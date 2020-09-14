В Инте обновили уличное освещение

В приполярном городе завершены работы по благоустройству в рамках проекта «Народная инициатива». Более 50 современных светодиодных светильников установлены вдоль тротуара по улице Куратова и в сквере на этой же улице, сообщает официальный сайт города.

В список народных инициатив, выдвинутых для реализации, организаторы включили пять предложений, которые в разное время поступали в администрацию от горожан, но по разным причинам так и не были реализованы. В их числе оказались и две инициативы по обустройству уличного освещения. В голосовании по выбору предложений приняли участие более пяти тысяч интинцев.

По условиям контракта, подрядчик должен был до 10 сентября установить стальные опоры и светодиодные светильники, но управился раньше срока.

– На реализацию проекта «Народная инициатива» Инте было выделено три миллиона рублей из регионального бюджета. Благодаря проведению электронного аукциона по выбору подрядчика, сумма контракта составила два миллиона 655 тысяч рублей. Сэкономленные средства также будут направлены на освещение тротуара улицы Куратова. Сейчас уже заключен контракт на обустройство освещения. На участке от магазина «Детский мир» и дальше будут установлены еще шесть таких же опор со светильниками, – сообщил врио главы городского округа Инта – руководителя администрации Владимир Киселев.

В этом году в Инте после замены опор и светильников уже преобразились несколько участков улично-дорожной сети города и появились новые освещенные общественные территории. В частности, более 50 перегоревших ламп заменено на улицах Кирова и Предшахтной. Обновлен участок сети освещения по улице Мира: установлено 18 новых опор с современными светодиодными светильниками. Еще 34 новые опоры, более 60 современных светильников и 20 световых консолей установлены на другом участке улицы Мира в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

А благодаря региональному проекту «Народный бюджет» новый участок городской сети уличного освещения появился в микрорайоне Южный. По инициативе жителей установлено 11 стальных опор со светильниками. В ближайших планах – восстановить освещение сквера на набережной реки Большая Инта.

Лина ПЕРОВА

Фото adminta.ru