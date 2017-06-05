Дмитрий Наумов: «Жители Коми удовлетворены работой загса»

В этом году исполняется 100 лет органам загса России. Юбилей отпразднуют и сотрудницы отделов загса Коми. С 1 января 2016 года органы загса вошли в состав Министерства юстиции Республики Коми. О прошлом и будущем загса в Коми в интервью «Республике» рассказал министр юстиции региона Дмитрий Наумов.

– При подведении итогов работы минюста Коми за 2016 год прозвучала информация о том, что работой загсов в регионе довольны сто процентов населения. Неужели совсем нет жалоб?

– Практически стопроцентная удовлетворенность работой загса фиксируется не только в Коми, но и во всех регионах России. Если говорить о нашей республике, то считаю, что здесь система работы была четко выстроена предыдущим руководителем управления загса Диной Сичкарь, эта система с годами только совершенствуется, появляются новые формы взаимодействия с гражданами.

Если посмотреть сайт министерства юстиции республики, то большая часть новостей там именно о работе загсов. В нашу структуру входит 21 территориальный отдел загса, который находится в каждом городском или районном муниципальном образовании Коми. Трудятся в загсах в основном женщины. Это безгранично преданные своему делу люди, которые работают с полной самоотдачей – именно для того, чтобы сделать получение услуг загса процедурой простой и приятной.

Например, сотрудники территориального отдела загса Воркуты первые в республике на постоянной основе организовали государственную регистрацию рождения в роддоме. Дважды в неделю сотрудник отдела выезжает в роддом и регистрирует рождение прямо там. Безусловно, такая регистрация удобна для молодых матерей. Ведь для того чтобы получить все необходимые для ребенка документы – медицинский полис, СНИЛС и прочее – необходимо сначала зарегистрировать рождение. В Воркуте молодые мамы получают свидетельство о рождении ребенка буквально не выходя из роддома. Этот положительный опыт перенял Усинск.

Даже традиционную процедуру регистрации брака можно изменить по желанию жениха и невесты. Например, сотрудники Сыктывкарского территориального отдела загса зарегистрировали два брака на льду. Это произошло на площадке катка «Северная Олимпия». Думаю, что такой способ вступления в брак оставил у молодоженов только приятные эмоции.

Ежегодно практически всеми территориальными отделами загса проводятся торжественные регистрации браков с использованием национальных обычаев – коми, украинские, казачьи свадьбы и так далее. Также проводятся торжественные регистрации браков на мероприятиях, посвященных различным памятным датам муниципалитетов Республики Коми. На такие регистрации приглашаются творческие музыкальные и танцевальные коллективы, готовятся отдельные сценарии.

Возможно, положительная оценка работы органов загса связана еще и с тем, что в восприятии многих граждан посещение загса связано с личным праздником – свадьбой, рождением ребенка.

Я сам недавно обращался в загс, правда, не в Коми, а в Москве, из-за потери свидетельства о рождении ребенка. Вся процедура получения копии свидетельства заняла у меня около пятнадцати минут, поводов для недовольства не было.

К тому же с 1 января 2017 года все территориальные отделы загса Республики Коми принимают заявления на государственную регистрацию актов гражданского состояния через Единый портал государственных услуг. Через этот портал можно подать заявление на государственную регистрацию заключения, расторжения брака, рождения ребенка, усыновления (удочерения), а также смерти. С использованием возможностей портала граждане могут не только подать заявление, но и оплатить государственную пошлину за регистрацию актов гражданского состояния, при этом на оплату государственных услуг загса действует тридцатипроцентная скидка. Призываю жителей Республики Коми более активно использовать возможности Единого портала госуслуг. На самом деле это современно, просто и удобно.

Ну а жалобы есть всегда. Точнее, есть люди, несогласные с действиями сотрудников загса. Например, человек хочет получить какие-то сведения о якобы родственнике, при этом не предоставляет никаких подтверждений родственных связей. Сотрудники загса отказывают ему – в полном соответствии с законом.

Один из граждан был недоволен тем, что не прошла оплата услуг в электронном виде, ему пришлось оплатить услугу еще раз, а потом два месяца ждать возвращения первого платежа. Могу сказать одно: рано или поздно мы придем к электронному документообороту, и никуда от этого не денешься. Но пока система только развивается, и, конечно, возможны сбои – но отнюдь не по вине сотрудников загса.

– На органы загса России возложена задача сформировать федеральную государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». По сути это база данных, которая будет содержать актовые записи, зарегистрированные по всей Российской Федерации начиная с 1 января 1926 года. Как справляетесь?

– Если честно, все это непросто. Органам загса Республики Коми предстоит преобразовать в форму электронного документа 3 500 000 записей актов гражданского состояния, собранных в актовые книги. Конвертации подлежат все записи актов, составленные с 1 января 1926 года по 1 апреля 2015 года. Записи актов, составленные после этой даты в электронном виде, также подлежат передаче в систему. Работы по формированию единого реестра должны быть завершены к 31 декабря 2019 года.

