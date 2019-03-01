Управляющим компаниям выписали штрафы

На прошлой неделе в административную комиссию при столичной мэрии передано не менее десяти актов о нарушениях правил благоустройства. Об этом сообщил журналистам мэр Сыктывкара Валерий Козлов во время брифинга 27 февраля.

– Возрождение административной комиссии при администрации города дало нам ощутимые механизмы воздействия на нарушителей правил благоустройства, – рассказал градоначальник. – Кроме публичных порицаний мы теперь можем применять штрафные санкции. Одна компания у нас уже оштрафована на сто тысяч. Конечно, они сейчас опротестовывают это в судебном порядке, но при любом исходе дела этот прецедент заставит многих руководителей управляющих компаний задуматься.

Мэр напомнил, что раньше такими делами занимался мировой суд, и это было достаточно долго. К примеру, в прошлом году специалисты УЖКХ составили и передали в суд семь актов о нарушениях, и во всех семи случаях судья назначил предупреждения. Мировые суды обычно заканчивались ничем, поэтому Сыктывкар и Ухта и инициировали передачу административных комиссий на уровень муниципалитета.

Специалисты городского управления ЖКХ еженедельно совершают рейды с целью выявления фактов недобросовестного содержания дворов и кровель. Так, по информации пресс-службы администрации, в ходе последнего рейда было выявлено, что на кровле дома № 12 по улице Кирпичной управляющая компания ООО «РЭП» допустила нарушение по п. 4.18.3 Правил благоустройства Сыктывкара. Проверяющие обнаружили наледь, сосульки и снежные свесы на кровле. По этому же адресу зафиксировано нарушение п. 10.3.10 Правил благоустройства – не очищена от снега придомовая территория.

По адресам: ул. Морозова, 43 (ООО «УК РЭП») и ул. Ленина, 82 (ООО «УРЭК») обнаружена глубокая колея, усложняющая проезд машин. С крыш домов по адресам: Сосновый переулок, 2а и ул. Зои Космодемьянской, 19 свисает большой объем снега. Оба этих дома обслуживает ООО «УК «РЭКОН».

По всем фактам составлены протоколы и переданы на рассмотрение в административную комиссию мэрии города, которая и вынесет окончательное решение о наказании недобросовестных обслуживающих организаций, в том числе в виде штрафа. Обычно за нарушения правил благоустройства предусмотрено наказание в виде предупреждения, но в случае злостного или неоднократного нарушения – штрафные санкции. К примеру, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

На вопрос одного из журналистов, почему, несмотря на постоянный контроль УЖКХ, во дворах до сих пор невозможно проехать, градоначальник заметил, что в администрации принимают претензии только с конкретным указанием адресов.

– Претензии к управляющим компаниям есть, но мы на них сразу реагируем. Что касается скорости уборки, то у нас треть месячной нормы выпала за два дня. Это для города испытание, потому что традиционно управляющим компаниям, чтобы расчистить дворы, требуется три-четыре дня. Они переходят на усиленный режим и ежедневно предоставляют нам фотоотчет. Нигде в мире невозможно в течение суток убрать территорию после снегопадов.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»