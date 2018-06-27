Участковым раздали видеорегистраторы

Администрация Сыктывкара закупила десять нагрудных видеорегистраторов с ночным видением для участковых уполномоченных. В среду на общегородской планерке мэр города Валерий Козлов торжественно вручил технику заместителю начальника Сыктывкарского УВД Дмитрию Гвызину.

– Переносные видеорегистраторы надеваются на одежду, – рассказал мэр журналистам. – Те службы полиции, которые обеспечивают порядок на массовых городских мероприятиях, и сотрудники ППС уже оснащены переносными видеорегистраторами. Это прекрасное подспорье при рассмотрении дел. В рамках программы «Безопасный город» к нам поступило обращение с просьбой приобрести видеорегистраторы с ночным режимом для участковых уполномоченных.

Ночь, как известно, – время дебоширов и хулиганов, и участковым часто приходится совершать выезды и рейды в позднее время. Мы вместе с руководством УВД смотрели технические характеристики: они соответствуют всем требованиям.

Галина ГАЕВА

Фото Navi-Blog.ru