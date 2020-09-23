Тяжелоатлеты Коми провели сборы в Зеленодольске

Сборная команда Республики Коми по тяжелой атлетике усиленно готовится к крупным внутрироссийским турнирам. Более двух недель спортсмены работали на сборе в Зеленодольске. Об этом «Республике» сообщил старший тренер сборной команды Евгений Костин.

– Мы готовимся к первенству России среди молодежи, которое пройдет во Владимире 5-11 октября, а также к чемпионату Северо-Западного федерального округа, он пройдет в Выборге с 28 октября по 1 ноября.

Пандемия коронавируса, как отметил Евгений Костин, внесла в тренировочный цикл большие коррективы, пришлось искать варианты для более продуктивной работы, в том числе и по этой причине было решено провести сборы в Зеленодольске. На этой неделе команда готовится в Сыктывкаре. Физически спортсмены уже набрали неплохую форму, но впереди еще много работы.

Напомним, что в августе команда Коми успешно выступила на чемпионате России по тяжелой атлетике в Грозном. Олег Лаптев в весе до 61 кг завоевал бронзу в упражнении «толчок» и серебро в «рывке» и стал серебряным призером чемпионата.

Ярослав СЕВРУК

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