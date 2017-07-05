В Куратово прошел праздник «Менам муза»

Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза» прошел 2 июля в селе Куратово Сысольского района. Он посвящен основоположнику коми литературы, поэту, ученому Ивану Куратову и с 1978 года проводится на его малой родине, в Куратово, ежегодно.



Официальное открытие праздника прошло у бюста Ивана Куратова. Гостей приветствовали представители районной администрации, регионального минкульта, литературоведы и писатели. После возложения цветов к памятнику основателя коми литературы праздник продолжился в сельском Доме культуры. В фойе расположилась выставка изделий декоративно-прикладного творчества, а также здесь же можно было поучаствовать в различных мастер-классах и приобрести сувениры.

На сцене Дома культуры прошел песенно-поэтический концерт «Сыктыв горыс кылö гора», в котором приняли участие писатели Республики Коми, самодеятельные авторы и творческие коллективы Сысольского района, а также из Архангельской области и Чувашии. Здесь же состоялся межрайонный этап конкурса чтецов «Звуки северной лиры».

В этот день в сельском музее литературных героев Ивана Куратова для всех желающих проводились игры и мастер-классы, а также экскурсионная программа «Кöч Закар да Марина сьöлöм вылын öнi на…» («Марина и Захар на сердце до сих пор…»).

Артур АРТЕЕВ