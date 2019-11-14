«Мифы северной тайги» увидят немецкие зрители

В масштабном проекте по представлению русской культуры европейскому зрителю «Русские сезоны» впервые примет участие ансамбль песни и танца Коми «Асъя кыа». 12 ноября коллектив отправился на гастроли в Германию. Предыдущие выступления ансамбля в этой европейской стране состоялись двадцать три года назад – в 1996-м.

Концерты артистов пройдут в рамках проекта «Русские сезоны» и фестиваля российских национальных коллективов Special Folk Edition. Зрители Германии познакомятся с музыкальным наследием и обычаями Коми, с традициями праздников и народных гуляний. Программа «Мифы северной тайги» представит многоликую коми культуру, жемчужины золотого фонда ансамбля и яркие премьеры последних лет. В программу вошли вокально-хореографические зарисовки «Дыхание тундры», «Удорские гулянья» и «Самобытная Ижма», номера «Гажа ворсанторъяс» («Веселые постучалочки»), «Снежная фантазия», «Праздник оленеводов».

Как сообщили «Республике» в Коми республиканской филармонии, в гастролях примут участие двадцать пять артистов хора, семнадцать танцоров и восемь музыкантов оркестра. Вместе с ансамблем в Германию поехал солист филармонии, лауреат международных конкурсов Сергей Плюснин. Он исполнит русские народные песни и романсы: «Вдоль по улице метелица метет», «Тройка мчится», «Очи черные» и другие.

Артисты из Коми представят немецкой публике национальные шумовые инструменты, сделанные из дерева и бересты, среди них пу барабан, сярган, тотшкӧдчон, пу бедьяс, пу сынан, шур-шар и ворсан. Также в программе прозвучат произведения национальных композиторов: «Коми хороводная и плясовая» Вацлава Мастеницы, «Танец оленеводов» Якова Перепелицы для трио баянистов.

«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более четырехсот мероприятий в восьмидесяти городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты, посвященные киноискусству, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников «Русских сезонов» в Германии более восьмидесяти учреждений культуры. Special Folk Edition – это первый масштабный фестиваль русских национальных коллективов в Германии, который открылся 20 сентября в Берлине и включает в себя выступления лучших народных коллективов России.

Артур АРТЕЕВ

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