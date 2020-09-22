Баскетболистка Валерия Мосеевская: «В Курске привыкаю к игре на новой позиции»

Главная баскетбольная надежда Коми, победительница международного турнира в Испании в составе сборной России «до 15 лет» Валерия Мосеевская с этого года больше не тренируется в Сыктывкаре. Талантливую сыктывкарку пригласили в Курск, где клубная система местного «Динамо» является одним из главных центров подготовки баскетболисток страны. Теперь 16-летняя спортсменка учится и тренируется в Курске. В интервью «Республике» она рассказала о смене игрового амплуа и уровне конкуренции среди лучших российских баскетболисток.

– Вы привлекались уже к играм за курскую команду и становились даже чемпионкой России по своему возрасту неоднократно в ее составе. То есть предложение именно от них поступило не случайно. А были ли еще варианты?

– Вариантов было несколько, но мы их не рассматривали. Мама никак не решалась отдать меня, держала у себя под крылом в родном Сыктывкаре, я в общем-то была и не против, хотя, может, и расстраивалась, что не отпускает, но сейчас понимаю, что тогда была не готова ни морально, ни физически. А сейчас тренируюсь нормально и рада, что мы выбрали именно Курск.

– Как поступило предложение?

– В середине мая поступило предложение от курского клуба «Динамо» о переходе в команду «Динамо-Юниор». Я сказала, что этот шанс уже нельзя упускать. Всем близким решение далось тяжело. Особенно бабушке, она вообще больше всех переживала. А моя тренер Елена Владимировна Петина сказала: «Ну вы что, отпускайте, пора уже». Руководство спортшколы тоже было не против, поддержали это решение. Многие пожелали мне успехов в новой команде.

– Какова ситуация с пандемией коронавируса в Курске?

– Ситуация такая же, как и в Сыктывкаре. По контракту мы продолжаем соблюдать все меры безопасности: носить маску, перчатки и избегать большого скопления людей в закрытом пространстве.

– Как вы переживали пандемию на самоизоляции?

– Свободного времени было мало, с утра до вечера делала уроки. Очень много задавали, подтянула много предметов. У меня появились знания благодаря дополнительному материалу, который изучала на самоизоляции.

Также уделяла время самоподготовке: тренировалась в домашних условиях, используя подручные средства – специальные фитнес-резинки и различные физические упражнения. Для поддержания физической формы бегала в подъезде по лестнице, примерно минут по 30.

– А потом к отъезду в Курск как готовились?

– В начале июня отдохнула в Ярославле у бабушки. В конце июня и в июле в Сыктывкаре занимались индивидуально с Еленой Владимировной Петиной на улице по программе, которую скинули тренеры Курска. Благодаря этому была физически готова к сборам и с первых тренировок стала хорошо себя проявлять.

– Там вы живете в интернате при баскетбольной школе?

– Нет, живу на съемной квартире. Нам снимают жилье, мама меня контролирует по видеосвязи и звонкам. Стараюсь ее не подводить, сама справляюсь со всем. За нами закреплен воспитатель, которая контролирует учебу и быт.

– Тяжело было привыкать к самостоятельной жизни?

– Самостоятельно пока я в жизни ничего не решаю. Выручает то, что у нас организованное питание. А прибраться и постирать проблем не составляет. Но по родителям и бабушкам уже соскучилась.

– Как оцениваете перемены в сыктывкарской «Нике»?

– Когда узнала, что «Ника» переходит в премьер-лигу, то это было очень неожиданно для меня. Новый коллектив еще только сыгрывается, надеюсь, войдут в пятерку сильнейших команд России, тренерский состав отличный: Дмитрий Олегович Шумихин и Ольга Леонидовна Доронина. Хочу пожелать тренерам и команде успехов и побед на этом уровне.

– Кстати, какой-то дедовщины, когда с «Никой» тренировались, не было?

– Нет, там все поддерживали друг друга, в том числе и меня. Видели, что волнуюсь, и подсказывали. Дмитрий Олегович терпеливо относился к тому, что я, будучи самой неопытной и молодой, делала ошибки. Так же и на сборах по подготовке к международному турниру в составе сборной U-16, где он же был тренером, атмосфера в команде была дружелюбная.

– А в Курске насколько высока конкуренция?

– В этом году собрали очень талантливых баскетболисток со всей России. В команде ровный состав, поэтому конкуренция достаточно высокая. Это стимулирует не стоять на месте, а развиваться дальше.

– В сентябре прошлого года, когда мы с вами общались, рост у вас был 184 сантиметра. Подросли за год?

– Да, на один сантиметр.

– Надо быть выше, чтобы серьезно конкурировать на взрослом уровне в женском баскетболе?

– Есть баскетболистка с ростом 188 см, и она играет на позиции центрового. Рост, казалось бы, не такой уж большой, но она сейчас в сборной России выступает. Она у нас в «Нике», кстати, играла, это Валентина Кожухарь. Думаю, что сейчас в моей ситуации рост не главное, а главное, как сказал тренер, уметь думать, видеть игру и не уступать по техническим данным. В Сыктывкаре я играла на четвертом-пятом номере (в баскетболе так называют тяжелых форвардов и центровых, они действуют в основном под кольцом – авт.), а сейчас меня переводят на позицию третьего номера (третий номер в баскетболе – это легкий форвард, который должен совершать много результативных бросков, – авт.). Дома наигрывала пятый и четвертый номер еще и потому, что высоких игроков вообще в столице Коми не было, а тут, наоборот, их много. Немного грустно иногда, что не могу вернуться к прежней игре, но ничего, думаю, привыкну.

– Вы отмечали, что с вами работает сербский специалист Момир Тасич. Это главный тренер команды суперлиги «Динамо-Фарм». А вы ведь еще выступаете за юниорскую команду?

– Он работает с нами, командой ДЮБЛ, и командой суперлиги «Динамо-Фарм». Меня уже иногда привлекают к тренировкам с командой суперлиги. В Курске есть баскетболистка Олаири Косу, и она в свои 15 лет тренируется и играет в основном составе команды премьер-лиги «Динамо».

– То есть в 15-16 лет нужно уже выходить на серьезный уровень или как минимум готовиться к этому?

– Если в 15-16 лет тебя уже заметили и поверили в твои силы, то это здорово. А готовиться к будущим успехам надо всегда.

– Получается, что тенденция мужского баскетбола, когда все идет к тому, что на всех позициях будут играть именно «большие» игроки, переходит и на женский?

– Да, стереотип, что «большим» не нужно владеть дриблингом и дальним броском, активно рушится, и я являюсь свидетелем этого, проверено на себе, так сказать. Сейчас появляются такие же быстрые игроки высокие, как раньше были быстрые невысокого роста.

– Есть ли у вас увлечения помимо баскетбола?

– Свободного времени очень мало. График у меня плотный: в основном все время посвящено учебе в школе и тренировкам. Но люблю рисовать. Вообще очень хорошо работаю в фотошопе, у меня предрасположенность к этому есть. До сих пор не выбрала вуз, куда буду поступать, но планирую что-то связанное с этим, может, веб-дизайн или программирование, люблю рисовать разные арты, фотошопить.

– А еще юные баскетбольные таланты у нас есть сейчас в Коми?

– Игроков талантливых много, чтобы их заметили, им надо много играть. На меня обратили внимание на соревнованиях, и многие сезоны я получала игровой опыт в командах разных возрастов из других регионов в качестве игрока усиления.

Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Валерии Мосеевской