Посол Бахрейна оценил перспективы сотрудничества с Коми

Крупные инвестиционные проекты республики имеют высокий экспортный потенциал. Такую оценку дал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации доктор Ахмед Аль-Саати по итогам делового визита в регион. Делегация арабской страны посетила ряд предприятий, провела рабочие встречи с представителями бизнес-сообщества и руководством республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, визит представителей Ближнего Востока стал результатом встречи главы Коми Сергея Гапликова с руководителями и представителями дипломатических миссий азиатских стран, которая состоялась в декабре 2016 года. Мероприятие прошло в Москве, в резиденции председателя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, по инициативе зампреда правительства – спецпредставителя Коми Джамала-Лейлы Яндиева. Участники встречи выразили заинтересованность в создании и развитии устойчивых торгово-экономических связей с республикой.

В рамках рабочего визита Ахмед Аль-Саати посетил Монди СЛПК, Сыктывкарский фанерный комбинат, производство компании «СевЛесПил», Сыктывкарский металлообрабатывающий завод, а также территорию аэропортового комплекса в местечке Соколовка и республиканский лыжный стадион имени Раисы Сметаниной. Перспективы реализации совместных инвестиционных проектов делегаты Королевства Бахрейн и руководство Республики Коми обсудили в среду в ходе рабочего совещания.

Посол поблагодарил жителей и руководство Коми за гостеприимный прием, отметив, что первое знакомство с северным регионом для него было очень информативным и познавательным.

– Я искренне впечатлен тем, что увидел здесь. Вы живете в очень богатом крае и обладаете колоссальными природными ресурсами. Я многое узнал о развитии в вашем регионе добывающей отрасли, сельского хозяйства, высокотехнологичной индустрии и обязательно передам эту информацию моим коллегам в Бахрейне, а также в Торгово-промышленную палату. Надеюсь, что нам удастся организовать визит ваших представителей к нам. Также постараюсь организовать визит делегации из Бахрейна в Республику Коми, – отметил Ахмед Аль-Саати.

В ходе совещания по инвестпроектам, предлагаемым в рамках сотрудничества между Коми и регионами Королевства Бахрейн, наиболее значимыми были названы варианты создания на территории республики предприятия по глубокой переработке лесных ресурсов и производству бумажной продукции, разработка нефте-газовых, угольных и бокситовых месторождений. Посол отметил особый интерес потенциальных участников бизнеса со стороны Бахрейна к продукции, выпускаемой сыктывкарским заводом башенных кранов.

– Хотелось бы начать наше сотрудничество с одного-двух крупных проектов, возможно, это лесопромышленный комплекс и крановое хозяйство. И далее перейти к нефти и газу, – высказал пожелание высокий гость, подчеркнув, что взаимовыгодное сотрудничество с Королевством Бахрейн позволит предприятиям республики получить также доступ на рынки Ближнего Востока.

Отдельно прозвучало предложение о готовности выстраивания образовательных и культурных связей, в том числе обмена студентами, организации выставок, выступлений творческих коллективов.

По итогам своего визита посол дал высокую оценку достигнутым договоренностям, выразив надежду, что это послужит дальнейшей реализации совместных инвестиционных проектов.

Лина ПЕРОВА