Сердцу хочется покоя

Кардиологи призывают защитить «мотор» организма от перегрузок

29 сентября ежегодно отмечается Всемирный день сердца. В 2020 году в России мероприятия, посвященные этому дню, пройдут в двадцатый раз. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности. Свои коррективы в борьбу с этими болезнями внес и коронавирус, а точнее, связанные с ним ограничения. О том, как сохранить сердце здоровым и что делать, если оно все-таки болит, шла речь в ходе тематической прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Рецепт на здоровье

Врач-кардиолог ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3» Мария Кожевникова отметила, что, например, среди пациентов с диагнозом «ишемическая болезнь сердца (ИБС)», все больше становится молодых мужчин. В России ежегодно фиксируется около 700 тысяч смертей, вызванных различными формами ИБС.

Женщины в большинстве случаев «присоединяются» к армии больных сердечно-сосудистыми заболеваниями позже, в тот период, когда начинается гормональная перестройка организма. До этого времени представительниц прекрасного пола от проблем с сердцем защищает женский половой гормон – эстроген. С возрастом его количество снижается, поэтому на определенном жизненном этапе женщины «догоняют» мужчин по числу сердечно-сосудистых заболеваний.

Хоть в популярной песне и поется о том, что сердцу не хочется покоя, кардиологи вряд ли согласятся с таким утверждением. Мария Кожевникова пояснила, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют» в том числе из-за многочисленных стрессов, которые испытывает современный человек. Во время стресса происходит скачок артериального давления, изменяется частота сердечных сокращений, нарушается сосудистый тонус. В результате сердце может просто не выдержать перегрузки.

Факторы, приводящие к «сбоям» в работе сердца: наследственный фактор; фактор пола (мужчины страдают заболеваниями сердца чаще); возрастной фактор (чем старше человек, тем больше риск заболеваний сердца); нарушение липидного (жирового) обмена, повышенный уровень низкоплотного холестерина; нарушение метаболизма углеводов, сахарный диабет; артериальная гипертензия; психоэмоциональные нагрузки, стрессы; вредные привычки (курение); неправильное питание, ожирение; пониженная подвижность (гиподинамия).

На первые три фактора невозможно повлиять, но человек может успешно бороться с остальными семью факторами.

На здоровье сердца также отражаются плохая экологическая обстановка и неправильный образ жизни. Не последнюю роль играет наследственность: если сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали родители, то те же недуги могут развиться и у их детей.

Впрочем, заботиться о здоровье сердца должен каждый человек – вне зависимости от предрасположенности к заболеваниям. Ведь даже если предпосылок к проблемам с сердцем нет, они легко могут возникнуть на фоне малоподвижного образа жизни, нездорового питания, эмоциональных перегрузок. Поэтому и основные профилактические рекомендации просты в изложении: это умеренная физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек. Эти меры можно считать универсальным рецептом, поскольку они помогут предотвратить и возникновение множества других проблем со здоровьем.

Спокойного сна!

Мария Кожевникова обратила внимание участников прямой линии на одну из составляющих здоровья, о которой среднестатистический россиянин нечасто вспоминает, – это спокойный крепкий сон. Сон беспокойный и прерывистый увеличивает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов головного мозга. Как подчеркнула кардиолог, важно спать именно ночью, поскольку человеческий организм рассчитан на активность днем и отдых в темное время суток. Все, что мешает спокойному сну ночью, представляет угрозу для здоровья человека. Опасным может быть даже храп, вот только с такой проблемой жители Коми редко обращаются к врачу.

Мария Кожевникова объяснила, что и ее пациенты сами не рассказывают о том, что храпят во сне, поскольку, очевидно, не придают этому факту большого значения. Чаще жалуются, что плохо спят, часто просыпаются, утром чувствуют слабость, раздражительность, сонливость. Только в ответ на прямой вопрос врача признаются, что храпят. Кардиолог призвала не относиться к храпу легкомысленно, поскольку это может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем и отразиться на качестве жизни. В большинстве случаев храп поддается лечению, которое назначает врач-сомнолог.

Всемирный день сердца – это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения. Эта важная дата возникла на рубеже ХХ и XXI веков по инициативе Всемирной федерации сердца. Идея получила поддержку Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. Сегодня праздник отмечается более чем в 100 странах мира. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося более 18 миллионов жизней в год. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

Поначалу сердечно-сосудистые заболевания могут протекать бессимптомно. Если даже они и делают слабые попытки «дать знать» о себе, то многие люди игнорируют первые признаки проблем с сердцем: поболит и пройдет. Невнимание к тем сигналам, которые пытается подать организм, может закончиться плачевно. Поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию, в ходе которой и могут быть выявлены проблемы. А вот решить их без помощи врача не получится, надежды на то, что сердечные недуги пройдут сами собой, в большинстве случаев не оправдываются.

