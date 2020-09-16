Два десятилетия гостеприимства

14 сентября московскому зданию Постоянного представительства Республики Коми при президенте Российской Федерации исполнилось 20 лет.

В здании по адресу: Волоколамское шоссе, 62 постпредство Коми разместилось в 2000 году, и с этого времени организует деловые встречи с почетными гостями, представителями правительства, органов исполнительной власти и дипломатами в этом прекрасном комплексе.

«Это традиционное место для встречи земляков. Именно здесь жители Москвы знакомятся с культурой, историей и традициями региона», отметили в постоянном представительстве РК.

Экскурсии для почетных гостей по Постпредству, проведение встреч с деловыми партнерами региона стали традицией, а различные мероприятия – хорошей возможностью для всех жителей Москвы познакомиться с культурой и историей Республики Коми. Большая заслуга в этом принадлежит первому руководителю Постоянного представительства Республики Коми при президенте Российской Федерации Николаю Кочурину. Именно при его активном участии разрабатывался проект здания, которое должно было стать лицом Республики Коми в Москве, и вот уже 20 лет успешно справляется с этой миссией.

Сегодня при Постпредстве Республики Коми функционирует гостиница «Печора» на 35 номеров с одноименным рестораном. Для жителей региона заселение в «Печору» возможно с 25– процентной скидкой.

Лина Перова

Фото pp.rkomi.ru