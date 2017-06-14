Сшить за три часа

В Сыктывкаре прошли соревнования работниц легкой промышленности

Одиннадцать стильных платьев получили ученицы коррекционной школы-интерната №15 в Пажге после завершения республиканского конкурса профессионального мастерства работников легкой промышленности. А Сыктывкарскому колледжу сервиса и связи, на базе которого проходили состязания лучших швей Коми, достались новые машинки и оверлоки.

«Портновские» конкурсы в регионе не проводились с ноября 2014 года, когда прошел масштабный фестиваль «Платье года», о котором на нынешнем мероприятии вспоминалось постоянно, вольно или невольно. На стене зала колледжа красовался огромный баннер с этого фестиваля, зрителей развлекали показами коллекций Театра мод, в том числе «Птицами Севера», поражавшими воображение зрителей еще два с половиной года назад. Даже наряд директора колледжа Лидии Рябовой, показавшийся знакомым, позже обнаружился в фотогалерее моделей, представленных на прошлом «Платье года».

Нынешние соревнования оказались не столь масштабными, проходили в течение одного дня – 9 июня, и участников было всего одиннадцать, но это не значит, что они менее значимы. Организаторы поставили перед собой цель: показать, что в легкой промышленности важны не только творческие личности – модельеры, но и те, от кого зависит точное и качественное воплощение их идей на практике – представители рабочей профессии, швеи, портные. Одиннадцать швей из разных городов и районов Коми стали главными героинями этого дня.

– Я очень рада, что состоялся этот конкурс, который мы подготовили совместно с минпромом Коми. Это большая работа по проф-

ориентации, наши ученики увидели, что такое настоящие профессионалы, как они красиво и четко работают, и убедились, что они правильно выбрали профессию для себя, – отметила Лидия Рябова. – Наши сотрудники разработали модель для конкурса, раскроили ткань, а перед участницами стояла задача за три часа сшить эти платья, которые, как мы решили, будут переданы в пажгинскую коррекционную школу.

Модель, разработанная для конкурса, – на первый взгляд простое и строгое серое платье-футляр с коротким рукавом и небольшим хлястиком у горловины, чтобы можно было закрепить шейный платок. Но в исполнении такая «стильная простота» достаточно сложна, так что швеям пришлось очень постараться.

Самым лучшим по исполнению в результате признали платье, сшитое сотрудницей республиканского управления ФСИН России Лесей Черниковой, обучающей портновскому ремеслу тех, кто сейчас пребывает в местах заключения. Победительнице достался диплом и 35 тысяч рублей. Второе место и 25 тысяч присудили Розе Наумовой, сотруднице ухтинского ателье «Стиль». Третье место и 15 тысяч рублей получила индивидуальный предприниматель Елена Ключко из Усть-Кулома.

Как рассказал журналисту «Республики» министр промышленности Коми Николай Герасимов, подготовка к конкурсу шла порядка трех месяцев, нужно было обеспечить конкурсантов достойными условиями для работы. В частности, встал вопрос о современных швейных машинках. Приобретение нового оборудования взяло на себя предприятие «Комитекс», и перед началом соревнований в колледж доставили десять швейных машинок и два оверлока фирмы «Типикал», которые теперь и останутся в учебном заведении. Тут выяснилось, что подарок получился символический. Дело в том, что старым швейным машинкам, которые здесь стояли, уже порядка сорока лет, а то и больше, сюда их перенаправили много лет назад с какого-то производства. А «выбил» эти машинки для учебного заведения в свое время Семен Пошуменский, министр бытового обслуживания Коми в 1973-1991 годах. А теперь модернизацию оборудования произвел его сын – Андрей Пошуменский, гендиректор «Комитекса».

– Старые машинки, конечно, были хорошие, практически вечные, и сейчас работают. Но дело в том, что они уже не подходят для современных материалов – сейчас стало много эластичных, трикотажных тканей, и старое советское оборудование с ними уже не справляется, – рассказала заведующая складом готовой продукции колледжа Татьяна Попова. – Зато новые по этой ткани скользят как по маслу, посмотришь – залюбуешься.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА