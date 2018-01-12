Сад для студентов, парк для горожан

В центре Сыктывкара, в старом ботаническом саду СГУ имени Питирима Сорокина, начались работы по подготовке к благоустройству научно-образовательного центра (НОЦ) экологии и рационального природопользования.

Участок, на котором располагался ботанический сад СГУ (за бывшим зданием КГПИ), находится в федеральной собственности. Благоустройство территории разворачивается на площади 1,5 гектаров. Сегодня здесь ведутся работы по вырубке старых деревьев. И.о. руководителя НОЦ Галина Макарова рассказала «Республике», что на вырубку было получено официальное разрешение, уничтожаются только больные деревья, не представляющие ценности: тополя, березы, ельники. Назначение ботанического сада, также отметила она, остается прежним, главная его задача – образовательный процесс, создание условий для научно-практической деятельности студентов, аспирантов, магистрантов и занятия со школьниками. Здесь высадят множество плодовых деревьев и кустарников, редких растений, на некоторых видах можно будет изучать природу их акклиматизации в северных условиях.

Ландшафт территории не изменится, тем не менее обновленный сад облагородят по-современному, с дизайнерскими находками, малыми архитектурными формами. Со временем реконструируют старую теплицу, обустроят зимний сад, заменят ограждение. Между тем территория станет своего рода парком в центре города, с дорожками, где можно спокойно гулять с детьми и где уютно будут себя чувствовать мамы с колясками. Предусмотрена также и специальная площадка для транспортировки детских колясок. В качестве дополнительных услуг для жителей Сыктывкара планируется проведение разнообразных концертных и культурных программ, мастер-классов, интерактивных занятий. Как и в ботаническом саду на улице Лесопарковой, оборудуют зоны для фотосессий. В парк можно будет приехать на своем авто, въезд спроектирован со стороны улицы Коммунистической. Стоимость всего проекта – 9,9 миллиона рублей.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА