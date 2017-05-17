Вековые традиции российского застолья

представлены в Национальном музее Коми

Необычная фотовыставка, посвященная истории российского застолья, открылась на этой неделе в Национальном музее Коми. Экспозиция, подготовленная «Московским домом фотографии/Мультимедиа Арт Музеем», состоит из снимков людей за накрытыми столами. На фотографиях запечатлена повседневная жизнь, а за кадром остались переломные события российской истории: Первая мировая война, Октябрьская революция, сталинские репрессии, Великая Отечественная война, хрущевская оттепель, застой и перестройка. Восемьдесят снимков охватывают период истории страны с конца XIX века до начала нынешнего столетия.

Застольные сюжеты стали появляться в фотографии почти сразу же после ее возникновения. Людям интересно было запечатлеть себя в кругу друзей, родных, коллег и сослуживцев. А так как первые камеры были громоздкими и нетранспортабельными, то застолье театрально переносилось в фотоателье, где расставлялись бутафорские бутылки и цветочные букеты. Впрочем, судя по старинным снимкам, для застолья совсем необязателен был стол: люди собирались для совместного обеда в дачных беседках, устраивали пикники на лесных полянах и берегах водоемов. Светские приемы, семейные пикники, дружеские посиделки, корпоративные пьянки и другие формы досуга, запечатленные фотохудожниками разных времен, объединены в обширную экспозицию.

На части снимков запечатлены известные люди: Лев Толстой, Владимир Маяковский и Лиля Брик, Всеволод Мейерхольд, Леонид Брежнев и Иосип Броз Тито, Никита Хрущев, Евгений Евтушенко, Михаил Шолохов, Сергей Михалков, Дмитрий Шостакович, Константин Черненко, Вадим Козин, первые космонавты. На фото, сделанном Захаром Виноградовым в 1908 году, сняты ненцы – уроженцы новоземельского становища Маточкин Шар. Аборигены севера сидят на полу за низким столиком с бутылкой спиртного. Вообще-то водка или вино имеются практически на всех снимках коллекции – как тут не вспомнить приписываемую князю Владимиру известную фразу: «Веселие Руси есть питие».

Наряду с известными историческими персонажами в коллекции есть и групповые снимки простых людей, которые сидят в столовых, кабаках, отмечают свадьбы, праздники или просто пьют за столиком во дворе. Застолье стирает дистанцию между людьми и дарит радость живого неформального общения. При этом оно всегда было своеобразным индикатором социальных перемен в нашей культурной традиции.

Среди авторов снимков есть как безымянные фотографы, так и известные мастера – Александр Родченко, Александр Гринберг, Аркадий Шайхет, Виктор Ахломов, Сергей Бурасовский.

Музейные снимки размещены на сайте московского Мультимедиа Арт Музея. Здесь можно при желании разместить интересные снимки из своих семейных альбомов и попасть в историю. Директор Национального музея Коми Ирина Котылева также призвала земляков поделиться интересными фотографиями из домашних архивов. В частности, в музее мало застольных снимков, сделанных в Коми крае в первой половине прошлого века.

Чтобы передать атмосферу русского застолья, в музее на открытии выставки для ее первых посетителей накрыли столы с самоварами, разными видами чая и варенья, с баранками и другой выпечкой.

Выставка «Российское застолье» будет работать в Сыктывкаре до сентября.

Артур АРТЕЕВ

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