Общество 24.09.2026

Миллиарды для республики

Глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета, динамику доходов и расходов, социально-экономическое развитие Коми.

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