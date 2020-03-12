Коми нужен музей истории ГУЛАГа

Республика Коми – один из регионов, которые в первую очередь имеют право иметь на своей территории музей истории ГУЛАГа. Такое единодушное мнение высказали участники состоявшегося в Сыктывкаре выездного заседания межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В Коми, несмотря на сравнительную близость края к центру, рабочая группа приехала впервые и обнаружила для себя массу уникальной информации. Как признался, открывая заседание, руководитель комиссии, председатель Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, перед поездкой они с коллегами посмотрели, сколько в республике памятников, памятных знаков и крестов жертвам политических репрессий, – насчитали 30. А оказалось 120. И это данные пятилетней давности, с тех пор памятников появилось еще больше.

Огромная заслуга энтузиастов и властей региона – Книга Памяти. Работа над ней продолжается уже более 20 лет. В Коми республиканском мартирологе жертв политических репрессий собраны имена 140 тысяч человек, издано 13 томов в 22 книгах.

Для гостей провели экскурсию в Национальном музее, рассказали и показали памятные места, связанные с трагическими страницами истории республики. Еще больше информации участники рабочей группы получили в ходе заседания, местом проведения которого стал купольный зал Национальной галереи. Первый зампред правительства – руководитель администрации главы региона Михаил Порядин напомнил, что Коми край был одним из самых больших островов Архипелага ГУЛАГ. Сейчас на территории республики проживает более четырех тысяч реабилитированных жертв политических репрессий, из них меры социальной поддержки – региональные ежемесячные денежные выплаты – получают 3,5 тысячи человек. Ведется большая поисковая и архивная работа, выпущена серия брошюр по истории лагерей, в Национальном архиве Коми хранятся уникальные документы по раскулаченным спецпоселенцам, реализован мультимедийный проект «От Москвы до Воркуты» с фотографиями строительства Северо-Печорской железной дороги, проводятся выставки и многое другое. Один из последних примеров увековечения памяти репрессированных – присвоение в 2019 году Воркутинскому драмтеатру имени его основателя – заслуженного артиста РСФСР Бориса Мордвинова (участникам выездного заседания рабочей группы показали фильм телеканала «Юрган» о том, как в 1943 году создавался театр).

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Надежда Быковская поведала еще о нескольких страницах истории края. В Коми было самое большое скопление лагерей, и именно силами заключенных здесь добывалось сто процентов нефти, угля, вырабатывалось электроэнергии, половину объемов древесины заготавливали зэки. Практически все города республики, за малым исключением, выросли из лагерей. И до сих пор невозможно подсчитать, сколько же людей прошло через 22 лагеря Коми.

Заключенных, раскулаченных спецпоселенцев этапировали в республику со всей страны, а местных «врагов народа» отправляли в другие, еще более дальние регионы. Такой судьбы не избежал и основоположник коми национального театра, автор слов и музыки гимна Республики Коми Виктор Савин. В 1988 году нашлось одно из последних его писем, отправленное из новосибирского лагеря Тайга. Так и считалось, что поэт и драматург похоронен в Новосибирской области. Туда выезжали экспедиции, искали место его захоронения. И только в 2007 году благодаря энтузиастам Томска стало известно настоящее место гибели и упокоения коми классика – лазаретное кладбище лагеря Итатка в Томской области. Теперь на месте его предполагаемой могилы установлен гигантский камень, на котором выбито: «Здесь покоится автор гимна Республики Коми Виктор Савин».

Возвращаясь к лагерям Коми края, Надежда Быковская рассказала еще об одном памятном месте – в 50 километрах от Сыктывкара находится поселок Аджером (раньше он назывался Пезмог). Здесь сохранилось много зданий Локчимлага, вся лагерная инфраструктура, известны места расстрелов, в лесу найдены десять кладбищ. Это был один из самых страшных лагерей, жертвы которого исчисляются десятками тысяч. По мнению омбудсмена Коми, на данной территории можно создать полноценный мемориальный комплекс.

Обязательно должен появиться музей истории ГУЛАГа и в Сыктывкаре. Таким местом могла бы стать внутренняя тюрьма МВД по улице Кирова. Здесь сохранились камеры, а в одной из комнат расстреливали заключенных.

Идею создания музея в ходе заседания поддержала член рабочей группы, исполнительный директор международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова. Позже, общаясь с журналистами, она отметила:

– У вас есть уникальные вещи, которые в большинстве регионов России практически утрачены, а если остались где-то, то в совершенно недоступных местах. А в Коми сохранились объекты ГУЛАГа, и, в частности, я говорю о небольшой комнате, которая сейчас находится в ведении МВД. Она не затронута никакими реконструкциями, и здесь может и даже должен быть музей ГУЛАГа. Но это не региональная история, а федеральная.

Как пояснил «Республике» председатель правления Коми республиканского общественного благотворительного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Михаил Рогачев, в данном случае нужна добрая воля МВД для передачи федеральной собственности в республиканскую, а также финансирование, чтобы организовать в этом здании музей.

Но это не единственная проблема, с которой столкнулся фонд «Покаяние». Сегодня закон разрешает выдавать личные дела и учетные карточки заключенных только родственникам, а историкам-исследователям нет доступа к документам, на основе которых создается Книга Памяти.

– Главная проблема – в федеральном законодательстве и в федеральных инструкциях, потому что частичная ограниченность доступа к архивам, по сути, может поставить крест на выпуске Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий. Из-за того, что мы сами не имеем возможности работать с архивными документами, этот год может стать последним в выпуске мартиролога – нам просто будет нечего выпускать. Без базы, то есть без диаграмм, мартиролог выпускать бесполезно. Мы публикуем, разумеется, и документы, и воспоминания, фотографии, много чего еще, но это приложение к базе, именно к именам. А получить новые имена заключенных по лагерям в силу разных казуистических обстоятельств, в основном связанных с законодательством, мы не можем. Без этой базы мы не можем участвовать в выполнении основных тезисов государственной концепции увековечения памяти жертв политических репрессий – выпуске книг памяти, увековечении памяти, – подчеркнул Михаил Рогачев.

Кроме того, по мнению историка, очень важно навести порядок с учетом памятников и памятных мест.

– Их гораздо больше, чем было заявлено официально, по одной простой причине – у нас республика особенная, и есть масса памятников, которые нигде не учтены. Приехали люди из Москвы, чтобы найти место захоронения дедушки, нашли, мы им помогли. И они захотели поставить два памятника: один, маленький, дедушке на кладбище, а второй – всем узникам Локчимлага – большой крест. Но о нем знают только власти поселка Югыдъяг, где он установлен. Хотя это настоящий памятник всем узникам Локчимлага, он нигде не зарегистрирован. И таких бесхозных памятников немало. Эти чисто практические вопросы надо решать, – заключил Михаил Рогачев.

Галина ВЛАДИС

Фото old.nbrkomi.ru