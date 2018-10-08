Скамья Виктора Цоя появилась в Щельяюре

В ижемском поселке Щельяюр обустраивают сквер. На месте пустыря вырубили кустарник, отсыпали песком и песчано-гравийной смесью территорию, зацементировали пешеходные дорожки и оборудовали ограждения. Установили кованые скамейки и арт-объект, посвященный рок-музыканту Виктору Цою.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, работы провели благодаря программе «Формирование комфортной среды». По словам автора арт-объекта кузнеца Юрия Варницына, он задумал сделать акустическую гитару, посвященную Владимиру Высоцкому, но в процессе работы получилась электрогитара. После этого мастер решил посвятить свой арт-объект Виктору Цою.

Сквер получит название «Молодежный». В нем могут гулять мамы с колясками, приезжать после церемонии росписи в загсе молодожены. До конца месяца здесь установят фонари и еще один арт-объект – жар-птицу. В следующем году в сквере должны появиться песочница для малышей и арка, где будут высаживать цветы.

* 7 октября в рамках проекта «Открытый лекторий» Национальная галерея Коми запускает первую лекцию, которая будет посвящена творчеству «Новых художников» – «Асса в массы». На экспозиции выставки современного искусства «Шум времени» расскажут о творчестве Тимура Новикова, Олега Котельникова, Вадима Овчинникова и Виктора Цоя.

Артур АРТЕЕВ

Фото аdmizhma.ru