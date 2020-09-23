«Строитель» прервал борьбу за Кубок России

Сезон-2020/21 для сыктывкарской хоккейной команды «Строитель» традиционно стартовал с выступления в Кубке России, который проходил в Ульяновске 11-18 сентября. Клуб из Коми начал его с четырех поражений подряд, однако затем одержал две победы. Подопечные Павла Франца уже возвратились в Сыктывкар и готовятся к чемпионату страны.

Уступив московскому «Динамо», ульяновской «Волге», кировской «Родине» и казанскому клубу «Ак Барс Динамо», 16 сентября «Строитель» сумел-таки оформить первую кубковую победу: со счетом 7:6 сыктывкарцы одолели нижегородский «Старт». На следующий день клуб из Коми победил мурманский «Мурман» со счетом 3:2. В последней кубковой встрече 18 сентября «Строитель» не смог порадовать болельщиков, уступив архангельскому «Воднику» – 4:6.

Клубная пресс-служба сообщает, что, вернувшись в Сыктывкар, с 21 сентября хоккеисты перешли на режим двухразовых тренировок. Также тренерский штаб проведет аналитическую работу по итогам выступления в Кубке России и сделает соответствующие выводы. Кроме того, руководство клуба решает организационные вопросы по проведению в ближайшее время встречи с болельщиками и журналистами.

Ярослав СЕВРУК

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