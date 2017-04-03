Фантаст и садовод Питирим Сорокин

Новый том трудов социолога открыл неожиданные грани ученого

Новый неожиданный аспект творчества ученого-социолога Питирима Сорокина представлен в очередном томе его собрания сочинений. Книга «Прачечная человеческих душ: художественные произведения 1907-1923 гг.» была подготовлена в Центре «Наследие» имени Питирима Сорокина и на днях вышла в свет.

Предтеча русской утопии

В книгу вошли произведения ученого, написанные им в жанре художественной прозы, публицистики и поэзии. В первом разделе – статьи, очерки, сказки и фельетоны 1907-1923 годов. Вторая часть тома – это научно-фантастический роман «Прачечная человеческих душ», который впервые издается в полном объеме и напечатан сразу в двух авторских вариантах (один из них три года назад выходил в журнале «Арт»). Третий раздел составляют стихотворения, написанные Сорокиным в молодости. И дополняют книгу несколько публицистических произведений ученого, созданных в американский период его жизни.

Как рассказала «Республике» директор центра «Наследие» Ольга Кузиванова, издание подготовили ученые Вадим Сапов и Мария Ломоносова. Для того чтобы собрать художественное наследие Сорокина, им пришлось провести кропотливую исследовательскую работу в архивах. Напомним, центр «Наследие» много лет ведет большую работу по переводу книг ученого и их изданию в виде собрания сочинений. Уже вышло шесть томов.

О том, что Питирима Сорокина можно по праву считать одним из первых российских фантастов, знали лишь немногие специалисты по его творчеству. Роман «Прачечная человеческих душ» (в журнальном варианте название – «Предтеча») под псевдонимом Н.Чаадаев был опубликован сто лет тому назад – в «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни» в период с февраля по декабрь 1917 года. Окончание романа в 1918 году так и не вышло. Любопытно, что в своих статьях, воспоминаниях и интервью Сорокин никогда даже не упоминал об этом произведении.

Главный герой романа Дмитрий Никуличев (в нем видны черты самого автора) вместе с другом Иваном Колыбиным совершили важное открытие. Банкир Шахматов заключил с молодыми учеными договор: в течение года они обязуются перевоспитать его избалованного сына – десятилетнего Борю, а заодно и его шестилетнего приятеля Витю. Нужно в сжатые сроки дать им знания в объеме университетского курса. В случае успеха банкир обязался выплатить ученым два миллиона рублей для постройки лаборатории, в которой они продолжили бы работу. Колыбин изобрел средство для развития интеллекта – умород (препарат улучшает память, внимание и другие функции головного мозга), а Никуличев разработал новаторскую педагогическую систему. Ученики принимают таблетки уморода и становятся не по годам умными. Они легко сдают экзамены, и молодые ученые получают средства на разработку сверхуморода. Одна из комнат их лаборатории и есть «прачешная человеческих душ».

«Множество странных приборов и сложных механизмов бросалось в глаза и в этой зале, – описывает автор. – Целая система кнопок цветными точками пестрела на стене. Стоило случайно нажать одну из них, и на эстраде залы появлялись люди, изображавшие сцены убийства, насилия, краж и целый ряд преступлений и ряд бескорыстнейших подвигов. Стоило нажать другую – и в зале воцарялся хаос: пол и стены начинали колебаться, раздавался оглушительный шум, ослепительный свет начинал чередоваться с абсолютной темнотой… Нажимали третью – и пациент видел перед собой основные моменты своей жизни, видел себя самого таким, каким он был в действительности, и рядом с этим таким, каким должен был быть. Ряд приспособлений лаборатории предназначен был для того, чтобы вытравить из исправляемого ненужные инстинкты, другой ряд – для того, чтобы внедрить в него желательные привычки…»

Сорокин во время написания романа сам разрабатывал свою систему социальной педагогики и через Никуличева рассказывает о своей мечте: «В недалеком будущем должны исчезнуть современные школы, тюрьмы, преступники и суд в современной форме. Уменьшена будет и та пропасть, которая отделяет теперь один класс от другого. Таковы ближайшие результаты нашей работы».

Молодые ученые представили итог своих исследований научному сообществу и прославились, по всей стране стали открываться новые школы и «лаборатории по исправлению преступников». Но некая преступная организация, завладев новой методикой, стала формировать противоправное поведение у законопо-слушных граждан. Роман завершается тем, что ученые начинают активную работу уже по преодолению проблем, вызванных использованием результатов их открытия в преступных целях.

