Презентация первой книги прозы известного в республике поэта и переводчика Нины Обрезковой «На семи лодках» («Сизим пыжа») состоялась в Центре коми культуры Сыктывкара.

У читателей коми литературы имя Нины Обрезковой ассоциируется прежде всего с поэзией. Она автор нескольких сборников на коми и русском языках, в числе которых – «Коркö ставыс лоö бур» («Когда-нибудь все будет хорошо»), «Ойдöмин» («Затопленное»), «Дзирыд дой» («Мерцающая боль»), «Нинпу» («Липа») и другие. Автор пишет на коми, нередко сама переводит себя на русский язык. Ее стихи переведены на многие финно-угорские языки: финский, эстонский, венгерский, удмуртский, мордовский, марийский, а также на английский, французский, немецкий, болгарский. Многие русские поэты республики также обращаются к творчеству Нины Обрезковой.

Ее прозаические произведения публиковались в журналах «Войвыв кодзув», «Арт», в сборнике «Белый бор», в литературных российских журналах «Наш современник», «Юность», в антологии «Наше время», в книге на эстонском языке «Там далеко, далеко». По пьесе Нины Обрезковой в Академическом театре драмы имени Виктора Савина поставлен спектакль «Асъя гостя» («Утренняя гостья»).

В книге-билингве «На семи лодках» («Сизим пыжа») семь рассказов. Любопытна история главного рассказа, по которому и назван весь сборник. Нина Обрезкова часто пишет о своей малой родине – селе Глотово Удорского района, где стоит ее отчий дом и куда она непременно вырывается несколько раз в год – пожить в родном доме, навестить родную реку Мезень. В рассказе «Сизим пыжа» нет упоминания ни о Глотово, ни о Мезени, но тем, кто знает писателя, и так все ясно. В рассказе описывается большая река, которая выходит из берегов. Такого половодья местные жители еще не видели. Река отрезает путь к кладбищу, в это время в селе умирает человек. Семь лодок понадобилось для того, чтобы предать его земле. На одной везут могильный столбик, на второй – слаженные из веток венки, на третьей – крышку гроба, на четвертой – гроб. Тема похорон сшивает воспоминания автора о своем детстве, куда однажды так некстати заглядывает этот случайный человек, которого везут хоронить по реке.

Это было первое прозаическое произведение писателя, которое она написала на русском языке. Но когда стала переводить его на родной коми язык, признается, что ее саму будто захлестнула большая река, рассказ стал больше, ярче, подробнее.

Много слов о таланте Нины Обрезковой было сказано на презентации книги.

– К нам поступает много рукописей, мы читаем разную литературу, не всегда она цепляет. Но все, что пишет Нина, никогда не оставляет равнодушным читателя, — подчеркнула председатель Союза писателей Республики Коми Елена Козлова. – Отмечу также, что мы все воспитывались на большой русской литературе, тем не менее половина членов нашего союза пишут на коми языке. И важно, что и русские, и коми авторы переводят друг друга, в республике создана школа перевода, что не может не радовать.

Особое внимание Нина Обрезкова уделила художникам, оформившим книгу. Это дизайнер Мария Шишкина и дочь автора Софья Милюкова. Книга выпущена в свет издательством «Анбур».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА