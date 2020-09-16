COVID не отступает

По данным на 16 сентября, в России за сутки медики зарегистрировали 5 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель с 26 июля – тогда зафиксировали 5 765 новых инфицированных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. В Коми количество зараженных тоже растет, хотя и не такими быстрыми темпами, как в центральных регионах страны.

За сутки в республике добавилось 58 новых случаев заражения. Всего в Коми лабораторно подтверждены 7223 случая заражения COVID-19. Большинство инфицированных (6206 человек) уже выздоровели, 925 пациентов переносят болезнь в активной фазе. С начала пандемии скончались 92 человека.

Об увеличении количества случаев инфицирования в столице Коми сообщила руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова. Например, 13 сентября в Сыктывкаре лабораторно подтверждены 28 случаев заражения, 14 сентября – уже 31 случай. Это больше половины заболевших от общего числа по республике. Напомним, 14 сентября в Коми лабораторно подтверждены 53 новых случая заражения.

По мнению Натальи Хозяиновой, после возвращения к обычной жизни без строгих ограничений сыктывкарцы решили, что вирус отступил. Но это впечатление ошибочно: COVID-19 пока не сдает позиции, а активно наступает. Поэтому мэр города призвала каждого жителя столицы подумать о своем здоровье, о здоровье родных и близких, а также напомнила о необходимости соблюдать масочный режим и все рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности.

Растет число заболевших и в других городах республики. Например, если в Усинске бывали дни, когда не выявлялось ни одного нового случая инфицирования, то по состоянию на 15 сентября в приполярном городе добавилось 13 новых случаев. Всего здесь лабораторно подтверждены 1459 фактов инфицирования, больше половины зараженных – вахтовики. Выздоровели 1323 пациента.

Впрочем, по последним данным, даже переболевший коронавирусом человек может быть не совсем безопасен для окружающих. Федеральные средства массовой информации со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора России Анну Попову сообщили о том, что переболевший коронавирусной инфекцией, по выводам российских ученых, может выделять вирус до 48 дней. По данным зарубежных исследователей, человек, перенесший COVID-19, может выделять вирус до 90 дней.

Людмила ВЛАСОВА

Фото АГН «Москва»