Судьи вышли на лыжню

4-5 марта на лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района состоялось открытое первенство республики по лыжным гонкам среди судей – как действующих, так и пребывающих в отставке. Мероприятие было проведено в Коми впервые, решение об организации соревнований принял в апреле прошлого года совет судей республики.

В состязаниях приняли участие судьи не только Республики Коми, но и Кировской, Архангельской, Московской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – всего порядка полусотни спортсменов. Первое место в командной эстафете заняла команда судей Коми.

Как рассказали в Верховном суде республики, состязания были организованы при поддержке регионального отделения Российского объединения судей за счет собственных средств участников, ни копейки бюджетных денег на спортивный праздник не потрачено. Соревнования проводились в нерабочее время и не в ущерб основной деятельности участников.

Гостям предложили не только спортивную, но и культурную программу: приезжие судьи осмотрели центр Сыктывкара, познакомились с легендой лыжного спорта России – Раисой Сметаниной и посетили ее музей, побывали в академическом театре имени Виктора Савина. Спортивные соревнования служители Фемиды расценили не только как шанс показать себя на лыжне, но и как возможность в неформальной обстановке познакомиться с представителями судейского сообщества из других регионов.

Судьи Коми утверждают, что не тренировались специально для участия в соревнованиях, просто многие из них регулярно выходят на лыжню, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, которая необходима в том числе и для выполнения непростых должностных обязанностей.

Почти все участники соревнований из других регионов привезли свои лыжи, например, команды Кировской и Архангельской областей отправили спортивный инвентарь на машинах. Участники команды Московской области, прилетевшие самолетом, сдавали лыжи в багаж. Только двое участников соревнований взяли лыжи в прокат.

Сильными соперниками местные судьи назвали коллег из Архангельской области, которые буквально «дышали в затылок» хозяевам первенства, оторваться от них удалось на последнем этапе командной эстафеты. Гости из северного региона серьезно отнеслись к состязаниям, некоторые участники из Архангельской области приехали за два дня до начала гонок, тренировались на стадионе, изучали трассу, подбирали парафин для лыж. В итоге в командной эстафете судьи Архангельской области получили серебро, бронзу завоевала команда Арбитражного суда Республики Коми.

В индивидуальных гонках отличились женщины-судьи Республики Коми. В одной из возрастных категорий они заняли весь пьедестал почета: первое место завоевала судья Верховного суда Людмила Тебенькова, второе – судья Сыктывкарского городского суда Татьяна Барминская, третье – судья Арбитражного суда Светлана Маклакова.

Не подвели и судьи-мужчины: в возрастной категории 50+ первым к финишу пришел председатель Сыктывкарского городского суда Александр Шадлов, второй результат показал судья Верховного суда Сергей Соколов, третье место досталось судье Кировского областного суда Владимиру Кобелеву.

Призы победителям вручили исполняющий обязанности председателя Верховного суда Коми Александр Хамицевич, председатель Арбитражного суда республики Сергей Войнов, председатель Второго апелляционного арбитражного суда России Владимир Устюжанинов.

Говоря об общей физической подготовке служителей Фемиды, в Верховном суде отметили, что во время соревнований семеро участников выполнили норматив первого взрослого разряда по лыжам, шестеро – норматив второго взрослого разряда по лыжам.

Мероприятие оставило столько положительных эмоций, что сейчас решается вопрос о том, чтобы проводить лыжные состязания судей каждый год – возможно, в разных регионах России.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Верховным судом Коми