– Но если пациент выполняет рекомендации врача, принимает назначенные медикаменты, достигается хороший результат лечения, – заверила Мария Кожевникова.

Будущие проблемы с сердцем у пациента можно «предсказать» еще в подростковом возрасте. Врач рассказала, что к ней на прием родители приводят детей школьного возраста, у которых уже проявляются первые симптомы «сердечных недугов». У современной молодежи сердечные проблемы чаще всего становятся не следствием романтических переживаний из-за первой любви, а итогом бессонных ночей перед компьютером, увлечения фастфудом и энергетиками. Из этого набора вредных привычек со временем «складываются» ожирение, гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара. А если через несколько лет к нездоровым увлечениям добавится еще и курение, то негативный прогноз напрашивается сам собой. Поэтому чем раньше молодой человек осознает важность здорового образа жизни и соблюдения правильного режима дня, тем меньше ему потом придется лечиться.

COVID у порога

К сожалению, в условиях самоизоляции и дистанционного обучения из-за COVID-19 гиподинамия расцвела пышным цветом. Целыми днями сидели дома не только школьники, но и пожилые люди. Мария Кожевникова отметила, что после завершения периода самоизоляции к ней начали обращаться пенсионеры с проблемами, возникшими в период пандемии. У многих увеличилась масса тела, на фоне многочисленных переживаний из-за коронавируса возникли обострения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии. Некоторые пожилые люди рассказывали, что после масштабной профилактики распространения коронавируса в средствах массовой информации стали бояться выходить в магазин или встречаться с родственниками и знакомыми, которые ведут активный образ жизни.

В России исследуют влияние COVID-19 на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила начальник службы анализа и перспективного планирования управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Светлана Виллевальде. По ее словам, Российское кардиологическое общество инициирует длительное наблюдение за пациентами, которые имели сердечно-сосудистые осложнения во время COVID-19. По предварительным выводам, у людей, имеющих сердечно-сосудистые факторы риска или установленные сердечно-сосудистые заболевания, не больше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, чем у тех, кто не страдает такими заболеваниями. Но в случае заражения у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска или заболеваниями коронавирусная инфекция протекает тяжелее, риск летального исхода у них выше.

Мария Кожевникова подчеркнула, что меры профилактики коронавируса, конечно, надо соблюдать, но не в ущерб своему организму, которому необходимы и физические нагрузки (хотя бы неспешная ходьба), и свежий воздух, и солнечный свет. К тому же, как отметила врач, коронавирус «пришел» надолго и с ним надо учиться сосуществовать, поскольку все время прятаться от него за закрытыми дверями не получится.

Хотя все врачи отмечают и положительные изменения, которые произошли из-за коронавируса: например, в обиход вернулась очень полезная привычка тщательно и часто мыть руки, люди даже стали пользоваться дезинфицирующими средствами. Если эта позитивная тенденция сохранится, в проигрыше окажется не только COVID-19, но и множество других инфекций. Например, ощутимый удар будет нанесен по гриппу и ОРВИ, сезон которых уже начался. Мария Кожевникова напомнила, что даже к обычной простуде нельзя относиться легкомысленно. Любая вирусная инфекция, в том числе грипп, может дать осложнения на сердце в виде миокардита или перикардита. Если человек переносит болезнь на ногах, испытывает физические нагрузки, риск возникновения осложнений многократно увеличивается. Поэтому, если уж подхватили простуду, необходимо соблюдать рекомендации врача, постельный режим, исключить стрессы.

Первая помощь

Классический симптом «сердечного недуга»: жгучие давящие боли в груди. Если они появились, нужно обратиться к участковому терапевту. Но бывают и атипичные симптомы сердечных проблем – это боли в левом плече, отдающие в руку, или боли в челюсти. В каждом конкретном случае поставить диагноз и уж тем более назначить лечение может только врач, и с визитом к нему лучше не затягивать.

Если все-таки, как часто бывает, сердце «прихватило» внезапно, то первое, что нужно сделать, – вызвать скорую помощь. До приезда скорой надо освободить грудную клетку больного, чтобы ее ничто не сдавливало, открыть окно, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, дать попить холодной воды.

Мария Кожевникова положительно оценила проверенный временем способ первой помощи при сердечном приступе: таблетка нитроглицерина под язык. Кардиолог отметила, что этот препарат снимает загрудинные боли, но нельзя полагаться только на него. Это лекарство имеет немало противопоказаний к применению. И устраняет оно лишь боль, а не проблему, которая ее вызвала. Поэтому, даже если приступ боли прошел, необходимо обратиться к врачу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото medoverseas.ru