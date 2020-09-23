Мастер-классы ответственного родительства

Артем Ермолин из села Трусово Усть-Цилемского района уже семь лет в одиночку воспитывает дочь с диагнозом «аутизм». Мужчина уверен, что занятия с ребенком, имеющим ментальные нарушения, развивают не только самого ребенка, но и его воспитателя. Своим опытом он делится в социальных сетях и в своем блоге на YouTube с другими родителями особых детей.

То, что с дочкой что-то неладно, родители заподозрили уже в первый год после ее рождения. Настя отставала в развитии от других детей: долго не начинала ходить, не разговаривала.

– Когда дочери исполнился год, она начала произносить первые слова – папа, мама, дай, но после того, как полежала с мамой в республиканской больнице, замолчала и долго вообще не говорила. Мы чувствовали, что есть какая-то проблема, но врачи не могли установить диагноз. Когда Насте уже было пять лет, в числе других врачебных версий появился диагноз «расстройство аутистического спектра». Что это означает, нам никто не объяснил. И только когда у нас появился интернет, мы изучили всю информацию по этой теме. К тому времени Насте было уже восемь лет, – рассказал Артем.

Семь лет назад супруги Ермолины развелись, и Артем через суд настоял на том, чтобы дочь осталась жить с ним. С того момента жизнь мужчины полностью посвящена ее воспитанию. В усть-цилемской глубинке вообще с работой не очень хорошо, но, пока семья не распалась, Артем работал то на местном маслозаводе, то на сельхозработах. А после развода все заботы о дочери легли на плечи отца, и от работы пришлось отказаться. Ведь то, что обычный ребенок легко усваивает в процессе жизни, особому ребенку нужно неоднократно показать.

– Это же нарушения в мозговой деятельности. Никогда не знаешь, как мозг твоего ребенка перерабатывает ту или иную информацию, поэтому нужно наблюдать за ним, закреплять навыки, контролировать его действия, – поясняет отец.

Артем учит дочь управляться по хозяйству, готовить еду, топить печь. Папа для дочери – неоспоримый авторитет, и ему не приходится тратить время на ненужные препирательства, девочка охотно учится всему. Настя уже освоила не только самые простые навыки – такие как сварить пельмени или макароны, но умеет даже печь нехитрые пироги к чаю. «Мастер-классы» от своей дочери Артем снимает на видео и выкладывает в соцсети под названием «Бытовые навыки аутиста. Чему научили дочь». Глядя на происходящее в клипах, сложно поверить, что девочка имеет какие-то серьезные нарушения: настолько четкие и уверенные ее действия. Она легко передвигается по кухне, знает, где какие продукты лежат, уверенно орудует кухонными принадлежностями. При этом параллельно отец закрепляет у дочери не только кулинарные навыки, но и обучает внимательности и учит соблюдать пропорции. К примеру, необходимое количество макарон Настя отмеряет специальным стаканом, тут же рядом лежат обыкновенные бухгалтерские счеты: каждый отмеренный стакан – одна отложенная на счетах косточка. Закинув макароны в кипящую воду, девочка включает таймер. В общем, все по науке.

– Мои видеоролики убеждают других родителей, что аутизм – это не приговор, что такого ребенка можно научить определенной самостоятельности. Конечно, совсем один такой человек вряд ли проживет, но при умелом сопровождении вполне может себя обслужить, – говорит Артем.

По мнению мужчины, деревенская жизнь с ее близостью к природе и животным, с ее условиями быта очень благотворно сказалась на развитии Насти. Ведь это та самая терапия, за которую в городе надо платить деньги и специально куда-то ездить. А тут ребенок растет на природе, целый день на воздухе, в здоровом крестьянском труде. Хотя, конечно, без чуткого руководства взрослого успеха в развитии быть не может. И потому, воспитывая свою дочь, Артем сам постоянно учится – ищет какую-то полезную информацию по работе с такими детьми в интернете, знакомится там с родителями особых детей, с которыми они потом обсуждают возникающие проблемы и делятся своими педагогическими секретами.

Конечно, неполная семья – это не есть хорошо, а тем более в воспитании девочки без женской помощи не обойтись. Поэтому до недавнего времени основным помощником в женских вопросах для Насти была тетя – родная сестра Артема, которая тоже многому учила девочку. А грамоту Настя постигала в коррекционной школе восьмого типа.

