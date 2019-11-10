Виктор Половников: «Дистанционные мошенничества – это вызов каждому из нас»

Накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел о криминогенной обстановке в регионе, причинах роста числа преступлений и о том, кто должен защищать местных жителей от диких зверей, в интервью «Республике» рассказал министр внутренних дел по Коми Виктор Половников.

– Несколько лет подряд в Коми стабильно снижалось количество преступлений. В этом году фиксируется рост практически по всем видам, в том числе, больше совершено разбоев, вымогательств, изнасилований. С чем вы это связываете?

– На сегодня говорить о том, что наметилась тенденция роста числа грабежей, разбойных нападений или изнасилований я не могу. По статистике, действительно, есть прирост, в процентах он довольно значим. Но в абсолютных цифрах мы видим другую картину. Возьмем, например, разбойные нападения: за девять месяцев прошлого года зафиксировано 23 разбойных нападения, в этом году – 32. Разница в абсолютных цифрах – девять преступлений. Грабежей тоже стало больше, но незначительно: было 287, стало 307. Разница небольшая, поэтому я не считаю это тенденцией. Тем более раскрываются данные виды преступлений достаточно эффективно. На сегодня раскрываемость разбойных нападений 96 процентов, грабежей – 93. Если говорить о грабежах, то такие преступления в основном совершаются в торговых сетях. Объектами посягательств становятся спиртные напитки или продукты питания: злоумышленник схватил бутылку с алкоголем, побежал, был остановлен охранниками, выехала следственно-оперативная группа, задержала. Поэтому и процент раскрытия этих преступлений достаточно высок.

Случаи уличных грабежей и разбойных нападений единичны, и зачастую степень их опасности не велика. Недавний случай в Воркуте – тому подтверждение. Четырнадцатилетний подросток с другом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, взяли пневматический пистолет, пришли в магазин и потребовали у кассира деньги. Их спугнули, они убежали, по приметам полицейские их установили и задержали. Между тем преступление квалифицируется как разбойное нападение.

– Тем не менее, это преступление в Воркуте вызвало большой общественный резонанс. Судя по видеозаписи, подросток с пистолетом чувствовал себя абсолютным хозяином ситуации. До совершения преступления он уже состоял на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Почему воспитательные меры полиции оказались неэффективны?

– Надо понимать, что согласно федеральному закону «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации» не только полиция является субъектом профилактики. Подросток действительно ранее состоял на учете в ПДН, затем был снят с учета. Сейчас сложно сказать, каковы были мотивы его действий.

У нас достаточно много несовершеннолетних состоит на учете в ПДН, но три года назад их было намного больше. По Северо-Западу в нашей республике был один из самых высоких показателей подростковой преступности. Нам удалось выйти из этой негативной зоны. Этой проблемой мы продолжаем заниматься, проводим большую профилактическую работу.

Я считаю, что есть категория несовершеннолетних, которых надо, не дожидаясь достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности, помещать в центры содержания несовершеннолетних правонарушителей. Несмотря на то, что, по сути, направление в ЦВСНП расценивается как наказание, многие дети только здесь начинают понимать, что значит жить по-человечески. Для воспитанников созданы нормальные условия для проживания и образования: аккуратные спальни, уютная и светлая столовая, библиотека, спортзал, кабинеты психологической разгрузки, занятий рукоделием и другой творческой деятельностью. В течение месяца в центре с подростками занимаются психологи, чтобы понимать, как дальше организовывать работу с этими детьми.

Преступность все больше уходит в IT-технологии, которые постоянно развиваются, и полиция должна работать на опережение. Необходимо перестраивать работу и технически вооружаться.

А есть категория подростков, которых надо помещать в специальные учебные заведения закрытого типа. Не надо этих мер бояться.

На мой взгляд, на фоне общих профилактических мероприятий акцент должен быть смещен на индивидуальную работу. Проводить массовые мероприятия, форумы, фестивали нужно. Но важнее индивидуальная работа с каждым проблемным подростком. Это более сложная задача, но такая работа будет более эффективной. Если рядом с таким подростком будет взрослый человек, которому несовершеннолетний начнет доверять, который станет авторитетом, сможет направить его на путь истинный, будет и результат.

