Мифологический зырянский мир

Во вторник в Сыктывкаре, в зале Финно-угорского культурного центра России, пройдет презентация книги Каллистрата Жакова «Мифы Зырянского Севера». Новый сборник философа, этнографа, филолога и писателя издала редакция журнала «Арт» к 150-летию со дня его рождения.

– В книгу вошли произведения Жакова, названные им самим «художественными мифами», – рассказал «Республике» составитель и автор предисловия и послесловия книги, ведущий научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, главный редактор журнала «Арт» кандидат филологических наук Павел Лимеров. – Это его новеллы, в которых предстает мифологический мир древних коми, а также эпос о древних героях Перми, об эпохе, когда еще были живы языческие боги. Жакова можно назвать своего рода мифотворцем, работающим в русле языческого ренессанса серебряного века. Он подходил к язычеству как к цельному мировоззрению.

По словам составителя, для того чтобы созрела концепция книги, ему пришлось четыре года вплотную заниматься изучением творчества Жакова.

– Многое в беллетристике Жакова пока еще так и остается непонятым, загадочным и требует особого комментирования, – рассказал ученый. – Его научная деятельность начиналась с этнографических экспедиций, и первой публикацией стала статья «Языческое миросозерцание зырян» (она и открывает новый сборник). В ней он попытался реконструировать дохристианскую мифологию коми. Эта статья стала основой для восстановления древнейшего Северного эпоса, осколки которого сохранились в фольклоре северян: русских, карел, вепсов, ненцев, коми.

Помимо сказок, очерков и новелл в книгу вошла и эпическая поэма «Биармия». Павел Лимеров частично пересказал ее в прозе. Оформил книгу художник-этнофутурист Юрий Лисовский. Книга рекомендована к изданию Ученым советом Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и издана при финансовой поддержке министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи республики.

Артур АРТЕЕВ

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