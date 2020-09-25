Прохладное отношение

Жители Коми обрушили вал жалоб на коммунальщиков

Каждый год северяне, не избалованные летней жарой, с нетерпением ждут отопительного сезона. Для жильцов некоторых домов период начала подачи долгожданного тепла становится настоящим испытанием на прочность. Свои претензии к коммунальщикам жители Коми озвучили в ходе тематической прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми 23 сентября. Мероприятие продолжалось значительно дольше, чем было запланировано, телефон не умолкал ни на минуту, звонки поступали из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Сыктывдинского, Корткеросского районов.

Жалоба, по сути, у большинства звонивших была одна: притом что отопительный сезон во всех городах и районах начался, тепла в квартирах нет. Дети и пожилые люди мерзнут и болеют от холода и сырости. Да и граждан трудоспособного возраста хворь не обходит стороной, что в период пандемии коронавируса доставляет еще больше неудобств, чем обычно: работодатель больничные не приветствует, но с симптомами ОРВИ на работу ходить нельзя. В одних квартирах от сырости отклеились обои от стен, в других появился «сантиметровый» слой грибка.

В традиционном обращении к жителям региона глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в ходе заседания правительства республики обсуждался вопрос готовности ЖКХ республики к работе в осенне-зимний период. Руководитель региона подчеркнул, что климатические условия севера требуют от коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций максимальной ответственности, оперативной и согласованной работы. Отопительный сезон в Коми начался во всех городах и районах, к холодам подготовлены все котельные, сформированы необходимые запасы топлива. В ряде муниципалитетов еще продолжаются работы по замене ветхих инженерных сетей, но они не влияют на прохождение отопительного сезона. О фактах отсутствия отопления в домах Владимир Уйба предложил сообщать ему лично в соцсетях.

– По каждому случаю я буду разбираться, – отметил руководитель региона.

Казалось бы, решить проблему несложно: надо позвонить в управляющую компанию, которая обслуживает дом, и заявить об отсутствии тепла. Но в реальности некоторые коммунальщики крайне прохладно относятся к таким обращениям жильцов. Очень часто люди просто не могут дозвониться до управляющей компании. Кто-то сообщал о том, что коммунальщики, даже если берут трубку, отказываются принимать устные заявления, требуют прийти в офис и написать заявление. Попасть в коммунальную контору тоже непросто. Больше всего страдают от холода в квартирах пожилые люди, а им порой тяжело дойти до офиса управляющей компании. Руководство одной из коммунальных фирм вообще установило для себя «в связи с коронавирусом» сокращенный рабочий день – три часа. Поэтому посетителей, которые дошли до конторы после обеда, встретила запертая дверь.

Некоторых заявителей коммунальщики уверяли, что устную заявку приняли, но никаких изменений не происходило – батареи оставались холодными.

Также недовольные граждане утверждали, что коммунальщики по телефону просто сообщали им, что система завоздушена, и предлагали жильцам своими силами ее «развоздушить». Говорили, что процедура несложная, любой справится. Пожилая жительница одного из домов, проживающая на пятом этаже, уверяла, что готова бы «развоздушить» батарею, но даже примерно не представляет, как это сделать. А соседки из квартир на нижних этажах, которые тоже не очень разбираются в вопросах теплоснабжения, но наслушались телефонных советов коммунальщиков, ходят к ней и требуют «развоздушки», считая, что подъезд мерзнет именно из-за бездействия владелицы квартиры на последнем этаже.

Начальник отдела Службы стройжилтехнадзора Коми Людмила Горчакова подтвердила, что своевременное поступление отопления в жилые дома должна обеспечивать управляющая компания. Соответственно, и все необходимые для этого манипуляции – например, спуск воздуха из радиаторов отопления – должны выполнять представители управляющей компании.

По словам специалиста, коммунальщики не имеют права не принять заявку жильца по телефону. Более того, заявка должна быть зарегистрирована в специальном журнале под номером, который диспетчер обязан сообщить жильцу. У многих звонивших на прямую линию эта информация вызывала неподдельное удивление: люди заявляли, что им никогда не называли никаких номеров.

Людмила Горчакова пояснила, что номер заявки при необходимости позволит подтвердить, что потребитель действительно сообщал о проблеме, и привлечь к ответственности управляющую компанию, которая своевременно не приняла меры для устранения этой проблемы. Представители управляющей компании обычно оперативно реагируют на заявки, которые зарегистрированы, зная об ответственности за их неисполнение в срок. А вот если потребитель не требует назвать номер заявки, могут не внести ее в журнал и, соответственно, проигнорировать.

Все ситуации, связанные с отсутствием отопления, Людмила Горчакова взяла на личный контроль и пообещала разобраться в причинах холода в квартирах.

Возник вопрос и о перерасчете платы за отопление: несмотря на холодные батареи в квартирах, в платежных квитанциях будет указана немалая сумма оплаты за тепло, которого не было. Как пояснила Людмила Горчакова, чтобы получить перерасчет, необходимо зарегистрировать факт неоказания коммунальной услуги либо оказание услуги ненадлежащего качества. Сообщить о холодных батареях коммунальщикам можно и по телефону с регистрацией заявки, но лучше все же написать заявление в двух экземплярах, на одном из которых представитель управляющей компании должен поставить отметку о приеме документа. Со дня заявления о неоказании коммунальной услуги начинается отсчет периода, за который будет произведен перерасчет. Если в перерасчете откажут, необходимо обратиться в жилищную инспекцию по месту жительства.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ukrainianwall.com