– Фантастическая составляющая романа не превышает одной пятой от общего объема книги, – отметила Ольга Кузиванова. – Зато здесь много лирики, зарисовки природы и деревенской жизни, показана любовная линия. Эпизоды описания детских лет и смерти матери напоминают автобиографию Сорокина «Долгий путь». Роман читался с интересом как сто лет назад, так будет читаться с интересом и сейчас. Эта книга в очередной раз доказывает, что Сорокин был разносторонним человеком.

Большинство героев романа имеют реальных прототипов. В частности, отдельные эпизоды посвящены Каллистрату Жакову. Остается до конца неясным, почему автор написал два разных варианта романа. Некоторые места рукописи оказались вычеркнутыми, но при новой публикации их вставили в текст.

Кочующая Америка

Около девяноста процентов своих художественных и публицистических произведений Сорокин создал в России. В Америке он писал в основном научные труды. В сентябре 1922 года Питирима Сорокина вместе с Николаем Бердяевым, Николаем Лосским и другими представителями русской интеллигенции на известном «философском пароходе» выслали из Советской России. Некоторое время он жил и работал в Праге, затем был приглашен для чтения лекций в США. Первые курсы читались в университетах Иллинойса и Висконсина, потом он получил предложение занять место профессора в Миннесотском университете (первая постоянная работа в США). После шести лет работы в Миннесоте он был приглашен в Гарвардский университет на место руководителя создаваемой там кафедры социологии и с 1930 года приступил к работе.

После эмиграции за океан ученый писал в основном на английском языке. Поэтому в его зарубежном творчестве выделяется небольшая статья «Кочующая Америка». Она была написана ученым на русском языке во время поездки с женой Еленой в Yellow Stone National Park в конце 1920-х годов. Около пятнадцати лет назад, разбирая старые фотографии, эту рукопись обнаружил сын ученого Сергей.

«Громадная индустриализация и урбанизация Америки ничуть не вытравила в американцах тягу «на лоно природы», – так начинает свои путевые заметки автор. – Здесь почти каждая семья имеет свой автомобиль (как в России в былые времена почти каждая семья имела самовар). Это делает возможным выезд из города…»

По воспоминаниям Сергея Сорокина, как раз в то время его родители обзавелись своим первым «фордом» и стали регулярно выезжать на природу. Подобные «кочевки на дикое лоно природы» в семье Сорокиных стали ежегодными.

«Интенсивная университетская и научная работа за 11 месяцев изнашивают меня и делают месячный отдых вдали от культуры необходимым», – пишет Питирим Сорокин.

Но и «кочуя», он остается ученым: «наиболее интересным для меня, как социолога, был факт мирного и свободного сожительства людей с медведями». Далее потрясенный ученый описывает, как он кормил сахаром из рук диких «попрошаек» – медведей, сидящих у дороги в позе «нищего у паперти». На территории туристических лагерей «бурые» и «черные» медведи спокойно бродят среди людей, порой воруя продукты из палаток. Немалая часть заметок посвящена американским дорогам, которые автор сравнивает с российскими, более приспособленными для пешеходов, чем для машин. Рассуждения о дорожных знаках приводят социолога к обобщению, что «Америка – это общество, построенное на вере в наличность здравого смысла и личной ответственности его граждан» в отличие от «опекающей политической системы» в России. Размышляя об американской свободе слова и печати, Сорокин считает, что в России, где «здравый смысл сохранился далеко не у всех, система стопроцентной свободы невозможна. Без «мудрой опеки власти» может повториться 1917 год с его неограниченной анархией и разгромом».

Также в третий раздел тома вошли стихотворения Питирима Сорокина. Шесть из них были опубликованы им самим, а другие хранились в его архиве в двух тетрадях под названием «Рифмованная ерунда». И совершенно неожиданно было прочитать статью Сорокина «Мой склон азалий». В ней он для садоводческого журнала описал возделанный собственными руками сад, за который в 1956 году был удостоен Большой золотой медали Массачусетского общества садового земледелия.

«Работа в саду заменяла мне все необходимые физические упражнения, снимала надобность в психиатре, так как сохраняла спокойствие и целостность моей души, давала мне время поразмышлять, когда в голове рождались свежие идеи. Так что я очень рекомендую всем разбивать собственные сады и работать в них как можно больше», – писал Сорокин в автобиографии.

Своим садом ученый занимался практически до конца жизни.

Артур АРТЕЕВ

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