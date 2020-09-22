Дальневосточный ленд-лиз

Как контр-адмирал Попов одержал победу в переговорах с американскими союзниками

75 лет назад, 16 сентября 1945 года, в Харбине прошел Парад Победы советских войск, ознаменовавший окончание войны СССР с Японией и в целом Второй мировой войны. Накануне этого исторического события состоялась передача по морскому ленд-лизу Тихоокеанскому флоту СССР американских кораблей. Непосредственное участие в приемке судов принимал уроженец Коми края – контр-адмирал Борис Дмитриевич Попов. Материалы о судьбе нашего земляка и его роли при выполнении важного правительственного задания на Дальнем Востоке «Республике» предоставила ученый секретарь Национального музея Коми Валентина Сова.

Парад Победы в Харбине был четвертым по счету из состоявшихся в 1945 году. Главным по значимости, несомненно, является Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Самый первый победный парад советских войск состоялся в поверженной столице третьего рейха 4 мая 1945 года. Его принимал военный комендант Берлина генерал Николай Берзарин. Воины прошагали у Бранденбургских ворот. В Берлине же, но уже осенью, 7 сентября 1945 года, по предложению маршала Жукова провели третий парад – с участием союзных войск. От каждой союзной нации участвовали сводный полк в тысячу человек и бронетанковые части. Четвертый парад советских войск в Харбине 16 сентября напоминал первый парад в Берлине: наши воины шли в полевой форме. Танки и САУ замыкали колонну.

Решение о том, что Советский Союз вступит в войну с Японией, было принято еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. Это были самые непродолжительные военные действия. Уже 2 сентября правительство Японии подписало акт о капитуляции.

В сводках Совинформбюро диктор называл города и населенные пункты Кореи и Маньчжурии, освобожденные советскими войсками. Сообщалось о боевых успехах торпедных катеров, о высадке наших морских десантов на Курилах, на Южном Сахалине и побережье Северной Кореи. Группировка войск Красной армии на момент начала наступления имела серьезный численный перевес над противником: только по количеству бойцов он достигал 1,6 раза. По количеству танков советские войска превосходили японцев примерно в пять раз, по артиллерии и минометам – в десять раз, по самолетам – более чем в три раза. Превосходство Советского Союза было не только количественным. Техника, состоявшая на вооружении Красной армии, была значительно более современной и мощной, чем у Японии. Преимущество давал также опыт, полученный нашими войсками во время войны с фашистской Германией.

Соединенные Штаты Америки, заинтересованные в скорейшем вступлении СССР в состояние войны с Японией, согласились выделить по морскому ленд-лизу около 250 судов различных классов. Местом для передачи кораблей была названа бухта Колд-Бей, что на юго-западе Аляски. Окруженная плоскими пустынными холмами, защищающими ее от ветров и во время сильных штормов, бухта оставалась довольно спокойным местом для кораблей.

Еще в апреле 1945 года из Владивостока в Колд-Бей вышли транспорты с моряками-тихоокеанцами для обучения на американских кораблях. Руководил передачей американских кораблей в состав Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Никитин. Вскоре тысячи советских матросов, старшин и офицеров оказались на Аляске. Прибыл в Колд-Бей и командир соединения тихоокеанцев контр-адмирал Борис Попов со своим штабом. Прошло немного времени, и на первом принятом корабле подняли советский военно-морской флаг. Советские экипажи быстро осваивали американскую технику. Передача кораблей сопровождалась торжественной церемонией, в ходе которой выступали американский командир и принимавший у него судно советский офицер.

К 25 августа 1945 года морской департамент США обучил 3700 советских офицеров и добровольцев и увеличил число моряков до 12400 человек. К этому времени 149 судов уже были отправлены в СССР.

Ключевыми фигурами в подготовке передачи и приема кораблей были с советской стороны контр-адмирал Борис Дмитриевич Попов, с американской – капитан военно-морских сил США Уильям Стюарт Максвелл.

Имя Бориса Дмитриевича Попова уроженца Коми края известно немногим жителям республики, несмотря на то, что его отец Дмитрий Яковлевич Попов был активным общественным деятелем Коми края, депутатом IV Государственной думы, одним из авторов идеи образования Коми автономной области. Священник Дмитрий Попов, отрекшись от духовного сана, стал уездным комиссаром финансов и социального страхования Усть-Сысольского уезда, редактором местной газеты «Зырянская жизнь» и членом редколлегии журнала «Богатство Севера», издававшегося в городе Великие Луки. С осени 1919 года Попов служил в губернском исполкоме в Великом Устюге.

В семье воспитывалось шестеро детей. Борис родился 14 апреля 1908 года в селе Деревянное, как тогда называли Деревянск. Учился в местном земском училище. Осенью 1926 года он успешно сдал экзамены и поступил в Ленинградское военно-морское училище имени Фрунзе. Репетитором по всем предметам стала его старшая сестра Александра. Но сдаче экзаменов предшествовало собеседование, на котором у него поинтересовались происхождением. Борис был готов к этому – рассказал о своем отце. А в завершение разговора с членами комиссии он достал из паспорта записку, которую ему еще при жизни вручил отец Дмитрий Яковлевич со словами: «Воспользуйся ею, только когда будет в том крайняя необходимость. Ты покажешь эту записку и скажешь, что твой отец встречался с Лениным». На небольшом клочке бумаги ленинской рукой была написана одна фраза: «Отнеситесь к тт. Попову и Елькину с доверием». Так Борис Попов стал курсантом военно-морского училища.

