В известном литературном журнале «Юность» опубликовали подборку произведений авторов из Коми

В апрельском номере литературного журнала «Юность» вышла солидная подборка произведений авторов из нашей республики. Прозу, поэзию и публицистику в редакции журнала объединили под общей рубрикой «Лицом к лицу». Во второй половине мая в Сыктывкаре пройдет презентация «нашего» апрельского номера журнала.

Произведения литераторов из Коми публикуются в журнале уже в третий раз – в «Юности» они выходили в свет в 2014 и в 2015 годах. На сей раз целевая подборка посвящена официальному проведению в нашей республике Дней «Юности». Проект ежегодных литературных встреч с представителями издания был одобрен министерством культуры, туризма и архивного дела региона.

– Официально Дни «Юности» в этом году пройдут впервые, и хочется верить, что они станут традиционными, – рассказал «Республике» зампредседателя Союза писателей РК Андрей Попов. – Всего будет три литературных вечера. Первый из них состоится 23 мая в республиканском Доме дружбы народов. На следующий день встреча писателей пройдет в Литературном музее Куратова. А 25 мая мы с гостями посетим Усть-Вымь. К сожалению, сейчас в республике очень мало подписчиков этого журнала. Даже не во всех крупных библиотеках его можно найти. Но «Юность» можно прочитать в электронном виде на сайте издания.

Как сообщил Андрей Попов, в Сыктывкар приедут главный редактор журнала, поэт и критик Владимир Дударев с супругой Марианной (она литературовед и фольклорист), а также прозаик Игорь Михайлов.

На сорока страницах напечатаны произведения пятнадцати наших авторов. Открывает подборку очерк «На берегу Выми» корреспондента «Республики», автора этих строк. Прозу региона в журнале представляют Елена Габова (рассказ «Зайцева Нина из Зайцева Поля», Елена Козлова (сказка «Шундыр»), Григорий Спичак (рассказ «Семь Эфесских отроков»), Петр Столповский (рассказ «Дед Ермил») и Олег Уляшев (рассказ «Небьющийся стакан»).

В поэтической подборке стихи Любови Ануфриевой, Елены Афанасьевой, Сергея Журавлева, Инги Карабинской, Надежды Мирошниченко, Андрея Попова, Александра Поташева, Натальи Стикиной и Александра Суворова. Три года назад, в свой прошлый приезд в Сыктывкар, Валерий Дударев отметил, что в Коми очень сильная поэзия, уже сложилась своя поэтическая школа и ведется работа с начинающими литераторами. Это может послужить хорошим примером для других регионов.

Помимо «Юности» подборки авторов из Коми выходили в журналах «Наш современник», «Дон», «Невский альманах» и в парижском альманахе «Глагол». В большинстве из названных изданий было уже по нескольку наших региональных номеров.

Артур АРТЕЕВ