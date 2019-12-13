Ансамбль «Асъя кыа» отметил юбилей

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») отметил свой 80-летний юбилей.

Праздничный концерт прошел в среду вечером в зале Коми республиканской филармонии. Здесь звучали поздравления от руководства республики, многочисленных коллег, в том числе из других регионов. Многие артисты ансамбля получили в этот день заслуженные награды.

Первым коллектив поздравил глава Коми Сергей Гапликов.

– Ансамбль по праву считается достоянием республики, – отметил он. – Творчество, которое он нам дарит, никого не оставляет равнодушным. За 80 лет сменилось не одно поколение артистов, руководителей и всех причастных к тому, что ансамбль уже стал легендарным. Все они – уникальные таланты, особые люди, которые своим творчеством дают нам возможность по-новому, в красках, в действии оценить культуру коми народа и насладиться искусством.

На протяжении уже восьмидесяти лет «Асъя кыа» по крупицам собирает и бережно хранит традиции народного творчества, продолжая покорять сердца зрителей разных возрастов. Без уникальных концертных номеров «Асъя кыа» невозможно представить ни один крупный праздник республики, а участие в мероприятиях российского и международного уровня подчеркивает высокий профессионализм коллектива.

Глава Коми передал коллективу «Асъя кыа» сертификат на пять миллионов рублей. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы ансамбля в следующем году. Также Сергей Гапликов вручил артистам ансамбля государственные награды республики. В частности, почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено Андрею Домбровскому и Дмитрию Уляшеву.

– Пять миллионов рублей – это только малая толика того, что мы можем сделать для вас. Мы примем отдельный закон о социальной поддержке нашего коллектива, – заверил глава.

Спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева поздравила коллектив «Асъя кыа»:

– На концертах ансамбля выросло несколько поколений жителей республики, о них знают во многих регионах России и в странах Европы. Из года в год артисты продолжают покорять сердца зрителей своим безупречным мастерством и техникой.

За большой вклад в развитие самобытной культуры народа коми председатель парламента поблагодарила руководителя ансамбля Дмитрия Бушуева и директора Коми республиканской филармонии Марию Балмастову. От Госсовета ансамбль получил в подарок ноутбук.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов поздравил коллектив и рассказал о том, что ждет республиканскую филармонию:

– Для того чтобы вы и дальше продолжали радовать своим творчеством, мы постараемся сделать вашу деятельность комфортнее. В этом году нам удалось обновить зал в филармонии, а со следующего года начинаем последнюю стадию ремонтных работ – оборудование репетиционных залов и рабочих кабинетов.

Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов поздравил ансамбль на коми и русском языках.

Ольга Сосновская и хор театра оперы и балета Коми подарили творческий номер «Заздравная». Коллеги из филармонии – ансамбль «Зарни ёль», артистки Виктория Пыстина, Екатерина Курочкина, Вера Булышева – также поздравили юбиляра. Видеопоздравления направили коллективы «Донбасс», «Нальмэс» (Адыгея), «Италмас» (Удмуртия), хор имени Пятницкого (Москва). Руководители «Кабардинки» (Кабардино-Балкария), Кубанского казачьего хора (Краснодар), Волжского хора (Самара) приехали в Коми, чтобы лично поздравить коллектив «Асъя кыа».

На торжественном концерте присутствовала супруга Виктора Морозова, именем которого назван коллектив. Нэлла Морозова со слезами на глазах рассказала, что ее утро началось с того, что по телевизору она увидела запись передачи со своим мужем.

От имени ветеранов ансамбля выступил заслуженный артист Коми Виктор Полежаев. Отметив, что он всего на год моложе «Асъя кыа», танцор лихо сплясал народный танец под аккомпанемент баяниста Андрея Домбровского. Завершило череду поздравлений выступление воспитанников Национальной студии при ансамбле «Асъя кыа».

Если в первом отделении праздничного вечера весь многочисленный коллектив «Асъя кыа» сидел на первых рядах в зале и артисты выходили на сцену только за получением наград, то во втором они показали зрителям свое искусство. В программу вошли фрагменты сюиты «Самобытная Ижма» и новой концертной программы «Ожерелье Финно-угории». Вместе с оркестром ансамбля выступила солистка Кубанского казачьего хора Евгения Джевага. Домрист Станислав Истомин солировал в «Коми хороводной и плясовой», а трио баянистов в составе Максима Жакова, Андрея Домбровского и Алексея Чашникова исполнило «Танец оленеводов». Завершила концерт вокально-хореографическая сюита «Весенняя Сысола» – первое масштабное обращение ансамбля к традициям гуляний и праздников Сысольского района.

Артур АРТЕЕВ

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