– На заседании коллегии МВД России, состоявшемся 1 ноября, обсуждалась проблема преступлений в сфере высоких технологий, в том числе, мошенничеств, совершенных с помощью интернета. Насколько актуальна эта проблема для Коми?

– На сегодня это самая серьезная проблема. С каждым годом количество данных преступлений возрастает. За два года их число выросло в два раза. В прошлом году по отношению к позапрошлому на 52 процента было увеличение данного вида преступлений, и в этом году уже за девять месяцев – на 50 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Практически каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, причем дистанционно. Как правило, жителей нашей республики обманывают злоумышленники из других регионов: обзванивают граждан, используют различные методы и способы обмана, выманивают деньги. В Москве мы задерживали такую группу, в Екатеринбурге и ряде других регионов.

Преступность все больше уходит в IT-технологии, которые постоянно развиваются, и полиция должна работать на опережение. Необходимо перестраивать работу и организационно, и тактически, и технически надо вооружаться. Ведь под понятием «IT-преступность» подразумеваются 62 состава преступлений Уголовного кодекса России. Это может быть то же самое вымогательство, мошенничество, преступление экстремистской направленности, кража с банковской карты, распространение наркотиков.

Раскрывать такие преступления сложно, потому что аферисты маскируются, деньги проходят через массу счетов и электронных кошельков. С другой стороны, мы нарабатываем практику раскрытия подобных преступлений.

– От преступлений в сфере высоких технологий, в частности, от мошенничества, человек может защититься самостоятельно?

– Пресс-служба министерства ежедневно дает такие советы, все они размещены на сайте МВД Коми, в различных СМИ и социальных сетях. Люди, которые становятся потерпевшими, в большинстве случаев знают о способах дистанционного мошенничества. Говорят, что слышали, читали, но продолжают попадаться на уловки мошенников.

У меня есть знакомые, которые чуть не пострадали от действий аферистов при продаже дачи. Позвонил человек, представился покупателем, но смотреть дачу отказался. Попросил номер счета, чтобы перечислить аванс. Убедил пойти к банкомату и произвести ряд действий с банковской картой. Мои знакомые пошли, хозяйка дачи даже начала набирать цифры, которые ей диктовал «покупатель». Хорошо, что ее супруг неожиданно осознал, что это мошенники. Люди были буквально в двух нажатиях кнопки от потери денег. Вовремя остановились.

Мы раскрываем подобные мошеннические схемы, привлекаем к уголовной ответственности злоумышленников. Так, например, в начале этого года было зарегистрированы факты мошенничеств, совершенных от имени сотрудников служб безопасности банков. Злоумышленники сообщали потерпевшим об угрозе несанкционированного доступа к их картам, после чего предлагали помощь в сохранении сбережений. В ответ аферисты получали реквизиты электронных кошельков и похищали деньги.

Там, где участковые находятся на местах, многие проблемы решаются быстрее. И не надо от него требовать статистических показателей. Самое главное, чтобы на его участке был порядок.

В ходе оперативных мероприятий наши сотрудники установили, что абонентские номера звонивших принадлежат оператору сотовой связи Челябинской области. Там же происходило и обналичивание похищенных денежных средств.

Наши оперативники совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД по Челябинской области провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых, которые впоследствии были задержаны на территории Челябинска.

Фигурантами уголовного дела стали пятеро злоумышленников, трое из которых ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

– Насколько актуальна тема мошенничеств в сфере реализации государственных программ и национальных проектов?

– Фактам посягательств на бюджетные средства уделяется повышенное внимание как со стороны руководства МВД России, так и с нашей стороны. Мы их выявляем. К примеру, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен ряд преступлений, совершенных в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Так, в этом году передано в суд уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, похитившего более 104 миллионов рублей. В течение двух лет обвиняемый выиграл несколько аукционов и заключил с администрацией Усинска восемь муниципальных контрактов. Общая сумма всех контрактов превысила 270 миллионов рублей.

