пассажиров с ограниченной мобильностью. Для повышения безопасности пассажиров входы в железнодорожный вокзал оборудованы интроскопами – установками, автоматически распознающими предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению на территорию вокзального комплекса. Также установлены современные системы пожаротушения, электроснабжения, вентиляции и обогрева помещений.

Бывший начальник отдела кадров ООО «Комистроймост» Иван Косуров приехал на открытие вокзала специально из ухтинского поселка Водный. Он отметил, что здание с колоннами ему очень понравилось и напомнило старинные фундаментальные строения:

– В Водном базируется строительная организация «Комистроймост», которая непосредственно связано с железной дорогой. Самое наше большое строительство – это мост через реку Усу и сегодня мы множество мостов строим по всей республике и за ее пределами. Со старым деревянным вокзалом мы были тесно связаны, потому что многие ребята из Сосногорска работали в нашей организации и на вахту они уезжали с этого вокзала. Теперь им будет уезжать намного приятнее.

Среди желавших поскорее войти в новое здание был и бывший начальник вокзала Владимир Поповский. Его профессиональный путь на транспорте – почти полвека. Начал со старшего кондуктора, работал затем и составителем поездом. Он отметил, что Сосногорск был одним из последних северных городов, где так долго стоял деревянный вокзал.

– Я ждал этого момента 30 лет, – сказал Владимир Поповский об открытии нового здания.

Заместитель управляющего трестом по строительству АО «РЖДстрой» Борис Эрднеев отметил, что проектирование шло чуть меньше года. Строительство осуществлялось объемно-модульным методом и это ускорило темпы за счет параллельной работы:

– Параллельно заливалось основание фундамента, и готовились модульные помещения на заводе в Твери, а потом здание просто привезли и смонтировали.

Борис Эрднеев отметил, что в строительстве применялась инновационная технология BIM-моделирования:

– Мы попробовали эту технологию впервые при строительстве этого вокзала. Это пилотный проект. Осуществляется трехмерное моделирование, что сокращает сроки строительства и облегчает эксплуатацию, так как проект включает в себя все инженерные сети и материалы в создании данного здания. Дальше мы будем также применять эту технологию.

К началу церемонии открытия у главного входа на вокзал собралось уже довольно много людей. Появление врио главы региона они встретили аплодисментами. Владимир Уйба поздравил присутствующих со знаменательным событием, назвав это событие прорывом из прошлого в настоящее и будущее:

– Из 1942 года, когда был построен старый вокзал, – в современное цифровое время. Это новое космическое строение с уникальными возможностями для пассажиров в первую очередь. Хочу искренне поблагодарить холдинг «РЖД» за человеческий и прекрасный деловой подход к реализации этого проекта. Я всегда рад, когда слово и дело не расходятся. Когда собираются люди и говорят: «Сделаем дело». Они сказали, что это будет сделано в 2021 году, а сделали в 2020-м. Это, считаю, правильный подход.

Исполняющий обязанности начальника Северной железной дороги Игорь Наталенко в свою очередь отметил, что руководство Коми и Северной магистрали решили возвести современный и безопасный вокзал к столетию республики и за год до юбилейного события компания «РЖД» выполнила свои обязательства:

– Уверен, вокзал станет точкой притяжения для множества счастливых встреч, увлекательных путешествий и новых открытий.

Символический ключ от нового здания вручили начальнику вокзала Александру Ипатову, который в тот день отметил и 35-летие. Позже начальник провел для больших гостей экскурсию по новому зданию, где есть зона вайфай, современные информационные табло и даже кресла из натурального дуба.

Владимира Уйба оставил первую запись в книге «Новая история вокзала», пожелав всем получать только позитивные эмоции в этом современном здании. Также он осмотрел выставку картин «Чудское масло». Выставку не случайно окрестили именно так, ведь в XV веке в летописях ухтинскую нефть называли «чудским маслом». Автор картин Виталий Касаткин из Санкт-Петербурга в своих работах использует только нефть. Рядом на столе стояла баночка нефти и деревянные брусочки. Владимиру Уйба предложили взять кисть и попробовать что-нибудь изобразить. Пользуясь специальной книжкой-подсказкой, он сначала выбрал будущий рисунок, а затем срисовал на деревянный брусочек. Это был один из древних элементов коми орнамента – рыба.

Завершилась церемония прибытием в Сосногорск поезда на паровозной тяге. Вагоны с артистами и исторической экспозицией доставил легендарный советский магистральный паровоз П-36, получивший народное название «Генерал». Артисты устроили на перроне песни и пляски. Для всех желающих узнать больше об истории паровоза бесплатно работал и вагон-музей.

Ярослав СЕВРУК

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