В Мутном Материке обновлен мемориал фронтовикам

18 сентября в усинском поселке Мутный Материк состоялось торжественное открытие обновленного мемориального комплекса землякам-воинам, участникам Великой Отечественной войны, сообщает портал «Усинск.Онлайн».

В рамках реализации народного проекта были выполнены работы по демонтажу старых плит, установке новых в гранитном исполнении с гравировкой имен вернувшихся и не вернувшихся с войны фронтовиков.

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. Его общая стоимость составила 555 556 рублей, в том числе полмиллиона выделил республиканский бюджет, остальную сумму – муниципалитет.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online