«Апрельские поручения» Сергея Гапликова
«Республика» публикует перечень поручений главы Коми Сергея Гапликова, которые он дал правительству региона во время ежегодного доклада 19 апреля в большом зале Госсовета. По мнению экспертов, доклад разительно отличался от всех предыдущих отчетов руководителя региона, так как в нем содержалась конкретная программа действий, которая должна стать руководством для власти республики на обозримую перспективу.
Строительство
- Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в 2021 году радиологического корпуса республиканского онкологического диспансера.
- Обеспечить строительство и ввод восьми новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах и Сыктывкаре в эксплуатацию к 2020 году.
- Завершить строительство школы на 1200 мест по улице Петрозаводской Сыктывкара в 2018 году. Завершить строительство школы на 600 мест в поселке Краснозатонский Сыктывкара в 2018 году.
- Обеспечить ввод в эксплуатацию в 2018 году физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске.
- Оказать содействие отделению ОГО «ВСФО «Динамо» в Республике Коми в решении вопроса строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на базе «Динамо» в Сыктывкаре.
- Разработать план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта строительства Ледового дворца в Сыктывкаре с определением ответственных лиц за реализацию каждого мероприятия.
- С целью обеспечения ввода в эксплуатацию вокзала на станции Сосногорск к 100-летию образования Республики Коми организовать необходимую работу во взаимодействии с ОАО «РЖД». Организовать необходимую работу по ремонту здания вокзала и платформ на станции Сыктывкар во взаимодействии с ОАО «РЖД».
- Обеспечить строительство нового перинатального центра и открытие реабилитационного центра в Сыктывкаре, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
- Обеспечить строительство Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре со сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2020 году.
Аэропортовое хозяйство
- Проработать с федеральными ведомствами вопрос проведения инструментального обследования взлетно-посадочной полосы, а также инженерных сетей, систем жизнеобеспечения аэропорта в местечке Соколовка и незаконсервированных зданий, входящих в комплекс аэропорта.
- Проработать с федеральными ведомствами вопрос о включении объектов в государственную программу России «Развитие транспортной системы».
Дороги
- Обеспечить строительство и капитальный ремонт не менее 107 километров автомобильных дорог до 2020 года.
- Обеспечить передачу в федеральную собственность автомобильных дорог: Сыктывкар – Нарьян-Мар, Куратово – Широкий Прилук и Сыктывкар – Кудымкар.
Жилье
- Обеспечить ввод жилья в Республике Коми по итогам 2018 года в объеме не менее 251 тысячи квадратных метров с последующим ежегодным увеличением.
- Обеспечить своевременную реализацию пятого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Республике Коми.
Социальная сфера
- Разработать проект дорожной карты по реализации Десятилетия детства в Коми при поддержке общественности с учетом федеральных инициатив, мнения профессионального сообщества и экспертов, определив необходимые объемы и источники финансирования. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта дорожной карты вместе с проектом республиканского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
- Обеспечить персональное сопровождение семей в части возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
- По итогам анализа результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы принять дополнительные меры по увеличению доли граждан, положительно оценивающих качество условий оказания услуг организациями социальной сферы.
- При внесении изменений в федеральное законодательство в части расширения полномочий субъектов России по правовому регулированию вопросов в сфере обеспечения жильем детей-сирот привести законодательство Республики Коми в соответствие с федеральным законодательством.
- Увеличить долю некоммерческих организаций и малого бизнеса на рынке социальных услуг в Республике Коми.
Здравоохранение
- Разработать и утвердить региональную программу развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащения детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями.
- Представить предложения по реализации дополнительных мероприятий, направленных на раннее выявление новообразований.
- Принять меры по привлечению дополнительных средств в рамках общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на оказание паллиативной помощи.
- Представить предложения по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством и условиями предоставления медицинских услуг.
- Обеспечить внедрение проекта «Вежливая регистратура» во всех поликлиниках к 1 апреля 2023 года. Реализовать на пилотных площадках в Сыктывкаре и Ухте проект «Бережливая поликлиника».
