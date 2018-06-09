«Апрельские поручения» Сергея Гапликова

«Республика» публикует перечень поручений главы Коми Сергея Гапликова, которые он дал правительству региона во время ежегодного доклада 19 апреля в большом зале Госсовета. По мнению экспертов, доклад разительно отличался от всех предыдущих отчетов руководителя региона, так как в нем содержалась конкретная программа действий, которая должна стать руководством для власти республики на обозримую перспективу.

Строительство

Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в 2021 году радиологического корпуса республиканского онкологического диспансера.

Обеспечить строительство и ввод восьми новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах и Сыктывкаре в эксплуатацию к 2020 году.

Завершить строительство школы на 1200 мест по улице Петрозаводской Сыктывкара в 2018 году. Завершить строительство школы на 600 мест в поселке Краснозатонский Сыктывкара в 2018 году.

Обеспечить ввод в эксплуатацию в 2018 году физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске.

Оказать содействие отделению ОГО «ВСФО «Динамо» в Республике Коми в решении вопроса строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на базе «Динамо» в Сыктывкаре.

Разработать план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта строительства Ледового дворца в Сыктывкаре с определением ответственных лиц за реализацию каждого мероприятия.

С целью обеспечения ввода в эксплуатацию вокзала на станции Сосногорск к 100-летию образования Республики Коми организовать необходимую работу во взаимодействии с ОАО «РЖД». Организовать необходимую работу по ремонту здания вокзала и платформ на станции Сыктывкар во взаимодействии с ОАО «РЖД».

Обеспечить строительство нового перинатального центра и открытие реабилитационного центра в Сыктывкаре, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Обеспечить строительство Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре со сроком ввода объекта в эксплуатацию в 2020 году.

Аэропортовое хозяйство

Проработать с федеральными ведомствами вопрос проведения инструментального обследования взлетно-посадочной полосы, а также инженерных сетей, систем жизнеобеспечения аэропорта в местечке Соколовка и незаконсервированных зданий, входящих в комплекс аэропорта.

Проработать с федеральными ведомствами вопрос о включении объектов в государственную программу России «Развитие транспортной системы».

Дороги

Обеспечить строительство и капитальный ремонт не менее 107 километров автомобильных дорог до 2020 года.

Обеспечить передачу в федеральную собственность автомобильных дорог: Сыктывкар – Нарьян-Мар, Куратово – Широкий Прилук и Сыктывкар – Кудымкар.

Жилье

Обеспечить ввод жилья в Республике Коми по итогам 2018 года в объеме не менее 251 тысячи квадратных метров с последующим ежегодным увеличением.

Обеспечить своевременную реализацию пятого этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Республике Коми.

Социальная сфера

Разработать проект дорожной карты по реализации Десятилетия детства в Коми при поддержке общественности с учетом федеральных инициатив, мнения профессионального сообщества и экспертов, определив необходимые объемы и источники финансирования. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта дорожной карты вместе с проектом республиканского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Обеспечить персональное сопровождение семей в части возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

По итогам анализа результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы принять дополнительные меры по увеличению доли граждан, положительно оценивающих качество условий оказания услуг организациями социальной сферы.

При внесении изменений в федеральное законодательство в части расширения полномочий субъектов России по правовому регулированию вопросов в сфере обеспечения жильем детей-сирот привести законодательство Республики Коми в соответствие с федеральным законодательством.

Увеличить долю некоммерческих организаций и малого бизнеса на рынке социальных услуг в Республике Коми.

Здравоохранение

Разработать и утвердить региональную программу развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащения детских больниц медицинским оборудованием и медицинскими изделиями.

Представить предложения по реализации дополнительных мероприятий, направленных на раннее выявление новообразований.

Принять меры по привлечению дополнительных средств в рамках общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на оказание паллиативной помощи.

Представить предложения по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством и условиями предоставления медицинских услуг.

Обеспечить внедрение проекта «Вежливая регистратура» во всех поликлиниках к 1 апреля 2023 года. Реализовать на пилотных площадках в Сыктывкаре и Ухте проект «Бережливая поликлиника».

Приобрести в собственность Коми в 2018 году четыре новых ФАП: в Корткеросском, Печорском и два в Прилузском районах.

Обеспечить приобретение в 2018 году мобильного (передвижного) медицинского комплекса для оказания медпомощи жителям населенных пунктов с численностью до ста человек за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России в софинансировании с бюджетом Коми.

Предусматривать средства в республиканском бюджете на реализацию программы «Земский доктор».

Образование

Ввести в 2018-2019 годах не менее 735 мест в существующих дошкольных учреждениях.

Разработать дорожную карту по выводу ветхих школ из эксплуатации.

Разработать дорожную карту по расширению доступности современной инфраструктуры дополнительного образования для детей в сельской местности.

Культура

Обеспечить создание в 2018 году не менее восьми кинозалов в муниципальных образованиях в Коми.

Обеспечить проведение ремонтной кампании муниципальных музеев в 2018 году.

Ввести в 2018 году новый модельный стандарт библиотеки в селе Корткерос.

Организовать работу по присвоению историческим центрам (объектам) Республики Коми статуса регионального исторического поселения.

Физическая культура и спорт

В 2018 году построить не менее семи спортплощадок с уличными тренажерами и турниками.

Представить предложения по развитию в республике базовых видов спорта: лыжные гонки и хоккей с мячом.

Создать в 2018 году в Сыктывкаре Спортивную школу олимпийского резерва по хоккею с мячом.

Сельское хозяйство

Расширить механизмы поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом внесения соответствующих изменений в комплексный план мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Коми.

Принять меры по увеличению объемов привлекаемых средств из федерального бюджета в 2018 году по направлению «устойчивое развитие сельских территорий».

Оказать содействие инициаторам проекта по созданию нового комплекса по переработке продукции северного оленеводства в Воркуте.

Государственная поддержка

Обеспечить поддержку участия НКО в конкурсах на получение грантов.

Провести оценку эффективности применения в муниципальных образованиях республики мер поддержки малого и среднего бизнеса, основанных на сервисном подходе.

Изучить совместно с Общественными объединениями предпринимателей (Опора России, Деловая Россия, РСПП) лучшие практики других субъектов РФ в сфере поддержки предпринимательской инициативы, оценив необходимость применения таких практик в Коми.

При проведении грантового конкурса, направленного на поддержку проектов в сфере въездного и внутреннего туризма на территории республики, определить приоритетной поддержку проектов, реализуемых на территории сельских населенных пунктов региона.

Информатизация и связь

Обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию в 2018 году на Едином портале государственных услуг перечень из девяти электронных услуг в Личном кабинете «Мое здоровье».

Обеспечить покрытие мобильной связью 27 населенных пунктов республики. Завершить реализацию программы устранения цифрового неравенства на территории Удорского района.

Иные поручения