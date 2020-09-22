«Северная баркарола» Валерия Нечаева

Персональная выставка работ одного из самых ярких непрофессиональных художников Республики Коми Валерия Нечаева открылась 15 сентября в Национальной галерее Коми. В экспозиции самобытного мастера из корткеросского села Сторожевск «Северная баркарола» представлены живописные произведения и пара пластических работ – сказочных птиц.

Валерий Нечаев – художник разноплановый, он пишет пейзажи, иконы, жанровые картины. Природа, отношение человека к окружающему миру – главная тема его творчества. Прошлый год был юбилейным для художника, который родился в октябре 1949 года в Сторожевске. Детство его прошло под Ухтой. До армии работал на нефтепромысле в Нижнем Одесе. Был слесарем, занимался обслуживанием оборудования нефтепроводов. В армии писал портреты и картины, талантливого солдата посылали учиться на баталиста в студию военных художников, однако эта тема его не заинтересовала. После армии Валерий Нечаев вернулся в родное село. Работал кочегаром в сельской котельной, пожарным. Будучи заядлым любителем охоты и рыбалки, много времени проводил на охотничьих заимках. Серьезно стал заниматься живописью только с 1967 года, пробовал себя и в графике, создавал разнообразные поделки из природных материалов.

Валерий Нечаев не только художник, но и таксидермист (мастер по изготовлению чучел). В своих работах он использует различные материалы: коряги, шишки, перья и лапы птиц, шкуры животных, детские куклы, бусинки, старые грампластинки, кости диких и домашних животных и многое другое. Основой многих его композиций являются чучела животных, материалы для которых художнику приносят охотники. Иногда получается весьма причудливое сочетание.

– Особенность творчества Валерия Нечаева, выделяющая его на фоне большинства художников-любителей в Коми, это стремление воплотить мир образов, рожденных собственной фантазией, налет мистицизма и романтики, – рассказала «Республике» куратор выставки – заместитель директора по научной работе Национальной галереи Коми Наталия Плаксина. – Основными мотивами творчества Нечаева были таинственные лесные пейзажи под луной, охотничьи заимки, лесные сторожки, в которых всегда ощущается присутствие мистики и волшебства. В последнее десятилетие, после принятия Валерием Нечаевым крещения, он все чаще обращается к христианской истории, истории Отечества, православия. Персонажами его картин становятся святые подвижники, отшельники, ушедшие от мира и живущие в молитвенном уединении в гармонии с природой. Именно эта тема определяет камертон выставки «Северная баркарола».

Как отметила Наталия Плаксина, в советские годы художника хорошо знали в республике и даже за ее пределами. В 1980-е он был дипломантом и лауреатом всероссийских фестивалей самодеятельного творчества, проходивших на ВДНХ в Москве. Работы художника экспонировались в Петрозаводске, Кирове, Вологде, Ярославле. Несколько его работ были закуплены в «Золотой фонд народного искусства Республики Коми» (впоследствии переданный в муниципальные музеи региона).

– В 1990-е годы, когда искусство художников-любителей оказалось в забвении, Нечаев, утратив связи с профессиональной художественной средой, которая ориентировала самоучек на работу с натурой и следование методам реалистической живописи, ушел в мир своей фантазии, – добавила куратор выставки. – Тематика его творчества обогатилась новыми сюжетами, почерпнутыми из самых разнообразных информационных источников.

Работая не для выставочных залов, а для себя, Нечаев стал писать картины небольшого формата, его палитра стала ярче и экзотичнее. С холстов перешел на оргалит, шли в ход и грампластинки, сохранившиеся в домах односельчан.

Как сказал о художнике искусствовед Генрих Козловский, Валерий Нечаев «вырастил свой талант в мастерской природы. Его образы приобретают обобщенный художественный образ, перерастают в космические символы, вводятся в ноосферу живого космоса». Природа родного края, окрестностей Сторожевска, стала основным источником причудливых образов и сюжетов, которые «в его творчестве приобретают обобщенный художественный образ, перерастают в космические символы».

Автору удалось создать неповторимый мир образов, основанный на сочетании традиционных представлений древней коми мифологии и массового сознания современности. В каждой работе сельского художника свой неповторимый мир и своя загадка. Например, в его Екатерининском канале спрятан профиль российской императрицы, в честь которой и был назван канал. У художника есть картины-ребусы, картины-цитаты на творчество знаменитых художников прошлого (например, на «Девятый вал» Айвазовского), произведения на исторические, мифологические и сказочные сюжеты.

Валерий Нечаев не любит комментировать свои картины. Он считает, что каждый должен иметь свое представление, взгляд, каждый должен сам осмысливать индивидуально и делать выводы.

Выставка завершает юбилейный год художника, отметившего в октябре прошлого года свое

70-летие. Автор посвятил ее памяти своего друга и единомышленника Генриха Васильевича Козловского – ведущего методиста Дома народного творчества, ценителя творчества талантливых художников-самоучек, ушедшего из жизни в прошлом году.

В 2007 году, после более чем десятилетнего перерыва, работы Валерия Нечаева вновь увидели зрители на республиканской выставке наивного искусства «Золотой сон» в Национальной галерее Коми. С тех пор интерес к художнику не ослабевает, и уже дважды – в 2009 и 2014 годах – в стенах галереи с успехом прошли его персональные выставки. Трижды картины Валерия Нечаева становились участниками московских международных фестивалей наивного искусства «Фестнаив».

Выставка в галерее будет работать до 11 октября.

Артур АРТЕЕВ

Фото автор