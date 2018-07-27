В Воркуте восстанавливают скульптуры времен СССР

На конференции регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, прошедшей в Сыктывкаре 26 июля, мэр Воркуты Игорь Гурьев рассказал о благоустройстве города, расселении поселков и восстановлении арт-объектов советских времен.

Уже два года Воркута, как моногород, получает средства на реализацию федерального проекта «Комфортная городская среда». Например, в прошлом году общая сумма финансирования из бюджетов разных уровней составила 68 миллионов рублей. Кроме того работы по благоустройству оплачиваются по линии социального партнерства с «Воркутауглем», поддержка идет и по партийной линии «Единой России».

В своем рассказе об обновлении городских улиц и других общественных пространств Игорь Гурьев постоянно делал акцент на освещении. По его словам светодиодные фонари установлены в десяти дворах, попавших в прошлом году в программу благоустройства, 60 новых светильников установили в городском парке.

– Примерно такие же установлены в Сыктывкаре на главной площади, – с гордостью заявил мэр Воркуты. – Теперь у нас в парке даже полярной ночью – белый день.

Кроме того света прибавится и на Аллее Пионеров, и в Парке Победы. Даже один из символов города, знак «67-я параллель» теперь будет с подсветкой. Сейчас с него сняли буквы, конструкцию хорошо почистили, ко Дню шахтера ее планируется покрасить, установить освещение, вернуть обновленную надпись.

– Это у меня маниакальная идея такая – сделать город как можно более светлым, – пояснил Игорь Гурьев. – В последние десятки лет Воркута стала серой, и это сказывается на ее общем восприятии.

Чтобы сделать облик Воркуты более оптимистичным, по его словам, в прошлом году, когда ремонтировали фасады домов, краски выбирали посветлее и поярче. Мэр напомнил и о реализованном проекте «Музей под открытым небом», когда шесть фасадов домов украсили репродукциями фрагментов картин русских художников, хранящихся в Третьяковской галерее. Подсветка там тоже предусмотрена, разумеется. С этим проектом Воркута участвовала в международном конкурсе «Лучший проект объектов культуры, туризма, отдыха, благоустройства городской среды», на который заявилось порядка 700 городов. Воркутинский проект занял третье место, а на первом – московская реконструкция стадиона «Лужники», на втором – Болгарская Исламская Академия.

Кроме того, за прошлое и нынешнее лето в Воркуте появилось и еще появится немалое количество детских и спортивных площадок – во дворах, в Городском парке, на Аллее пионеров, в Парке Победы, в котором детская площадка сделана тематической – с корабликами, танками, военными машинками. Десять площадок появится благодаря проекту «Единой России», где установить эти игровые комплексы горожане решали голосованием, четыре уже смонтировали, шесть сделают этим летом.

– Лето у нас, увы, короткое, а желаний много, – вздохнул Игорь Гурьев, пояснив, что некоторые запланированные работы по благоустройству, которые не успели доделать в 2017-м, завершают сейчас.

Например, детские площадки во дворах поставили прошлым летом, а мягкое покрытие на них укладывают нынешним.

С ностальгией мэр рассказал об обновлении городского парка, который создан в 50-х годах, и раньше вполне процветал и активно посещался воркутинцами, здесь даже колесо обозрения было. Но в последние годы это место отдыха стало изрядно запущенным.

– Сейчас мы его постарались реанимировать. Полностью огородили новым забором, благоустроили фонари, скамейки и прочее. Кроме того, установили здесь один из символов города – фигуру оленя, которая стояла на семиэтажном здании. Предприятие, которому принадлежит это здание в банкротстве, фигура оленя уже разрушалась, мы ее восстановили, – рассказал Игорь Гурьев. – Сделали еще два постамента под скульптуры, которые забрали из закрывающихся поселков, они тоже уже были полуразрушенные. Наша программа благоустройства предусматриваем сохранение вот таких исторических элементов, постараемся восстановить все, что связано с историей города.

Из советского наследия в ближайшее время планируют обновить и стелу, установленную в честь героев социалистического труда, работавших на шахтах Воркуты. А в Аллею пионеров переехало отремонтированное изваяние, изображающее мальчика-футболиста, до этого он обитал в одном из воркутинских поселков.

Что касается расселения тех самых неперспективных поселков, то мэр города сообщил, что и в этом направлении работа активно ведется.

– Специфика Воркуты – это поселки с малозаселенными и совершенно пустыми домами, это большая проблема для муниципалитета, думаю, тут меня все главы поймут. Почти пять тысяч муниципальных квартир пустует в городе, ежегодно платим за их содержание десятки миллионов рублей. В прошлом году благодаря руководству республики были выделены денежные средства – 160 миллионов – на уплотнение поселка Воргашор, где два года назад часть домов замерзла из-за аварии. Было принято решение переселить жителей двенадцати домов Воргашора, – рассказал Игорь Гурьев. – В прошлом году мы отремонтировали 158 квартир, для того, чтобы переселить жителей восьми первых домов. Сегодня три дома из восьми полностью отключены от коммуникаций, в остальных живет от трех до пяти семей, пока есть моменты юридического плана, связанные с их переселением. В этом году у нас начался второй этап по уплотнению поселков, нужно расселить три дома из оставшихся четырех в Воргашоре, и полностью будем переселять район Цемзаводской, в котором проживают 80 семей, он тоже стоит на отшибе. Это же касается поселка Северный. Сметы уже подготовлены, люди переедут и мы закрываем поселки. Программа эта у нас была уже несколько лет назад разработана, но отсутствие финансирования не позволяло ее реализовать, проводить ремонт в квартирах, куда переселять семьи. Вопрос благоустройства города у нас стоит в первую очередь, а в том же Цемзаводском уже и благоустраивать нечего, никакой инфраструктуры, кроме одного магазина нет, не говоря уже о парках или детских площадках.

Кроме того Игорь Гурьев напомнил, что в ноябре этого года Воркута празднует 75-летие, поэтому в честь юбилея город постараются максимально обновить.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com