Вакцинация на колесах

В Коми начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Привиться от сезонной инфекции можно в выходные дни.

По информации пресс-службы Минздрава республики, 12 и 13 сентября мобильные пункты вакцинации появятся на площадях, возле домов культуры и торговых центров в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске, Вуктыле, Сосногорске, Воркуте и Инте, а также в Сысольском и Усть-Куломском районах. Передвижные пункты вакцинации райбольниц будут не только вести работу в районных центрах, но и выезжать в села и поселки. Воспользоваться услугами передвижной вакцинации смогут люди старше 18 лет.

В Минздраве отметили, что передвижная вакцинация зарекомендовала себя как наиболее удобный и комфортный способ для многих желающих сделать привику. Его преимущество в том, что нет необходимости тратить время на поход в поликлинику, достаточно иметь при себе паспорт и медполис. Вакцинация производится отечественным препаратом Совигрипп.

В Сыктывкаре передвижной пункт вакцинации будет работать по выходным на площадке перед ТРЦ «Макси» (Октябрьский проспект, 141) с 11 до 16 часов до 11 октября. График работы передвижных пунктов вакцинации в городах и районах республики размещен на официальном сайте Минздрава Коми.

По мнению врачей, сентябрь и октябрь – оптимальное время, чтобы позаботиться о своем здоровье, сделав прививку от гриппа. К моменту подъема сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом у вакцинированных уже сформируется необходимый иммунитет. Медики подчеркивают, что пандемия коронавируса еще не завершилась, поэтому важно защититься хотя бы от гриппа, чтобы предотвратить двойное инфицирование.

По состоянию на 11 сентября в Коми лабораторно подтверждены 6942 случая инфицирования COVID-19, за сутки добавились 44 новых факта. Выздоровели 6060 человек, болезнь в активной фазе переносят 792 человека.

Людмила ВЛАСОВА

Фото nevnov.ru