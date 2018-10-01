Вышла книга об истории Кылтовского монастыря

Около трех тысяч паломников ежегодно посещают Крестовоздвиженский женский монастырь в Кылтово (Княжпогостский район Коми). Людей привлекают сюда как местные святыни и чудотворные иконы, так и интересная история монастыря. Богатую историю обители собрали и описали кандидат исторических наук Анастасия Рожина и тележурналист Татьяна Рожина. Презентация книги «Женская обитель. История Крестовоздвиженского Кылтовского женского монастыря от основания до современности» прошла в сыктывкарском Центре культурных инициатив «Югöр».

В книге представлены новые документы и неизвестные ранее факты об истории обители. Как рассказала Анастасия Рожина, работа над сбором материала для небольшой книги (сто сорок страниц) продолжалась почти пятнадцать лет. Пришлось искать документы в нескольких разных архивах.

– В качестве источников по дореволюционной истории монастыря мы использовали разные отчеты, клировые ведомости, книги прихода и расхода, страховые карточки на постройки, списки монастырских рабочих и книги по учету выдачи им продовольствия, – рассказала «Республике» историк. – Особый интерес представляют дореволюционные фотографии и картины. Весьма ценным источником стала изданная в 1908 году книга Бориса Бессонова «Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ея Богатствам на реку Ухту». В книге много подробных описаний и фотографий монастыря и его обитательниц.

Вопрос об устройстве первого православного женского монастыря в Коми крае был поднят в 60-х годах XIX века, но реальное воплощение дело получило лишь двадцать лет спустя благодаря хлопотам и денежным пожертвованиям двух мирян – устюжского мещанина Ивана Калашникова и архангельского купца первой гильдии Афанасия Булычева. Последний сыграл особую роль в деле строительства Кылтовского монастыря, его по праву называют основателем обители. Сын крестьянина, он стал одним из самых богатых людей России. В Кылтово на средства Булычева были построены все здания, а также отличная дорога до села Серегово.

До революции обитель процветала. А в 1918 году монастырь был закрыт, первая игуменья матушка Филарета приняла мученическую смерть. Уцелевшие насельницы организовали сельхозкоммуну. Но в 1923 году коммуна была распущена, а в начале 1924-го монахинь выгнали из Кылтово. Чудотворный крест бесследно исчез, а в главном храме монастыря устроили детский городок для беспризорников. В тридцатых годах бывший монастырь стал частью ГУЛАГа, здесь содержались заключенные. Только в 1958 году подразделения лагерей в Кылтово были ликвидированы.

Летом 1995 года началось возрождение монастыря трудами двадцати монахинь во главе с новой игуменьей матушкой Стефанидой. В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте действует подворье Кылтовского монастыря.

Проект издания книги реализует Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние» при поддержке гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Научно-популярный труд был благословлен архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Питиримом.

В Центре культурных инициатив «Югöр» также проходит выставка «Женская обитель». На ней представлены фотокопии архивных документов и дореволюционных фотографий, на которых запечатлены монастырская община и постройки женской обители. Выставка включает живописные работы члена Союза художников Республики Коми Сергея Асташева и художника и историка Анастасии Рожиной.

Артур АРТЕЕВ

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