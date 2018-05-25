«Безумные» проекты Феклы Толстой

Праправнучка классика рассказала сыктывкарцам о продвижении литературы в современном мире

Почетными гостями региональной книжной выставки-ярмарки «Алая лента», которая проходила в столице Коми с 20 по 24 мая, стали популярная радио- и телеведущая, куратор ряда российских литературных проектов Фекла Толстая, известный российский писатель Алексей Варламов и книгоиздатель Елена Шубина. В минувший четверг в Национальной библиотеке Коми состоялась их встреча с сыктывкарской интеллигенцией.

Библиотекари и читатели, филологи – преподаватели и студенты – все хотели пообщаться с праправнучкой великого Льва Толстого, сфотографироваться с ней и взять автограф. Анна Никитична (Фекла – это ее детское прозвище, ставшее творческим псевдонимом) почти два часа рассказывала о своих осуществленных и еще планируемых проектах, отвечала на вопросы, а в конце встречи раздала несколько сотен автографов.

Первый глобальный проект Феклы Толстой был посвящен ее прапрадеду. С 1928 года в СССР начали готовить и печатать полное собрание сочинений Льва Толстого. Работа над 90-томником продолжалась три десятка лет. Это академическое издание и по сей день считается наиболее полным собранием сочинений классика. Но найти этот раритет можно даже не во всех библиотеках. И Фекла Толстая загорелась идеей выложить все творческое наследие своего предка в виртуальном пространстве. Так появился краудсорсинговый проект 2014 года «Весь Толстой в один клик». Начинали эту работу в музее «Ясная Поляна», где отсканировали все 90 томов, а это порядка 48 тысяч страниц. Но нужно было еще привести материал в текстовый формат и отредактировать. Этим занимались волонтеры – более трех тысяч человек полтора года работали на голом энтузиазме. Сейчас готовый труд выложен в интернете. Кураторы и разработчики планируют усовершенствовать проект – сделать так, чтобы по датам, ключевым словам, географическим точкам, именам, указателям можно было найти схожие места в произведениях, дневниках и письмах классика.

– Лев Толстой это бы одобрил и оценил, – отметила гостья. – В свое время он высказывался за свободное распространение своих произведений и отказался от авторских прав. Нас пугали, что у нас украдут нашу работу. Но мы и не возражали против этого.

Второй глобальный проект популяризации русской классики, о котором напомнила она, это «Анна Каренина. Живое издание». В течение полутора суток 725 человек из России, Америки, Японии и других стран в режиме онлайн читали роман «Анна Каренина».

– Когда мы закончили проект, у нас оказался такой многочасовой YouTube-файл, которого в интернете еще не было. Пришлось звонить в Америку, чтобы нам помогли разрешить технические вопросы, – вспоминает Фекла Толстая.

Затем появился телепроект «Война и мир. Читаем роман». Четырехтомник читали шестьдесят часов 1300 человек из тридцати городов. Некоторые фрагменты звучали в Эрмитаже, другие – в чуме оленевода или на борту атомохода-ледокола в Арктическом море. Отрывок романа на околоземной орбите зачитал космонавт Сергей Волков. Потом в проекте «Чехов жив» сотни любителей литературы читали произведения Антона Павловича, а в проекте «Мастер и Маргарита. Я там был» участвовали 540 человек.

Сыктывкарцы предложили взять для чтения детскую литературу и сказки. Фекла Толстая ответила, что уже начала работу в этом направлении.

Еще один проект, который появился благодаря ей, это мобильное приложение – энциклопедия «Живые страницы». Гостья продемонстрировала, как оно работает.

– Мальчики больше любят читать про войну, девочки – про мир. Мы красным выделили главы про войну, синим – про мир. Второй том совсем мирный, а третий – военный, – рассказала Фекла Толстая. – Также в электронные книги добавили линейное время, чтобы происходящее в произведении можно было соотнести с реальными историческими событиями. Часть литературных сюжетов нанесли на географические карты. Для самопроверки в приложении есть викторины по книгам. И все это неизбежно подводит человека к кнопке «Читать».

Отвечая на вопрос, когда она успевает читать при такой занятости, Фекла Толстая честно призналась, что не успевает. Но потом добавила, что читать новинки литературы все-таки приходится.

Фекла Толстая работает в Государственном музее Льва Толстого. Она отметила, что сейчас все больше журналистов, которые ищут более достойное применение своим талантам, включаются в музейные проекты. В свою очередь библиотеки и музеи из хранителей информации становятся местом общения.

– Мне нравится делать то, что никто никогда раньше не делал. И чем безумнее и масштабнее проект, тем больше шансов его реализовать, – завершила свою речь гостья.

В этот же день в Национальной библиотеке Коми читатели встретились с известным писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени Горького Алексеем Варламовым. Лауреат множества литературных премий, он постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». Выпустил книги о Михаиле Пришвине, Александре Грине, Алексее Толстом, Григории Распутине, Михаиле Булгакове, Андрее Платонове и Василии Шукшине.

В Сыктывкаре москвича поразили белые ночи и вежливые стражи порядка. По приезде в столицу Коми Алексей Варламов решил поздним вечером прогуляться по Кировскому парку.

– И вдруг навстречу мне выплыли две фигуры полицейских, – рассказал писатель. – Они строго, но доброжелательно спросили меня, что я тут делаю, все ли у меня в порядке. Они были очень вежливые. Это можно назвать визитной карточкой Сыктывкара, и это очень классно.

Еще один почетный гость «Алой ленты» – книгоиздатель Елена Шубина. Под ее редакцией выходили книги Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой, Дмитрия Быкова, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина и Захара Прилепина. Она рассказала, что у региональных издательств сегодня далеко не лучшие времена и что встречи с местными писателями и читателями для нее важны как для издателя.

– Издательская жизнь после выпуска книги не заканчивается, – отметила Елена Шубина. – Когда видишь людей, которые читают изданные тобой книги, это дает хороший стимул к дальнейшей работе.

Артур АРТЕЕВ

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