Подрядчик должен был построить три жилых дома, два детских сада, осуществить планировку площадей под строительство двух жилых домов и один – по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов. Ни один из контрактов не был исполнен подрядчиком в полном объеме.

– Одной из серьезных проблем в Коми можно назвать низкую раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По статистике она даже ниже, чем раскрываемость преступлений в сфере высоких технологий – меньше двадцати процентов. Почему сложилась такая ситуация?

– Главное в этом направлении – выявление и привлечение к уголовной ответственности сбытчиков запрещенных наркотических веществ и организаторов наркопритонов. Это основной показатель, по которому оценивается наша работа.

На днях я получил письмо от начальника Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России с просьбой поощрить сотрудников нашего УНК, которое согласно ведомственному рейтингу по Северо-Западу занимает первое место по выявлению данного вида преступлений, по России – десятое.

Проблема в целом связана с тем, что в регионе очень много потребителей наркотиков. Как известно, когда есть спрос – будет и предложение. Да, уровень раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, невысок.

Усилия полиции сосредоточены на выявлении и задержании распространителей наркотиков, так называемых закладчиков, состоящих в организованных группах. Если в прошлом году мы привлекли к ответственности 45 наркосбытчиков, то за девять месяцев этого года – уже 52 человека. Несмотря на то, что за совершение таких преступлений предусмотрено наказание – более 15 лет лишения свободы, в этот бизнес вовлекается немало граждан, большой процент среди них – несовершеннолетние.

В этом году ведомством осуществлялось документирование преступной деятельности пяти межрегиональных интернет-магазинов, пресечена деятельность 41 организованной преступной группы и трех участников преступных сообществ.

Мы очень ответственно относимся к практике привлечения к административной ответственности лиц, употребляющих наркотики. Если в прошлом году мы привлекли 589 наркопотребителей, то в этом году уже 899.

Актуальный вопрос – надписи на стенах домов с указанием адресов в интернете, где можно заказать наркотики. Этот вопрос стоит у меня на контроле. С муниципалитетами работаем, чтобы закрашивать такие надписи, привлекаем тех, кто их наносит, к административной ответственности. Как показывает практика, лица, которые это делают, сами употребляют наркотики. И расплачиваются с ними за эти «рекламные» услуги либо деньгами, либо наркотиками.

Считаю, что муниципалитетам необходимо нарабатывать практику предъявления исков за порчу принадлежащего им имущества.

– В этом году в Сыктывкаре установлен своеобразный криминальный рекорд: за один вечер вооруженный ножом наркоман совершил три разбоя. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому можно предположить, что деньги он добывал разбоем для того, чтобы купить наркотики. Действия торговцев зельем не только сами по себе являются преступными, но еще и способствуют совершению других преступлений. Возбудили ли полицейские в случае с тройным разбоем еще и уголовное дело по факту сбыта наркотиков?

– Да, такой факт имел место в июне. Житель столицы совершил три разбойных нападения. Демонстрируя нож, требовал от работников двух магазинов и аптеки передачи денежных средств. В торговой точке по улице Старовского он получил отпор: продавец закричала и позвала на помощь, поэтому налетчик быстро ретировался. Потом на велосипеде направился в аптеку по улице Коммунистической. Провизор, увидев нож в руках посетителя, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала всю наличность из кассы в размере четырех тысяч рублей. В третьем случае он рассчитывал разжиться в магазине цветов по улице Интернациональной, но продавец немедленно вызвала охрану.

Установлено, что в день совершения преступлений молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ППС задержали его в кафе по улице Куратова. Сопротивления правонарушитель не оказал. В ходе допроса задержанный пояснил, что ему были нужны деньги, а нож он взял только для того, чтобы испугать продавцов и провизора.

Похищенные средства у злоумышленника изъяли. В отношении него сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Сыктывкару было возбуждено уголовное дело по фактам серии нападений в целях хищения чужого имущества, совершенных с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением ножа. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, гражданин был привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков.