Недавно отец с дочерью переехали из Трусово в Сыктывкар. Мысль о том, что девочку нужно перевозить в город, возникла у Артема, когда Настя начала подрастать. Отец понял, что, оставшись в деревне, дочь остановится в развитии. Ведь в основном она уже научилась обслуживать себя, ходить в местный магазин с запиской от отца, что надо купить, изучила все деревенские маршруты. Но ей нужно заниматься спортом, общаться со сверстниками, развивать новые навыки самостоятельной жизни, а жизнь в деревне уже не может этого дать. К тому же жизнь в городе всегда открывает новые перспективы, ведь все инновации город усваивает быстрее. Так, из интернета Артем узнал о сыктывкарской тренировочной квартире «Теплый дом», в которой особенные дети учатся жить самостоятельно. Съездил туда вместе с Настей, которой там очень понравилось. После этого переезд в город стал вопросом времени.

Благо возможность для переезда у Артема появилась: родственники дали ему в пользование квартиру в Сыктывкаре. Сюда он с дочерью переехал минувшим летом. Сейчас Настя учится в коррекционной школе, где с ней занимаются опытные специалисты по работе с детьми с ментальными нарушениями. Каждое утро отец везет ее на занятия из Орбиты в Эжву, и, пока Настя занимается, а это полтора-два часа, он в ожидании окончания занятий гуляет по улице, делает необходимые покупки.

Поскольку Артем вынужден все время находиться при дочери и потому не может работать, денег на платные занятия спортом в семье нет. Но активный папа изучил всю информацию в интернете о возможностях бесплатных занятий спортом для особых детей в Сыктывкаре. Недавно Федерация тяжелой атлетики Республики Коми начала реализацию проекта «Доступный спорт». В рамках этого проекта открылась бесплатная секция для детей и подростков, оборудованная инвентарем для занятий тяжелой атлетикой и оздоровительной физкультурой. Каждому ребенку здесь гарантирован индивидуальный подход, составляется план тренировок и восстановительных занятий.

«Сегодня Настюша первый раз занималась на секции. К сожалению, снять удалось немного, так как это первое занятие, и, чтобы дочь занималась, мне пришлось заниматься вместе с ней», – написал Артем на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где разместил видеоотчет из спортзала. Артем уже сходил с Настей в бассейн в микрорайоне Орбита и записал дочь на секцию плавания.

Жизнь в городе, естественно, внесла много нового и в бытовом плане. Ведь после деревни для Насти все в новинку: и городские улицы с их активным транспортным движением, и необходимость ездить в общественном транспорте, и даже квартира с городскими удобствами. Ведь в деревенском доме не было ни ванны, ни душа. Научить взрослую девочку пользоваться душем и ванной вызвались активные мамы таких же особых детей, с которыми Артем познакомился еще до приезда в Сыктывкар в интернете. Да и вообще, в городе он не одинок. Он уже знает все общественные организации, которые занимаются защитой прав детей-инвалидов, и активных родителей, которые готовы помогать друг другу в вопросах воспитания. Все, что он делает для своей дочери, наполняет жизнь Артема смыслом, заставляет его держать себя в форме, быть в курсе всего нового. Одним словом, дочь не дает ему расслабляться и стареть.

– Конечно, я думаю о том, как будет жить Настя, если вдруг меня не станет, – признается Артем. – Поэтому и делаю все возможное для того, чтобы она максимально была готова к самостоятельной жизни. В некоторых, пока еще немногих городах России уже есть практика проживания людей с особенностями развития в отдельных квартирах небольшими группами под присмотром сопровождающего. Надеюсь, когда-нибудь и в Сыктывкаре этот опыт будет внедрен. Конечно, процесс этот небыстрый, потому что все, как обычно, упирается в финансы. Но то, что невозможно сегодня, может стать возможным завтра.

Артем уверен, что риск потеряться в городе у людей с аутизмом очень велик, поэтому необходимо учить Настю самостоятельно передвигаться, хотя бы по самым необходимым маршрутам. Поэтому мужчина мечтает, чтобы система «Безопасный город», которую недавно начали внедрять в республике, скорей заработала в полную силу.

– Каждый год бывают случаи, когда теряются особые дети, – объясняет он. – Теряются и взрослые инвалиды, и пожилые, страдающие старческим слабоумием. Нередко эти случаи заканчиваются трагически. Грамотное внедрение системы позволит гораздо быстрее находить потерявшихся. А значит, и сократится число трагических исходов.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com