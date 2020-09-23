В новый сезон с новым логотипом

В Государственном театре оперы и балета Коми 22 сентября стартовал 63-й творческий сезон. В этот день зрители увидели премьеру балета Сергея Прокофьева «Золушка». 21 сентября в театр пригласили журналистов, чтобы рассказать о планах на год.

– Прошлый сезон оказался весьма необычным для нас, – отметил директор театра Дмитрий Степанов. – Из-за карантина нам пришлось прервать фестиваль «Сыктывкарса тулыс». Вначале мы перенесли его на июнь, а затем на сентябрь. Массового возврата билетов не было, все купленные билеты действительны. Фестиваль будет продолжен, зрители увидят шесть фестивальных концертов и спектаклей, в том числе две премьеры прошлого сезона.

В балете «Золушка» (хореография и постановка главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной) блистала ведущая солистка театра «Кремлевский балет» Алина Каичева, ее сценическим партнером выступил Роман Миронов. Опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» в постановке главного режиссера театра Ильи Можайского и главного дирижера театра Романа Денисова – это еще один подарок зрителям. Ее премьера состоится 25 сентября. Второго октября в театральной афише опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Опера стала первой постановкой открывшегося в 1958 году театра, в дальнейшем ее несколько раз восстанавливала легендарный худрук Ия Бобракова, именем которой назван фестиваль «Сыктывкарса тулыс». Главные партии исполнят молодые талантливые солисты московского и санкт-петербургского театров Евгений Качуровский (Онегин) и Роман Арндт (Ленский).

Участниками гала-концерта станут солисты оперной и балетной труппы, артисты хора, балета, оркестра, а также приглашенные исполнители. 27 сентября состоится концерт всемирно известного пианиста Дениса Мацуева. Это его второе выступление с симфоническим оркестром театра оперы и балета Коми. В программе вечера – Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Завершится фестиваль 3 октября концертом-аперитивом «Volare, cantare… non solo l’opera», посвященным итальянской музыке. Арии и ариетты, неаполитанские песни, романтичная эстрада, ставшая классикой, – все это прозвучит в исполнении солистов театра.

В октябре гостей соберет фестиваль балетного искусства финно-угорских регионов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»). Впервые спектакли фестиваля пройдут не только в Сыктывкаре, но и в Ухте. Ухтинские зрители увидят «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», в Сыктывкаре покажут балет «Яг-Морт» Якова Перепелицы. Также в афише фестиваля – «Золушка» и гала-концерт с участием приглашенных артистов.

В ноябре труппу театра ждут большие гастроли. На всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Москве наши артисты покажут балет «Золушка» и оперетту «Принцесса цирка». Затем театр отправится в Архангельск, с 9 по 12 ноября состоятся обменные гастроли с Санкт-Петербургом. В Северной столице на сцене театра музыкальной комедии пройдут балеты «Золушка» и «Дон Кихот», опера «Любовный напиток», оперетта «Принцесса цирка» и детские сказки, а театр музкомедии покажет свои спектакли в Сыктывкаре с 19 по 22 ноября. Также артисты из нашего театра выступят в Петрозаводске и Вологде.

О проектах симфонического оркестра рассказал его главный дирижер Роман Денисов:

– Цикл концертов будет посвящен юбилеям великих композиторов – Петра Чайковского и Людвига ван Бетховена. Будет представлен и ежегодный проект «Таланты XXI века». Участники концертных программ – юные дарования Коми, молодые музыканты, которым предоставляется возможность выступить с симфоническим оркестром театра. Также под аккомпанемент оркестра артисты будут читать сказки «Щелкунчик» и «Золушка». По-новому зазвучит программа «Музыка кино».

В этом году в театре организовали два небольших коллектива. Это камерный оркестр и Brazz Band для духовых инструментов, в составе которого играют директор театра Дмитрий Степанов (труба) и его заместитель Сергей Фещенко (ударные).

В пандемию театр на деньги министерства культуры Коми начал закупать новые инструменты. Уже приобретены четыре струнных инструмента и гобой. Программа закупки рассчитана на три года, при этом инструменты для себя музыканты выбирают сами.

Премьерой сезона станет оперетта Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Она шла в Сыктывкаре много лет назад. К новогодним праздникам театр традиционно подарит маленьким зрителям сказочную премьеру.

Помимо всего, к открытию сезона театр подготовил новый фирменный стиль, логотип, а также обновил сайт, на котором появился театральный блог. Одной из приоритетных задач стало упрощение приобретения билетов в интернете.

Артур АРТЕЕВ

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