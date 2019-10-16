Жилье: доступное, качественное и разнообразное

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что намечено и что уже сделано в регионе в рамках указа президента страны «О стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». О том, как в регионе решается «квартирный вопрос», рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко.

Переселение из аварийного фонда

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предполагает расселение жителей из аварийных домов в период с 2019 по 2025 год. Это уже второй этап масштабной работы. Первый проводился с 2013 по 2018 год и касался аварийных многоквартирных домов, которые были признаны таковыми в установленном законом порядке до 1 января 2012 года.

Новый региональный проект предполагает расселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это 134 тысячи квадратных метров. На первом этапе (до 2018 года) цифра была немного большей – 176 тысяч квадратных метров. С 2019 по 2025 год планируется расселить 713 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 7520 человек. В мероприятиях по переселению участвуют 15 муниципальных образований.

В этом году заключено уже 82 муниципальных контракта на сумму 125 миллионов рублей, объем расселения – 3630 квадратных метров. Программа на сей раз стартовала не с января, а с мая, когда до региона дошли деньги из Фонда реформирования ЖКХ, были доведены все регламенты и документация. При этом республика одна из первых в России заключила с фондом соглашение и начала все процедуры по торгам.

Как отметил министр, признание дома аварийным носит заявительный характер. То есть собственники могут сами подать заявление о том, что их дом непригоден для проживания, предварительно нанять организацию, которая подготовит заключение о том, что здание нельзя эксплуатировать.

Пакет документов должен содержать заявление о признании помещения непригодным для проживания, копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, заключение специализированной организации по обследованию МКД и письма граждан о неудовлетворительном состоянии жилого дома. С этим пакетом собственники обращаются в администрацию района, которая должна в течение 30 дней рассмотреть вопрос и вынести свой вердикт: дом подлежит реконструкции или сносу, либо помещение пригодно для проживания.

Следующий важный этап – непосредственно расселение. Законом четко оговорено, какие варианты могут быть предложены гражданам. Тем, кто проживает в муниципальных квартирах по договорам соцнайма, администрация обязана предоставить равноценную благоустроенную квартиру – тоже по договорам социального найма. Собственникам жилых помещений на выбор может быть предложена выплата возмещения за изымаемое жилье либо другое жилое помещение, в том числе в новостройках.

Узнать, когда их переселят, жильцы аварийных домов могут в администрации муниципалитета либо на сайте Фонда реформирования ЖКХ «Реформа ЖКХ».

Переселенцев всегда интересует, из каких материалов будут построены для них дома. По рекомендации минстроя страны стены должны быть из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков и панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; перекрытия – из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций; фундаменты – из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Еще на первом этапе реализации программы Минстрой России ввиду того, что было массовое строительство не совсем качественного жилья для переселенцев, обязало регионы проводить экспертизу проектов строящегося жилья. Хотя по градостроительному кодексу здания до трех этажей могли строиться без экспертизы, министерство строительства распространило эту обязанность и на трехэтажки.

– К сожалению, находятся люди, которые не хотят переселяться в комфортное жилье, поскольку им отныне придется платить квартплату и за коммунальные услуги. Бывают случаи, когда из-за одного «отказника» тормозится переселение целого дома, – отметил Андрей Крикуненко. – В этой ситуации, если метод убеждения не действует, программой предусмотрено принудительное переселение – таких жильцов переселяют через суд. Заключительным этапом переселения является снос аварийного дома. Освободившийся участок должен быть отдан под строительство нового жилья.

Региональный проект «Жилье»

В этом году в рамках регпроекта «Жилье» в Коми планируется ввести 248 тысяч квадратных метров жилья. За девять месяцев 2019 года общая площадь введенного жилья составила 113,6 тысячи квадратных метров. Из них 32,7 тысячи в многоквартирных домах, а 80,9 тысячи квадратных метров – жилье, построенное населением.

Как пояснил министр, республика вошла в пилотный проект по деревянному индивидуальному домостроению и уже почти перевыполнила запланированные показатели. Поддержка региона гражданам, которые построили сами свое жилье, заключается в обеспечении земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой. В этом году в столичном микрорайоне Сосновая поляна строится асфальтовая дорога общей протяженностью 1,643 километра и будет проведено уличное освещение.

Для тех, кто приобретает готовое жилье, незаменимым финансовым инструментом является ипотека, которая постепенно становится все доступнее. Так, с 1 января 2018 года реализуется программа господдержки ипотечных заемщиков, которая предусматривает снижение ипотечной ставки до шести процентов на покупку жилья на первичном рынке. Такую ставку могут получить многодетные семьи, где после 1 января 2018 года родился второй и третий ребенок.

С 25 сентября текущего года в Коми действует новая мера господдержки многодетных семей – 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Напомним, она введена по предложению президента страны Владимира Путина. Многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети, могут обратиться в кредитную (ипотечную) организацию, предоставившую им кредит, с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей.

Практически все крупные кредитные организации, действующие на территории Республики Коми, являются участниками федеральной программы по предоставлению льготных ипотечных кредитов. В настоящее время в рамках программы господдержки банки и АО «ДОМ.РФ» предлагают гражданам, желающим улучшить жилищные условия, при оформлении ипотеки процентные ставки от 4,7 до 5,25 процента.

За первое полугодие 2019 года выдано 29 ипотечных кредитов на сумму 52,66 миллиона рублей.

Одна из задач, поставленных в указе президента №204, это снижение процентных ставок по ипотеке до восьми процентов. Министр рассказал, какие на сегодняшний день сложились ставки в республике и каким образом правительство Коми решает вопросы доступности предоставляемой ипотеки.

Со второй половины 2019 года наметилась тенденция к снижению действующих процентных ставок. По информации сайта Центрального банка России, по состоянию на 1 сентября 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Коми составила 9,87 процента, что является ниже средней по стране в целом (9,91 процента).

Правительством региона предусмотрен ряд мер господдержки граждан, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы при строительстве или приобретении жилья. Предоставление различных видов господдержки позволяет снизить финансовую нагрузку на семью и тем самым способствует доступности ипотечных жилищных кредитов.

С 2003 года реализуется самый востребованный вид государственной поддержки – компенсация на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья. С учетом данного вида господдержки, ставки по жилищным ипотечным кредитам в результате снижаются на 5,5 процента.

В настоящее время 4176 граждан подтвердили право на получение данного вида государственной поддержки, более 2000 человек, господдержка которым уже оказана в полном объеме, закрыли кредиты. Более 1300 человек продолжают ее получать. С начала реализации программы – с 2003 года социальные выплаты предоставлены на сумму 743,6 миллиона рублей, в том числе в 2019 году – 46,8 миллиона рублей.

С 2011 года разработаны и успешно реализуются следующие виды государственной поддержки:

– предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита. С начала реализации программы – с 2011 года поддержка предоставлена 435 гражданам на сумму 184,6 миллиона рублей, в том числе в 2019 году подано 48 заявлений от граждан;

– предоставление работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в малоэтажных домах в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита. Выплату получили 106 граждан, общая сумма – 45,8 миллиона рублей;

– предоставление гражданам социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья. Такой мерой воспользовались 367 человек на сумму 2,7 миллиона рублей. В 2019 году гражданами подано 21 заявление.

Подготовила Лина ПЕРОВА