– Еще одна болезненная для жителей Коми проблема – реализация республиканского «закона о тишине». Судя по возмущенным отзывам читателей, дебоширы, наркоманы и алкоголики по-прежнему не дают окружающим спать спокойно. Не собирается ли МВД поднять вопрос об ужесточении санкций в отношении нарушителей спокойствия – хотя бы о применении того же административного ареста?

– Нет, не собираемся, не вижу в этом необходимости. По-моему имеющихся санкций достаточно. За нарушение «закона о тишине» предусмотрен административный штраф, но даже он в качестве наказания применяется редко. Полиция только составляет протоколы об административных правонарушениях, решение выносит суд. В этом году в суд направлено более тысячи протоколов о подобных нарушениях. Только в одной трети случаев мировые судьи вынесли решения о назначении штрафов, две трети нарушителей спокойствия просто получили предупреждения.

– В последнее время актуальной стала тема незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Такие переводы осуществляются без ведома гражданина по фальшивым договорам и заявлениям, мошенники подделывают подписи будущего пенсионера. Казалось бы, преступление налицо. Но когда один из жителей Сыктывкара обратился с заявлением о преступлении в полицию, ему отказали в возбуждении уголовного дела. Почему?

– По фактам незаконного перевода пенсионных накоплений в Коми по инициативе прокуратуры республики возбуждено уголовное дело. Оно расследовалось нашими сотрудниками, они выполнили большой объем необходимых следственных действий, опросили более двух тысяч человек. Мы передали это уголовное дело в следственный департамент МВД России, потому что это межрегиональное преступление – по всей стране подавались поддельные заявления от граждан на перевод пенсионных накоплений. Дело это будет расследоваться очень долго.

По фактам незаконного перевода пенсионных накоплений сотрудники полиции возбуждают уголовные дела, если есть основания. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела можно обжаловать.

– В этом году участковый из Прилузского района стал лучшим по профессии в России. Но вопрос будет о другом: какие проблемы есть у службы?

– Да, впервые в истории ведомства наш сотрудник стал лучшим участковым страны. А проблемы есть. Нам удалось стабилизировать состав участковых в Сыктывкаре. Некомплект доходил до десяти процентов, была большая текучка. Проблемы комплектования были в Ухте, тоже удалось стабилизировать ситуацию. Я сейчас говорю только об укомплектовании подразделения, не касаясь профессионального уровня сотрудников, материально-технического оснащения опорных пунктов и прочего.

Намного стабильнее ситуация в сельской местности, с учетом того, что в сельской местности главный представитель полиции – это участковый. Я считаю, что сельские участковые должны проживать на том участке, который они обслуживают. Мы к этому идем.

В этом году органами местного самоуправления выделено пять помещений под участковые пункты полиции в нескольких населенных пунктах: в Чиньяворыке Княжпогостского района, в Пыелдино Сысольского района, в Слудке Сыктывдинского района, в Верхнеижемском Сосногорского района и в Максаковке.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления решаются вопросы обеспечения участковых уполномоченных полиции жильем. В настоящее время пятнадцати участковым предоставлены помещения из жилищного фонда МВД. Жилье из муниципального фонда получили одиннадцать участковых. С 2018 года наработана практика аренды жилья для участковых уполномоченных полиции.

Там, где участковые находятся на местах, многие проблемы решаются быстрее. И не надо от него требовать статистических показателей: сколько он должен раскрыть преступлений, оформить административных протоколов. Самое главное, чтобы на его участке был порядок.

– В этом году особо остро стоит проблема выхода диких животных в населенные пункты. Как полиция реагирует на такие факты?

– У нас есть Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, регулированием численности диких животных должны заниматься должностные лица, которые работают в этой сфере. Но и мы не остаемся в стороне от этой проблемы. При получении сообщений о таких фактах, конечно, реагируем. Однако надо понимать, что ликвидацией животных мы можем заниматься в соответствии со статьей 23 федерального закона «О полиции» – только для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан.

Беседовала Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы МВД Коми