Максим Стыров: «Желаю всем обрести добрых наставников»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Священник, ученый, кандидат экономических наук, эксперт Общественной палаты Республики Коми Максим Стыров рассказал о том, кто повлиял на выбор его профессии.

– Главным наставником для верующего человека является Господь Бог, который через свое слово, молитвенное общение и разные жизненные ситуации ведет к высшей цели жизни – спасению души, встрече с ним, – уверен священник. – Много раз убеждался в том, что «просите и дастся вам». На горячую молитву Бог всегда отвечает чудом или духовным вразумлением. Ни с чем не сравнить ощущение силы, любви и целомудрия, которое вселяется в сердце через сосредоточенное участие в Божественной литургии, это более всего и привело меня к решимости служить Спасителю Иисусу Христу в священном сане.

По словам собеседника издания, Всевышний действует и через людей. Из святых с особым вниманием Максим Стыров относится к преподобному Максиму Греку, претерпевшему многие скорби за свои просветительские труды; праведному Иоанну Кронштадтскому за ясную и твердую, как алмаз, веру, дышащую в его наставлениях и ежедневном служении людям; святителю Игнатию Кавказскому, тонко разъясняющему путь христианского смирения и внимательной молитвы.

В церковной жизни, по словам Максима Стырова, общим наставником для верующих республики служит владыка Питирим, под руководством которого уже почти четверть века находится Сыктывкарская епархия и идет возрождение православия на Коми земле.

– Узнав о моей светской специальности, он дал благословение на сочетание службы с научно-педагогической работой и сказал, что интересно было бы посчитать, какой ущерб нашей экономике приносят греховные страсти. В этих словах была глубокая перспектива, по сути сейчас мы и ведем эти исследования, всерьез ставим вопрос о разработке полноценной стратегии духовно-нравственного развития республики, – рассказал священник. – А на священническую стезю меня вывел отец Андрей. С первой встречи я был впечатлен его уверенными и глубокими проповедями. С большой тщательностью он прививал мне и другим своим ученикам благоговение к Священному писанию, усердие к духовному образованию и внимание к тонкостям, из которых складывается красота православного богослужения.

Помимо духовных, у Маскима Стырова есть и светские наставники. Так, из школьных учителей с большой теплотой он вспоминает преподавателей словесности Марию Михайловну и Марину Владимировну.

– Они смогли дать мне навык нравственного размышления над прочитанным, устного и письменного изложения своих мыслей, – рассказал ученый. – Это очень нужно каждому человеку. Как сейчас, помню урок о Библии в пятом классе и лекционные записи о Достоевском и Булгакове в старших классах. Хорошо, что педагоги не боялись тогда деликатно, но говорить о вере, эти семена дают всходы в должное время. А классный руководитель Ирина Осиповна и директор школы Наталья Николаевна, вовремя почувствовав окружающие нас соблазны, поступили умно: не стали читать скучных назиданий, а организовали мини-конференцию, поручив нам самим подготовить доклады о трезвом образе жизни.

Во время учебы в университете на экономическом факультете для Максима Стырова и его однокурсников примером совестливого человека была декан Татьяна Аркадьевна:

– Остались в памяти ее слова в одной принципиальной ситуации с просроченной курсовой работой: «Давайте все поступать по правде, тогда и жизнь наша будет лучше». В начале 2000-х годов, когда все моральные нормы, казалось, сводились лишь к умению оформить нужные бумажки, это стало ушатом холодной воды и настроило на добросовестную учебу. Более десяти лет мне довелось поработать на частном предприятии под руководством директора Владимира Николаевича. Он умел доверять молодым: почти без опыта позволял ездить в командировки и вести переговоры. Когда стоял вопрос о приеме на работу одной молодой женщины, вскоре намеревавшейся стать мамой, он сказал: «А что, девушкам не надо рожать детей?» – и спокойно подписал все документы. Живем сейчас в разных городах, но тепло общаемся при каждой встрече, это очень ценно.

В науке руководителем молодого экономиста стал Юсиф Алимович, который сразу без раздумий дал добро на поступление в аспирантуру:

– Когда с диссертацией или статьей не ладилось и руки опускались, он говорил: «Ничего-ничего, потихоньку…» – и все в свое время исполнялось. И сейчас он не возражает против внеплановых изысканий по социальной проблематике, уважает эти интересы. Он сам по себе горячий, темпераментный человек, но зато это помогает учиться выдержке, почтительности, дипломатичности. Конечно, безмерно благодарен своим отцу Михаилу Викторовичу и матери Татьяне Федоровне, дедушкам и бабушкам за привитое стремление к учению и труду, понимание приоритета духовного над материальным, а главное – за атмосферу радости и доверия в семье. Они донесли до нас, что строгость лучше изнеженности, а настоящая свобода – это не вседозволенность, а дисциплина и ответственность. Воистину, любовь родителей к нам и между ними самими суть наша путевка в жизнь, наше вдохновение творить новое, залог для познания Божией благости и принятия ее в свою душу. Так сразу и не скажешь обо всех, кто оставил свой след в сердце: духовниках, педагогах, тренерах, консультантах, друзьях, соседях, родственниках, а то и просто добрых попутчиках или советчиках. Святой Иоанн Златоуст говорит, что великое дело – в хорошем смысле осознать, чем ты обязан другим людям, и благодарить их за помощь и вразумления, потому что иерархичность мира установлена Творцом ради всеобщего единства и взаимного служения. Искренне желаю каждому человеку обрести в своей жизни добрых наставников и с их помощью научиться главному – любви к Отцу Небесному и к ближним.

Подготовил Артур АРТЕЕВ

Фото из архива Максима Стырова