- Приобрести в собственность Коми в 2018 году четыре новых ФАП: в Корткеросском, Печорском и два в Прилузском районах.
- Обеспечить приобретение в 2018 году мобильного (передвижного) медицинского комплекса для оказания медпомощи жителям населенных пунктов с численностью до ста человек за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России в софинансировании с бюджетом Коми.
- Предусматривать средства в республиканском бюджете на реализацию программы «Земский доктор».
Образование
- Ввести в 2018-2019 годах не менее 735 мест в существующих дошкольных учреждениях.
- Разработать дорожную карту по выводу ветхих школ из эксплуатации.
- Разработать дорожную карту по расширению доступности современной инфраструктуры дополнительного образования для детей в сельской местности.
Культура
- Обеспечить создание в 2018 году не менее восьми кинозалов в муниципальных образованиях в Коми.
- Обеспечить проведение ремонтной кампании муниципальных музеев в 2018 году.
- Ввести в 2018 году новый модельный стандарт библиотеки в селе Корткерос.
- Организовать работу по присвоению историческим центрам (объектам) Республики Коми статуса регионального исторического поселения.
Физическая культура и спорт
- В 2018 году построить не менее семи спортплощадок с уличными тренажерами и турниками.
- Представить предложения по развитию в республике базовых видов спорта: лыжные гонки и хоккей с мячом.
- Создать в 2018 году в Сыктывкаре Спортивную школу олимпийского резерва по хоккею с мячом.
Сельское хозяйство
- Расширить механизмы поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом внесения соответствующих изменений в комплексный план мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Коми.
- Принять меры по увеличению объемов привлекаемых средств из федерального бюджета в 2018 году по направлению «устойчивое развитие сельских территорий».
- Оказать содействие инициаторам проекта по созданию нового комплекса по переработке продукции северного оленеводства в Воркуте.
Государственная поддержка
- Обеспечить поддержку участия НКО в конкурсах на получение грантов.
- Провести оценку эффективности применения в муниципальных образованиях республики мер поддержки малого и среднего бизнеса, основанных на сервисном подходе.
- Изучить совместно с Общественными объединениями предпринимателей (Опора России, Деловая Россия, РСПП) лучшие практики других субъектов РФ в сфере поддержки предпринимательской инициативы, оценив необходимость применения таких практик в Коми.
- При проведении грантового конкурса, направленного на поддержку проектов в сфере въездного и внутреннего туризма на территории республики, определить приоритетной поддержку проектов, реализуемых на территории сельских населенных пунктов региона.
Информатизация и связь
- Обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию в 2018 году на Едином портале государственных услуг перечень из девяти электронных услуг в Личном кабинете «Мое здоровье».
- Обеспечить покрытие мобильной связью 27 населенных пунктов республики. Завершить реализацию программы устранения цифрового неравенства на территории Удорского района.
Иные поручения
- Организовать на базе Федерального исследовательского центра объединенную площадку для развития фундаментальной науки и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития региона.
- Разработать с учетом предложений заинтересованных сторон проект региональной программы по развитию и поддержке государственных языков региона.
- Обеспечить пересмотр систем оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках решения Конституционного суда России от 07.12.2017 № 38-П.
- Принять меры по ужесточению правил отбора и условий лицензирования претендентов на получение лицензий на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и усилению контроля работы управляющих компаний в части исполнения лицензионного законодательства.
- Представить предложения по расширению перечня объектов, реализуемых на принципах ГЧП.
- Реализовать комплекс мер по поддержанию добычи угля на уровне 10-11 миллионов тонн в год.
- Обеспечить в 2018 году присвоение статуса ТОСЭР моногороду Инта, в 2019 году – моногородам Воркута, Жешарт.
- Провести работу по изысканию дополнительных источников доходной части местных бюджетов, в том числе через развитие приоритетных направлений экономики территорий, а также оптимизации расходов.
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