«Парк Победы» – для детей и взрослых

12 сентября в селе Корткерос состоялось открытие мемориального комплекса «Парк Победы», который дополнил композицию мемориала «Скорбящая мать», расположенного на берегу реки Вычегда. В торжественной церемонии приняли участие представители руководства республики и Корткеросского района.

– В Корткеросе появилось по-настоящему благоустроенное, красивое место, которое уже в день открытия приглянулось жителям села – и взрослым, и детям. Уверен, что парк станет излюбленным местом их отдыха. Подобные проекты могут быть успешными только при поддержке населения и совместных усилиях всех ветвей власти. Я рад, что хорошеет весь район, а не только райцентр: во многих селах открываются обелиски памяти, скверы Победы, благоустраиваются улицы, детские и универсальные площадки, кладбища. Мы готовы и дальше участвовать в государственных программах создания комфортной среды обитания, – отметил временно исполняющий обязанности руководителя районной администрации Константин Сажин.

Как сообщила пресс-служба администрации района, после открытия мемориального комплекса для жителей и гостей села состоялся праздничный концерт. В репертуаре исполнителей были песни военных лет. Вечером небо над Корткеросом озарили огни праздничного салюта.

Мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к мемориалу «Скорбящая мать», проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в два этапа.

На первом этапе выполнены работы по установке фонарей, укладке тротуарной плитки, установлены скамейки, урны. Работы были завершены в ноябре 2019 года. На втором этапе выполнены работы по укладке тротуарной плитки, бордюрного камня, установке ограждения, озеленение территории. Установлены два арт-объекта, сцена, высажены туи и голубые ели.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы администрации Корткеросского района.