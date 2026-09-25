Усинск: мы здесь живём
Глава округа «Усинск» Николай Такаев – о рабочих поездках, школах, подготовке к зиме и событиях, которыми жил Усинск с 14 по 20 сентября:Читать далее
Глава округа «Усинск» Николай Такаев – о рабочих поездках, школах, подготовке к зиме и событиях, которыми жил Усинск с 14 по 20 сентября:Читать далее
В Княжпогостском районе этой осенью появились новые объекты благоустройства.
Номер банковской карты, расчетного счета и номер телефона, к которому он привязан, можно называть третьим лицам, мошенники не могут с их помощью похитить имеющиеся накопления.
Итоги избирательной кампании в Коми
Республика Коми продолжает поддерживать многодетные семьи в рамках национального проекта «Семья».
Вручены награды труженикам леса
Если человек заблудился в лесу и не успел выбраться к ночи, ему нужно вытоптать место для ночлега, набрать побольше елового лапника и разжечь огонь.
Глава Коми Ростислав Гольдштейн обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета, динамику доходов и расходов, социально-экономическое развитие Коми.
Включать отопление в жилых домах и социальных объектах необходимо при среднесуточной температуре плюс 11-10 градусов, а не плюс 8, как сейчас.
С начала этого года 1312 молодых семей из Республики Коми, в которых родился первый ребенок, получили право на региональный семейный капитал (РСК).