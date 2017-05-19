Добиться былой славы и восстановить авторитет

Такая задача стоит перед новым руководством Союза промышленников и предпринимателей Коми

Региональный Союз промышленников и предпринимателей (СПП) возглавил экс-гендиректор Сыктывкарского ЛПК, а ныне руководитель одного из крупных деревообрабатывающих предприятий республики, председатель совета директоров ООО «СевЛесПил» Михаил Магий. Нового президента СПП РК единогласно избрали на внеочередном общем собрании объединения, которое состоялось 17 мая в большом зале Госсовета Коми.

Уже больше чем полгода республиканский Союз промышленников и предпринимателей оставался без президента. Напомним, прежнему главе СПП РК Ивану Медведеву довелось «порулить» союзом совсем недолго, поскольку едва он возглавил предпринимательское объединение, как почти сразу же был избран депутатом Госдумы РФ. После этого долго не могли подобрать достойную кандидатуру. Вернее, кандидат был, но не давал своего согласия. Об этом уже после своего избрания президентом СПП РК сообщил сам Михаил Магий. Оказывается, его уговаривали прийти на этот пост, но положительное решение он принял только со второго раза, тем более что его об этом попросил лично глава Коми Сергей Гапликов.

– Считаю, что от этого предложения больше отказываться нельзя, поэтому дал свое согласие, – признался Михаил Магий.

Избрание президента и связанный с этим внеочередной сбор бизнес-сообщества региона решили приурочить к приезду в республику исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей, управляющего директора управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Виктора Черепова.

Перед собранием состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова и Виктора Черепова. Стороны договорились о консолидации усилий для содействия развитию промышленного производства в Коми, созданию предприятий, а также установлению новых и укреплению уже налаженных деловых связей с партнерами, в том числе международными, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

Перевыборное собрание членов СПП РК началось с приветственных речей. Зампред правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК Николай Герасимов отметил, что региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей всегда было одной из мощнейших сил, которая определяла развитие экономики и политики региона, и пожелал, чтобы связка власти и бизнеса позволила выйти на максимальную производительность. Главным пожеланием исполнительного вице-президента РСПП Виктора Черепова было консолидирование предпринимательского сообщества и возвращение былых сильных позиций регионального отделения союза.

Затем, как и полагается по регламенту, с отчетом о проделанной работе выступил остававшийся «на хозяйстве» вице-президент союза Владислав Рудой. В частности, он сообщил, что в рядах СПП Коми 70 членов, заключено 18 соглашений о сотрудничестве с разными ведомствами и структурами, но при этом в 12 муниципалитетах вообще нет ни одного представителя объединения. Задача союза – отстаивать интересы бизнеса, и такая работа ведется постоянно. Например, в июле прошлого года из-за изменившейся методики расчетов оплаты за электричество предприятиям региона пришлось платить в полтора, а то и в два раза больше. Руководство СПП обратилось в антимонопольную службу, в минэнерго и добилось приостановления действия 433-го федерального закона.

После непродолжительных прений началась непосредственно процедура выдвижения кандидатур на пост президента СПП РК. Николай Герасимов предложил кандидатуру Михаила Магия:

– Мы буквально уговорили Михаила Юрьевича Магия взять на себя этот неподъемный пост. В лице Магия мы приобретем фигуру, помогая которой, мы сможем добиться былой славы Союза промышленников и предпринимателей. Это человек прошел все этапы карьерной лестницы до генерального директора и создателя предприятия. Это фигура государственного уровня и мышления. Я понимаю, что работать с ним будет непросто, потому что у него на все есть свой взгляд и своя позиция. Но понимаю, что в таких связках можно совершать прорывы и достигать новых высот, – подчеркнул министр промышленности Коми.

В качестве альтернативы Михаилу Магию была выдвинута кандидатура директора ООО «Республиканская сетевая компания» Олега Абрамова.

– Я приехал в республику недавно, в декабре 2015 года. Работал в качестве заместителя у Николая Герасимова. В тесном контакте с предприятиями занимался вопросами инвестиционного и инновационного развития, – рассказал о себе Олег Абрамов. В завершение своей краткой речи он заявил, что всецело поддерживает кандидатуру Михаила Магия.

Зал единогласно проголосовал за избрание Михаила Магия президентом СПП Коми.

Поднявшийся на трибуну свежеиспеченный президент регионального Союза промышленников и предпринимателей рассказал, чем займется на этом посту в первую очередь:

– Программы пока нет, но я вижу, что в первую очередь надо заняться укреплением союза. К сожалению, организация немножко начала разваливаться. Хотя работы делалось и не меньше, но авторитет немножко снизился. Это первая задача, за которую я возьмусь как президент с помощью активности президиума и членов союза. Наша главная задача – создать хороший климат для предпринимательства, в первую очередь для среднего и малого бизнеса, – отметил Михаил Магий.

Следующая задача – увеличить число членов СПП. В республике тысячи предприятий, и всего 70 членов. Также новый руководитель намерен укрепить финансовую дисциплину организации.

– У некоторых размер взноса 20-30 тысяч рублей в год, они годами не платят, а считают себя членами союза и очень активно воздействуют, обращаются за защитой своих интересов. По уставу такой человек должен покинуть ряды союза. Думаю, до этого не нужно доводить, а нужно, наоборот, заниматься привлечением новых членов, но и финансовая дисциплина важна. Надо понимать, что наша организация существует только за счет членских взносов. Должность и президента, и его первого заместителя – общественные должности, мы не будем получать деньги за эту работу, – подчеркнул Михаил Магий.

Тут же было названо и имя вице-президента. Эту должность руководитель СПП РК предложил Олегу Абрамову, отметив, что это предложение согласовано с ним заранее. В итоге за Олега Абрамова зал также проголосовал единогласно.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА