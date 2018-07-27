Озера на Удоре могут стать болотом

Ирвинские озера в Удорском районе становятся «непроезжими» из-за стремительного зарастания. По этой же причине здесь время от времени случаются заморы рыбы. Сотрудники фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» настаивают на «генеральной уборке» озер.

Как сообщается на сайте «Серебряной тайги», 16-20 июля сотрудники фонда выезжали на очередное обследование Ирвинских озер. Эти водоемы представляют собой единую сеть, связанную рекой Ирва. По наблюдениям работников кооператива, занимающегося там рыбным промыслом, в последние десятилетия озера все гуще затягиваются ряской, кубышкой, роголистником и другой водной растительностью, местами даже участков с открытой водой нет.

Экспедиция подтвердила, что процесс заболачивания Ирвинских озер продолжается. По мнению руководителя исследовательской группы Николая Шилова, такие явления приводят и к смене рыбных сообществ – ценным промысловым видам, хариусу и сигу, на смену приходят окунь и плотва, и к снижению численности рыбы в целом.

Исследования этих водоемов «Серебряная тайга» начала два года назад, с их подачи Росрыболовство включило озеро Кривушев-ты в план мелиорации, работы были проведены в прошлом году. Заявку на мелиорацию отправлял в этом году и кооператив, но ее не одобрили. Необходимо провести очистку дна водоемов от ила и наносов, на которых и закрепляется водная растительность. Но это очень дорогостоящее мероприятие, которое кооператив себе позволить не может. Вся надежда – на федеральную поддержку.

Анна АЯНОВА

Фото silvertaiga.ru