На данный момент министерство юстиции совместно с правительством Коми и другими органами исполнительной власти ведет работу по определению наиболее эффективного и наиболее качественного способа выполнения поставленной задачи. Приобретаем специальное оборудование, принимаем на работу специалистов соответствующего профиля, вся вносимая в реестр информация проходит двойной контроль, чтобы исключить малейшую возможность ошибки. Часть документов составлена на коми языке, поэтому придется привлекать специалистов, которые смогут давать заключение о правильности перевода.

Зато формирование единого реестра приведет в том числе и к тому, что с 1 января 2018 года все органы загса России будут работать в едином программном продукте по государственной регистрации актов гражданского состояния.

– Отделы загса проводят большую работу по популяризации семейных ценностей, например, в загсах чествуют супружеские пары, которые отметили золотую свадьбу. А вы лично присутствовали на таких мероприятиях?

– Не только присутствовал, но и лично поздравлял супругов, отметивших золотой юбилей совместной жизни. Я считаю, что в обществе есть своеобразный социальный заказ на такие мероприятия, есть запрос на положительных героев, положительные новости. Знаете, когда смотришь на этих людей, понимаешь, что именно они должны быть эталоном для нашего общества, тем образцом, к которому надо стремиться. Ведь семейная жизнь не всегда праздник, и люди, прожившие вместе полвека, прошедшие рука об руку через множество испытаний, воспитавшие детей, достойны того, чтобы брать с них пример. К сожалению, довольно долго в нашем обществе были непопулярны достойные примеры, все больше «популяризировались» какие-то недостойные личности. Пришло время менять идеалы, и сотрудники загса вносят свой вклад в это.

Большую работу сотрудники отделов загса проводят с воспитанниками детских домов, знакомят детей с основами семейного права, рассказывают, как защитить свои права. И они делают это не для галочки, такие мероприятия фактически не отражаются в нашей статистике. Просто наши сотрудники понимают, как важно поддержать воспитанников детдома, помочь им освоиться в непривычной для них самостоятельной жизни. Ведь эти дети потом тоже придут в загс – создавать семьи, и очень хочется, чтобы эти семьи были счастливыми.

– Есть ли в Коми рейтинг территориальных отделов загса? Какой можно назвать лучшим?

– Лучший по работе сотрудников выбрать вряд ли возможно, потому что, как я уже говорил, все работают с полной самоотдачей. Если же говорить об условиях, то, безусловно, самый красивый отдел – в Эжвинском районе Сыктывкара. Многие жители столицы стремятся зарегистрировать брак именно там. Сыктывкарский отдел загса находится в здании, где раньше располагалось консульство Республики Болгария. Это неплохое здание, но, на мой взгляд, не совсем подходит для проведения большой красивой церемонии. Помещения отделов в остальных городах и районах, увы, оставляют желать лучшего: есть и такие, где с крыши течет вода, отваливается штукатурка. Не буду называть худшее здание, чтобы не обижать сотрудников, а вернее, сотрудниц, которые делают все возможное, чтобы облагородить помещение – чаще всего за свой счет. Есть структуры, где на все только деньги требуют, а в отделах загсов работающие там женщины со многими проблемами справляются своими силами и дополнительных средств при этом не просят.

– В апреле Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности. Как вы считаете, упростит ли это работу сотрудников загса?

– Эти изменения в законодательстве определенно упростят жизнь детям, которые могли бы стать обладателями имен с цифрами и знаками препинания. Многим еще памятна история о том, как несколько лет назад жители Москвы пытались дать своему ребенку имя БОЧ рВФ 260602. Сотрудники загса тогда воспротивились, противостояние продолжалось довольно долго.

К счастью, в Коми таких случаев не было, имена традиционны. По итогам 2016 года самым популярным именем для мальчика стало имя Артем, самыми необычными – Эудженио и Фирдоус. Девочкам чаще всего давали имя София, самые редкие имена – Яра и Эллина.

По моему личному мнению, давая детям необычные имена, да еще с использованием цифр, знаков препинания и так далее, родители думают прежде всего о себе, пытаются выделиться. И они совсем не думают ни о том, как будет жить ребенок с таким именем, ни о том, каким будет отчество их внуков. Так что я одобряю ограничение родителей в «имя-творчестве» – изменения в законодательстве приняты в интересах детей.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

В дореволюционной России дело метрикации населения находилось в церковном ведомстве. В результате отделения церкви от государства регистрация актов гражданского состояния была передана местным советам Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров от 18.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». После принятия декрета стала формироваться новая ведомственная структура государственного управления – отделы записи актов гражданского состояния.

16 сентября 1918 года на заседании ВЦИК был принят первый советский кодекс – Кодекс об актах гражданского состояния, семье и опеке, подробно регламентировавший все основные институты советского семейного права. Регистрация актов гражданского состояния была передана гражданской власти.