В книге Виктора Йолтуховского «Знаменитые люди Северного флота» приведены анкетные данные Бориса Попова, полученные им из Военно-морского архива Санкт-Петербурга. В 1930 году Борис Дмитриевич, окончив училище, был направлен на Дальневосточную военную флотилию. Начинал службу вахтенным начальником СКР «Боровской», в январе 1935 года получил назначение на должность начальника 3-го отделения 4-го отдела штаба морских сил Дальнего Востока. С марта 1936 года он стал помощником начальника отдела боевой подготовки штаба Тихоокеанского флота, через год командиром эсминца «Резвый». Во время военных действий у озера Хасан Борис Попов был назначен начальником штаба вновь сформированного Морского отряда особого назначения. В октябре 1940 года Попов уже начальник штаба, а с августа 1942 года – командир бригады эсминцев Тихоокеанского флота, с октября того же года – начальник штаба, командир отряда легких сил Тихоокеанского флота. В октябре 1944 года ему было присвоено звание контр-адмирала.

В течение августа, пока еще шла война с Японией, из Колд-Бея ушли в порты советского Дальнего Востока еще тридцать кораблей, в том числе двенадцать фрегатов. Для завершения части программы ленд-лиза оставалось поднять военно-морской флаг СССР на девяти кораблях. Работу можно было завершить в считанные дни. Но тут американцы стали затягивать передачу под самыми разными предлогами, а четыре оставшихся фрегата вообще не предъявляли к приемке. Сказывались политические перемены в высших правительственных сферах в Вашингтоне. Если на Ялтинской и Потсдамской конференциях США и Англия настаивали на скорейшем вступлении нашей страны в войну против Японии, то теперь, после разгрома Квантунской армии и освобождения советскими Вооруженными силами Маньчжурии и Северной Кореи, Курильских островов и Южного Сахалина, правящие круги США и Англии опасались усиления военно-политических позиций нашей Родины на Дальнем Востоке, боялись укрепления Народно-освободительной армии Китая и народной власти в Северной Корее. Незамедлительно началась переоценка вклада нашей страны в победу над милитаристской Японией.

По воспоминаниям капитана первого ранга Никитина о тех событиях: «…по поведению капитана Максвелла контр-адмирал Попов и офицеры штаба поняли, что в Колд-Бее со дня на день ждут распоряжения морского министерства о прекращении действия соглашения по ленд-лизу. Б.Д. Попов пришел к выводу, что пассивно ожидать дальнейшего развития событий нельзя. 3 сентября, на следующий день после получения сообщения о капитуляции Японии, я проводил адмирала на аэродром. Но, видно, мы все-таки промедлили, так как уже 5 сентября капитан Максвелл принес в наш штабной коттедж телеграмму: командиру базы Колд-Бей предписывалось прекратить передачу кораблей СССР и снять советские экипажи с тех из них, на которых еще не успели поднять наш флаг. Таким образом, мы должны были отдать американцам даже корабли, фактически уже принятые, но пока что проходившие необходимый курс боевой подготовки перед переходом во Владивосток».

Для Тихоокеанского флота нужно было получить еще девять кораблей, однако уверенности в том, что это осуществится, ни у кого не было. Но 9 сентября Борису Попову удалось договориться в морском министерстве о том, чтобы нам передали все находившиеся в Колд-Бее и предназначенные для советского Военно-морского флота корабли – при этом в акте была указана не фактическая дата подъема советского флага, а 4 сентября.

Далее Никитин продолжает: «И сейчас, через тридцать с лишним лет думаю, что такого решения морского министерства Б.Д. Попов смог добиться только благодаря личным контактам. Живой, обаятельный, очень непосредственный человек, адмирал импонировал американцам. Он умел находить общий язык и устанавливать дружеские отношения с высокопоставленными офицерами флота США. Борис Дмитриевич почти всегда мог убедительно доказать необходимость помощи «русскому союзнику» в том или ином конкретном случае».

Благодаря усилиям Бориса Попова, вернувшегося в Колд-Бей 12 сентября, приемка кораблей возобновилась и протекала без каких-либо недоразумений. На другой день утром офицеры штаба Попова простились с капитаном Уильямом Максвеллом и американскими офицерами, поблагодарили русских переводчиков, вручили им памятные подарки.

15 сентября из бухты ушел последний отряд советских моряков. На грот-мачте одного из фрегатов был поднят флаг младшего флагмана – контр-адмирал вместе со своим штабом уходил во Владивосток. Так закончила выполнение правительственного задания группа Бориса Попова.

В апреле 1946 года контр-адмирал Попов был назначен начальником штаба Управления боевой подготовки Военно-морских сил СССР, а в августе того же года – начальником штаба Северного флота. В эти годы флот получал новые корабли, самолеты, более совершенную технику. У подводных лодок была увеличена автономность и дальность плавания. Североморцы осваивали новую технику, имея большой военный опыт.

В сентябре 1947 года Борис Дмитриевич Попов был переведен командиром 3-й бригады траления Черноморского флота. Через два года, в ноябре 1949-го, контр-адмирал был уволен в запас.

Заслуги нашего земляка высоко оценены: он награжден двумя орденами Красного Знамени (1945, 1946), орденом Красной Звезды (1944), медалями, а также орденом США «Легион достойных» (1946).

Последние годы жизни Борис Дмитриевич Попов проживал в Одессе, он скончался в 1984 году после инсульта. К сожалению, неизвестно, чем наш земляк занимался после ухода в запас, нет сведений о его семье и родных. В Национальном музее Коми надеются получить отклик на эту публикацию.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлены Национальным музеем Коми