Вся наша жизнь – игра

Молодежный театр Коми представил комедию Гоголя «Игроки»

Премьерой «Игроков» по пьесе Николая Гоголя официально открыл свой первый творческий сезон республиканский Молодежный театр. Своего помещения и сцены коллектив пока не имеет, поэтому спектакль показали в театре драмы имени Виктора Савина 19 и 20 сентября.

Поставил спектакль приглашенный режиссер Новой сцены Александринского театра Хуго Эрикссен. Его сыктывкарская постановка стала первым проектом Молодежного театра, реализованным под патронажем Национального драматического театра России (Александринский театр, Санкт-Петербург).

Перу Николая Гоголя принадлежит несколько драматических произведений, и некоторые из них не завершены. Комедии «Ревизор» и «Женитьба» часто идут в российских театрах. А вот «Игроков» сыктывкарские зрители знают в основном по экранизациям. В частности, по фильму Павла Чухрая «Русская игра» (2007).

Действие пьесы происходит на протяжении одного дня в трактире провинциального города, куда заселяется карточный игрок и шулер Ихарев (актер Илья Кеслер), недавно выигравший восемьдесят тысяч. Про это узнают трое приятелей-шулеров: Швохнев (Константин Карманов), Кругель (Владимир Рочев) и Утешительный (Денис Рассыхаев). Они знакомятся с Ихаревым и признаются ему, что сами они такие же шулеры, как и он, и предлагают ему войти в их компанию. Ихарев соглашается. Так начинается игра «обмани шулера». Появляются подставные лица, крутятся крупные деньги. В итоге Ихарев лишается всех денег и в финале сетует на то, что кругом одни плуты и мошенники.

В сыктывкарской постановке события пьесы середины позапрошлого века перенесены в наше время. Костюмы, интерьер – все современное. Старинная пьеса оказывается весьма актуальной и для наших дней.

Спектакль удачно дополнила живая музыка (трио музыкантов играло на сцене) и песни на стихи группы «АукцЫон» в исполнении актрисы драмтеатра Светланы Мальковой. Певица заодно проводит экскурс в историю азартных игр в России. В постановке заняты студенты республиканского колледжа искусств Юрий Вакулов (клавишные), Ярослав Щемелинин (саксофон) и их преподаватель Надежда Михайлова (виолончель).

После окончания спектакля для желающих состоялся public talk – зрители могли высказать свое мнение о премьере, задать вопросы режиссеру и актерам. Оценку постановке дала приглашенная из Санкт-Петербурга театральный критик Татьяна Джурова. Член жюри и экспертных советов театральной премии «Золотая маска», преподаватель Российского института сценического искусства, создатель портала «Летающий критик» стала модератором дискуссии.

20 сентября перед началом спектакля в фойе театра прошла интерактивная программа. Открывая сезон нового театра, зрителей поздравили министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов и заместитель художественного руководителя Александринского театра Екатерина Слепышкова. Гостья из города на Неве напомнила, что полгода назад Александринский театр заключил соглашение с министерством культуры Коми.

– 27 марта было последним днем, когда мы работали в театре, а после этого все перешли на дистанционную работу, – рассказала Екатерина Слепышкова. – Это продолжалось почти полгода, и сейчас вы увидите наш первый «живой» проект. Надеюсь, что спектакль вам понравится. Скоро Александринский театр приедет в Сыктывкар на гастроли со спектаклем «Демагог». И, возможно, у нас впереди будет еще много совместных проектов.

Напомним, что решение о создании нового театра для молодежи было принято правительством Коми в прошлом году. Пока у Молодежного театра нет своего помещения, все спектакли и проекты реализуются на базе драмтеатра имени Виктора Савина. Первая премьера Молодежного театра планировалась на весну, но из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции была перенесена на осень. Это документальный спектакль «СКТВКР», посвященный столице республики (режиссер Максим Соколов из Санкт-Петербурга). На октябрь запланированы премьерные показы «СКТВКР», до конца года состоится премьера «Игры в фанты» по пьесе Николая Коляды в постановке актера и режиссера драмтеатра Дениса Рассыхаева.

Артур АРТЕЕВ

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